Trên trang cá nhân, cầu thủ Phạm Đức Huy hài hước gửi lời chúc đến vợ: "Chúc 'Chị gái của Mica' luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp và đủ kiên nhẫn để quản lý một gia đình ngày càng đông dân cư!". Lời chúc dí dỏm nhưng đầy yêu thương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Đáp lại, MC Huyền Trang xúc động chia sẻ: "Cảm ơn em bé đã đến để tuổi mới của mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Năm nay bố Phạm Đức Huy sắp hoàn thành KPI nhé".

Dòng trạng thái ngọt ngào khiến nhiều khán giả thích thú trước cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi. Sự xuất hiện của con đầu lòng được xem là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình tình yêu của MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy.

Đức Huy - Huyền Trang khoe tin vui.

Trước khi về chung một nhà, cặp đôi từng có thời gian dài kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cuối năm 2025, Đức Huy chính thức công khai mối quan hệ với nữ MC VTV sau nhiều lần úp mở trên mạng xã hội. Cả hai nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ nhờ sự tương đồng về tính cách và cách thể hiện tình cảm chân thành.

Tháng 11/2025, Đức Huy gây bất ngờ khi cầu hôn Huyền Trang trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Nữ MC cho biết khoảnh khắc ấy diễn ra đầy bất ngờ và tự nhiên, đúng như tính cách hài hước của bạn trai.

Sinh nhật đáng nhớ của MC Huyền Trang.

Sau màn cầu hôn lãng mạn, cặp đôi liên tục chia sẻ những hình ảnh chuẩn bị cho ngày trọng đại. Dịp Valentine 2026, Huyền Trang và Đức Huy tung bộ ảnh cưới nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Đầu năm 2026, hai người tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí ấm cúng với sự tham dự của gia đình hai bên. Đến tháng 3/2026, hôn lễ chính thức được diễn ra tại Hà Nội. Sau đám cưới, Huyền Trang và Đức Huy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, hài hước nhưng không kém phần tình cảm.

Chia sẻ xúc động của MC Huyền Trang trong đám cưới:

Ảnh: FBNV

Clip: Anh Phương