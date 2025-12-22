Với chị, dẫn chương trình là một công việc may mắn nhưng cũng đầy áp lực, đòi hỏi sự cẩn trọng, nghiêm túc và trách nhiệm suốt hơn 16 năm gắn bó.

MC Hồng Nhung.

MC Hồng Nhung nhìn nhận nghề dẫn chương trình là vị trí "được đứng vào trung tâm ánh sáng", được son phấn, trang phục chỉn chu và được lên tên trên bảng chữ của mỗi chương trình. Tuy nhiên, thay vì xem đó là hào quang, chị luôn tự nhắc mình coi đây là một công việc cần giữ gìn và nâng niu.

"Tôi cố bước từng bước để không bị sai, ít bị hỏng. Nỗi sợ lớn nhất là làm ảnh hưởng đến công sức chuẩn bị của cả một tập thể rất đông người", nữ MC bày tỏ.

Khác với hình dung quen thuộc về những người làm truyền hình luôn hiện diện trên mạng xã hội, Hồng Nhung thừa nhận bản thân gần như đứng ngoài thế giới số. Chị không có kênh cá nhân nào ngoài Facebook, điện thoại chỉ dùng để nghe gọi cơ bản. Thậm chí, việc không hợp tác quay clip, làm nội dung mạng xã hội đôi khi còn khiến các đồng nghiệp trẻ làm social thấy khó chịu.

Nữ MC cũng cho biết mình không tụ tập sau mỗi chương trình. Ai từng làm việc với chị đều quen với hình ảnh Hồng Nhung xuất hiện đúng giờ, hoàn thành phần dẫn rồi lặng lẽ rời đi. Đi tỉnh thì Hồng Nhung đặt xe về trong đêm, bay là chọn chuyến muộn nhất để trở về nhà.

"Không có bữa ăn tổng kết, chưa từng gặp gỡ sau show, không phải vì tôi chảnh mà vì tôi chọn về với bọn trẻ con ở nhà", chị chia sẻ.

Nữ MC chia sẻ mình sống giản dị nhất có thể.

Về vật chất, MC Hồng Nhung thẳng thắn nhìn nhận công việc của mình "may mắn được trả nhiều tiền công hơn một chút so với nhiều công việc khác" nhưng không phải dư dả để mua nhà, mua xe. Chị sống giản dị với chiếc túi cói đựng cả thế giới, quần áo, giày dép không đồ hiệu, son phấn chủ yếu dùng chung ở cơ quan.

MC Hồng Nhung cũng như bao người phụ nữ có con khác: phải đi làm để kiếm sống, chỉ khác là được làm công việc mình yêu và làm được, chứ không lao đi làm như thiêu thân vì danh lợi hay những ảo ảnh hão huyền.

Sau nhiều năm gắn bó với VTV, Hồng Nhung có cơ hội thực hiện những chương trình từng là ước mơ từ thuở nhỏ. Nhưng chị cho rằng đó không phải thành tựu cá nhân mà bởi mình là một phần của cơ quan báo chí quốc gia.

"Chúng tôi cùng nhau lặng lẽ làm việc ngày này qua tháng khác. Sau ánh đèn sân khấu, lại cùng nhau bắt những chuyến xe khuya về nhà, anh em thương lấy nhau, chứ không ai dám tự phong mình là nghệ sĩ hay ngôi sao", nữ MC chia sẻ.

Chị cũng thừa nhận bản thân chưa từng tự mãn hay buông lỏng. Mỗi chương trình, dù lớn hay nhỏ, đều được làm với tâm thế cặm cụi và thận trọng, kiểu "làm xong lại thấy mình như chưa làm được gì".

Theo nữ MC, không có thành công nào chỉ đến từ sự nuông chiều hay may mắn. Mỗi lần cầm micro là một lần đối diện với sự tin tưởng của cả ê-kíp và tình cảm của khán giả. Chính vì vậy, suốt nhiều năm làm nghề, điều chị giữ chặt nhất là sự nghiêm túc và nỗi sợ bị những người đi trước đánh giá là không tử tế, không xứng đáng với những gì mình đang có.

Nói về thị phi và những đánh giá trái chiều trong nghề, MC Hồng Nhung cho rằng sự bình thản là cần thiết.

"Người ta bảo cứ bình lặng như nước hồ thu thì hòn đá ném đi cũng chỉ tạo nên gợn nhỏ. Nhưng có những hòn đá sắc quá, không tránh được những cơn tủi buồn", chị thẳng thắn.

MC Hồng Nhung sinh năm 1990 và là gương mặt dẫn dắt quen thuộc của VTV. Trong 16 năm gắn bó với VTV, cô đã đảm nhận vai trò BTV kiêm MC loạt chương trình: Cà phê sáng VTV3, Giai điệu tự hào, Điều ước thứ 7...

MC Hồng Nhung được đề cử Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2021: