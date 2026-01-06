Tối 6/1, số đầu tiên của chương trình Bạn kể tôi nghe được phát sóng trên VTV3 với sự dẫn dắt của MC Hạnh Phúc. BTV quen thuộc của bản tin Chuyển động 24h chia sẻ câu chuyện về cuộc chiến với bệnh ung thư máu cách đây hơn 10 năm và bài học về việc trân trọng những người thân yêu.

Câu chuyện mở đầu khi khán giả Minh Anh kể về tin nhắn cuối cùng với người cha đã khuất. 4 năm trước, khi mới 16 tuổi, Minh Anh từng giận cha vì lý do nhỏ nhặt. Tin nhắn cuối cùng của cha chỉ đơn giản là lời khen về hình ảnh con gái trên mạng xã hội nhưng cô vẫn chưa nguôi giận. Hai ngày sau, cha Minh Anh đột ngột qua đời.

"Buổi sáng cha còn nói con gái đừng có giận nữa nhưng đến trưa cha đã đi luôn, không kịp cấp cứu", Minh Anh nghẹn ngào nhớ lại.

Cô thừa nhận bản thân đã sống theo cảm xúc, không quan tâm đến gia đình. Giờ đây, mỗi lần đọc lại những tin nhắn cũ, Minh Anh chỉ biết hối hận.

MC Hạnh Phúc khóc trên sóng truyền hình.

Lắng nghe câu chuyện của Minh Anh, MC Hạnh Phúc đã chia sẻ trải nghiệm tương tự nhưng ở góc nhìn ngược lại. Năm 2012, khi đang sống và làm việc một mình tại TPHCM, anh nhận được tin sốc mắc ung thư máu. Thời điểm đó, nam MC quyết định giấu bố mẹ về căn bệnh của mình.

"Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi hôm nay con ăn gì, đi làm về chưa rồi khi cúp máy tôi không biết đó có phải là cuộc gọi cuối cùng hay không", Hạnh Phúc xúc động chia sẻ.

Nam BTV không biết liệu cuộc gọi hay tin nhắn của bố mẹ có phải là cuộc gọi cuối cùng trong đời mình khi đang đối mặt với bệnh tật.

May mắn hơn Minh Anh, MC Hạnh Phúc đã vượt qua căn bệnh và có cơ hội làm lại. Khi quay trở lại Hà Nội sinh sống dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đến bây giờ, dù bận rộn với công việc, Hạnh Phúc vẫn có thói quen gọi facetime về cho bố mẹ gần như mỗi ngày.

Hạnh Phúc gửi thông điệp đến khán giả trẻ dù 15, 20 hay 30 tuổi, chúng ta vẫn là những đứa trẻ trong mắt bố mẹ. Chúng ta không biết lần giận hờn, cãi vã nào là cuối cùng với bố mẹ vì vậy cần trân trọng từng phút giây với những người thân yêu nhất.

"Sống tử tế và hạnh phúc, đó là cách chúng ta biết ơn và trả ơn bố mẹ, những người thân yêu và cao hơn nữa là cách chúng ta trả ơn cuộc đời", nam MC nhắn nhủ.

MC Hạnh Phúc khóc trong chương trình:

Minh Phi

Ảnh, video: VTV