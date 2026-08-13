Cùng mang tên Vũ, cùng xuất thân từ gia đình có bố và mẹ hoạt động nghệ thuật, hai diễn viên đang hot trong giới trẻ ngày càng từng bước tạo dấu ấn riêng thay vì chỉ được biết đến với danh xưng “con nhà nòi”.

Võ Hoài Vũ - con trai đầu cá tính của diễn viên Võ Hoài Nam

Võ Hoài Vũ sinh năm 2000, là con trai cả của NSƯT Võ Hoài Nam và nghệ sĩ múa Lan Anh. Anh lớn lên trong gia đình có 4 người con, trong đó Hoài Vũ và em gái Hoài Anh đều theo đuổi nghệ thuật. Bố anh - diễn viên Võ Hoài Nam là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua các phim Cảnh sát hình sự, Hương vị tình thân, Món quà của cha, Những nẻo đường bụi bặm…

Võ Hoài Vũ trong "Phía bên kia thành phố".

Diễn viên trẻ cũng ảnh hưởng phong cách thời trang từ bố với các kiểu áo da, áo jeans, phụ kiện kính mắt, dây chuyền bản lớn.

Võ Hoài Vũ từng học lớp Diễn viên kịch - điện ảnh tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Trước khi được chú ý, anh đã tham gia một số bộ phim truyền hình như Đi giữa trời rực rỡ và Mật lệnh hoa sữa. Trong Đi giữa trời rực rỡ, Hoài Vũ vào vai Quang, một thiếu niên có tính cách ngang ngược, ham chơi, tạo hình khác hẳn hình ảnh cậu con trai ngoan trong gia đình, khiến vai diễn đầu tay nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Năm 2026, Hoài Vũ có bước tiến rõ rệt khi đảm nhận vai chính Cương trong Phía bên kia thành phố. Nhân vật anh đóng là một học sinh cá biệt, lười học, ham chơi nhưng sống tình cảm và luôn bảo vệ bạn bè. Đây cũng là vai chính đầu tiên của nam diễn viên. Những phân đoạn của Cương nhận được nhiều sự chú ý, giúp Hoài Vũ có thêm cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất. Vai diễn này đồng thời giúp Hoài Vũ trở nên ‘viral’ bởi những câu thoại hot, khả năng diễn xuất tự nhiên.

Võ Hoài Vũ và bố - diễn viên Võ Hoài Nam.

NSƯT Võ Hoài Nam từng dành nhiều thời gian hướng dẫn các con khi bước vào nghề, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã bình luận dành lời khen ngợi cho Võ Hoài Vũ. Gương mặt trẻ coi đó là sự may mắn và hạnh phúc khi có người mở đường dẫn lối song không muốn quá dựa vào danh tiếng của bố mà muốn tự tìm vị trí của mình trong nghề.

Long Vũ - con trai độc nhất của nghệ sĩ Vân Dung

Long Vũ sinh năm 2001, là con trai duy nhất của nghệ sĩ Vân Dung. Khác với Hoài Vũ, anh được biết đến rộng rãi hơn sau vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ 2 năm trước. Đây là nhân vật giúp tên tuổi Long Vũ đến gần khán giả trẻ sau nhiều năm nam diễn viên bắt đầu với những vai nhỏ trong Lối nhỏ vào đời, Gia đình mình vui bất thình lình và Cuộc chiến không giới tuyến.

Long Vũ trong "Mùa hè năm ấy".

Long Vũ tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Từ nhỏ, anh đã yêu thích diễn xuất, đồng thời có nhiều sở thích như chơi bóng đá, nhảy và chơi nhạc cụ. Khi con trai theo nghề, Vân Dung không ngăn cản nhưng từng nhắc anh rằng nếu đã lựa chọn nghệ thuật phải thực sự giỏi và có đam mê. Long Vũ chia sẻ với VietNamNet việc có mẹ làm diễn viên đã kỳ cựu trong ngành quả thực là may mắn nhưng bản thân phải có thực lực, trải nghiệm và tự phát triển sự nghiệp bằng chính những yếu tố ấy.

Long Vũ luôn tự tìm kiếm vai diễn cho chính mình, kể cả làm khách mời hay vai phụ cũng đều làm anh cảm thấy hạnh phúc.

Vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ trở thành bước ngoặt của Long Vũ. Hình ảnh chàng trai bản si tình, bốc đồng nhưng chân thành giúp nam diễn viên tạo nên một cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội bởi những câu thoại ngây ngô, hài hước. Sau thành công của bộ phim, Long Vũ tiếp tục được chú ý với các hoạt động diễn xuất và xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện.

Long Vũ và mẹ Vân Dung.

Long Vũ hiện đang góp mặt trong phim Mùa hè năm ấy cùng mẹ Vân Dung. Anh đóng vai Khánh trẻ, nhiều khán giả dành lời khen cho Long Vũ bởi sự thanh thuần, dí dỏm đúng nghĩa học sinh cấp 3 dù đã tốt nghiệp đại học từ lâu.

Cả hai diễn viên trẻ đều đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp và vẫn cần thêm những vai diễn đủ sức nặng để khẳng định tên tuổi độc lập với gia đình. Tuy nhiên, ở hiện tại Long Vũ và Võ Hoài Vũ đều đã khẳng định được vị trí nhất định trong nghề.

Diễn viên Long Vũ và mẹ Vân Dung trong "Mùa hè năm ấy" (Nguồn: VFC)

Ảnh: FBNV