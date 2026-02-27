Sáng 27/2, lễ ăn hỏi của tiền vệ Đức Huy và MC Huyền Trang (Mù Tạt) diễn ra trong không khí ấm cúng, rộn ràng, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và người hâm mộ.

Tại buổi lễ, MC Huyền Trang rạng rỡ trong bộ áo dài đỏ thắm thêu hoa tinh xảo, cầm bó hoa linh lan trắng tinh khôi. Điều khiến không ít người trầm trồ là cô được nhà trai rất cưng chiều khi đeo vòng cổ, nhẫn và nhiều lắc tay. Trước đó, Huyền Trang hé lộ bố mẹ Đức Huy chuẩn bị tặng 2 cây vàng làm quà trong ngày ăn hỏi.

Huyền Trang bên Đức Huy và mẹ chồng trong lễ ăn hỏi:

Trong các hình ảnh và video được chia sẻ, mẹ của Đức Huy liên tục nở nụ cười rạng rỡ, cử chỉ ân cần khi dẫn Huyền Trang bước vào không gian tổ chức lễ. Khoảnh khắc 2 người sánh vai nhau bước vào được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Cặp đôi diện áo dài đỏ đồng điệu. Bên dàn xe sang rước dâu, hai người trao nhau khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào, nụ hôn nhẹ trước ống kính của người hâm mộ.

MC Huyền Trang trong lễ ăn hỏi.

Đức Huy và Huyền Trang bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm 2025 song cả 2 chọn cách giữ kín chuyện tình cảm trong suốt thời gian dài. Mối nhân duyên bắt đầu từ 8 năm trước, khi Huyền Trang làm MC cho một chương trình giao lưu với lứa cầu thủ Thường Châu. Tháng 11/2025, trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc, Đức Huy quỳ gối cầu hôn bạn gái.

Phạm Đức Huy sinh năm 1995, là tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, từng góp công giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Huyền Trang sinh năm 1993, là MC của các chương trình Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Cafe Sáng... đồng thời là diễn viên từng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.

Ảnh, clip: Ngọc Thịnh Nguyễn