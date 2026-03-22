Đám cưới MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy diễn ra trong không khí sang trọng, đầm ấm và xúc động. Khoảnh khắc chú rể Đức Huy tặng món quà bất ngờ giấu trong bó hoa cho cô dâu khiến khán phòng vỡ òa vì trong đó có hình ảnh bố của MC Huyền Trang. Vì ông đã qua đời nên món quà này khiến nhiều người xúc động, đặc biệt là cô dâu Huyền Trang khóc không ngừng.

Cô chia sẻ mình và Phạm Đức Huy đến với nhau không một lời tỏ tình hay hứa hẹn và không ai nghĩ sẽ đi cùng nhau một đoạn đường với tư cách người thương của nhau. MC Huyền Trang nói chưa bao giờ nghĩ mình và Đức Huy thành đôi, tiết lộ chặng đường ban đầu bên nhau của họ gặp nhiều trắc trở.

Nữ MC VTV chia sẻ: "Chính sự thẳng thắn, rõ ràng ngay từ đầu đến giờ, chính sự hiếu thảo, tình nghĩa và chân thành của Huy đã chinh phục một người con gái vừa cứng rắn, vừa mạnh mẽ vừa chịu nhiều tổn thương như tôi. Chúng mình đến với nhau từ khi còn là chị em và giờ đang đứng ở đây với một cương vị khác... Ngày hôm nay Đức Huy - Mù Tạt - hai chị em, hai đứa bạn thân và từ giờ phút này Mù Tạt tự nguyện gọi Đức Huy là chồng và là anh".

Cũng trong đám cưới MC Huyền Trang, dàn MC của VTV bị MC Nguyên Khang “bắt cóc” lên sân khấu để cùng hòa giọng Lời yêu thương. Nghệ sĩ Quang Thắng cũng góp vui ca khúc Khát vọng tình yêu. Ca sĩ Hoàng Tôn cũng góp vui với ca khúc Yêu em rất nhiều.

Điều bất ngờ của đám cưới Huyền Trang và Đức Huy đó là mời các quan khách sinh vào tháng 3 nhận quà lì xì của cô dâu, chú rể và cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật.

MC Huyền Trang và cầu thủ Phạm Đức Huy công khai quan hệ cách đây 1 năm và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hài hước bên nhau, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Huyền Trang sinh năm 1993, hơn Đức Huy 2 tuổi. Cô được biết tới khi dẫn Bữa trưa vui vẻ trên VTV6 và sau đó dẫn hàng loạt chương trình giải trí trên VTV3 như: Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, Cafe sáng.... Huyền Trang cũng góp mặt trong một số bộ phim giờ vàng: Mê cung, 11 tháng 5 ngày...

