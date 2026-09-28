Nhà mới của MC Cát Tường tọa lạc tại quận Gò Vấp cũ, TPHCM. Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nữ MC cho biết căn nhà mới có diện tích khoảng 60m2, kết cấu 1 trệt 3 lầu (4 tầng).

Ngôi nhà nằm trong một hẻm yên tĩnh, ở vị trí góc, phía trước có khoảng sân nhỏ, bao quanh là cây cối xanh mát. Cát Tường vui vì ngay sau khi mua, lô đất trống cạnh nhà vốn um tùm cây cỏ được san lấp để mở đường thông sang tuyến bên.

Chị tu sửa, làm lại nội thất, trang trí các phòng để đón cha mẹ ở quê lên dưỡng già. Con gái chị - Nguyễn Cát Tường An, hiện ở riêng trong căn nhà hẻm 26m2 tại TPHCM cũng sẽ dọn về sống chung.

MC Cát Tường giới thiệu về nhà mới

Ngôi nhà khang trang, công năng đầy đủ, thiết kế thoáng nên dễ cải tạo. Dù vậy, do không có người ở trong thời gian dài mà đồ gỗ bị mối mọt, điện nước chập chờn, dự kiến tốn nhiều thời gian làm lại.

Cát Tường đang cho vận chuyển một số đồ đạc ở quê Vĩnh Long lên nhà mới, đặc biệt là "bộ sưu tập" khung ảnh, bằng khen và kỷ niệm chương - vốn được cha mẹ chị giữ giúp do những căn nhà trước nhỏ. Nữ MC luôn muốn trong nhà phải có góc riêng trưng bày thành tích, kỷ niệm trong 30 năm làm nghề.

Cát Tường dự định mang thêm cây cảnh, bộ bàn ghế đặt trước sân để ngồi hóng mát, uống cà phê. MC còn ấp ủ làm giàn trồng bầu bí cạnh bên. Với chị, sống ở thành phố mà có khoảng không gian nhỏ để thư giãn, tận hưởng bình yên là điều đáng quý.

Trước đó, MC Cát Tường mua một căn nhà hẻm 26m2 hồi tháng 7 và căn nhà phố hồi tháng 6/2024 đều ở quận Gò Vấp cũ. Căn nhà phố này trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng vào thời điểm đó.

Chị còn vài bất động sản khác trong khu vực để ở, cho thuê hoặc chờ bán khi được giá, cùng một số nhà, đất ở tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam và Australia. Theo Cát Tường, đầu tư nhà đất giúp chị yên tâm về tài chính khi về già.

Mi Lê