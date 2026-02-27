Sáng 27/2, không khí tràn ngập niềm vui và xúc động bao trùm lễ ăn hỏi của MC Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt) và cầu thủ Đức Huy khi hai bên gia đình, bạn bè cùng góp mặt chúc phúc cho cặp đôi bước vào chặng đường mới.

MC Huyền Trang diện áo dài trắng họa tiết tinh xảo, kết hợp cài hoa trắng trên tóc và cầm bó hoa lan đỏ thẫm. Chú rể Đức Huy trong bộ áo dài trắng thêu phụng tạo nên cặp đôi hài hòa và ấn tượng trong ngày trọng đại.

Mù Tạt và Đức Huy trong lễ ăn hỏi.

Khoảnh khắc được nhiều người chia sẻ nhất là khi cả 2 cùng bước vào không gian lễ, giơ tay lên cao trong tiếng hò reo, cổ vũ của người thân và quan khách. Ở một khoảnh khắc khác, cặp đôi tựa đầu vào nhau, ánh mắt trao nhau đầy tình cảm trong nghi thức rót trà truyền thống.

Mù Tạt và Đức Huy trong lễ ăn hỏi:

Trước lễ ăn hỏi, MC Huyền Trang VTV kể lại chuyện bị họ hàng đánh thức giữa giấc ngủ để "dúi vàng vào tay" - trang sức bao gồm dây chuyền và nhẫn vàng từ nhiều người thân. Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ đoạn tin nhắn thú vị với Đức Huy về chuyện trao vàng: bố mẹ chú rể chuẩn bị 2 cây vàng làm quà cho con dâu.

Đức Huy và Huyền Trang trong ngày vui.

Một chi tiết đặc biệt khác là bó hoa cưới Huyền Trang chọn cầm trong ngày này - linh lan trắng, loài hoa mang biểu tượng của hạnh phúc thuần khiết. Cô bày tỏ sự biết ơn đến người bạn thân đã chuẩn bị bó hoa ý nghĩa, đồng thời gửi gắm bao kỳ vọng vào hành trình phía trước.

Đức Huy (sinh năm 1995) và Huyền Trang (sinh năm 1993) là một trong những cặp đôi cầu thủ lệch tuổi được công chúng yêu mến. Hai người gặp nhau lần đầu cách đây 8 năm, trong một chương trình giao lưu với thế hệ cầu thủ Thường Châu mà Huyền Trang đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào tháng 12/2024, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội. Huyền Trang luôn gọi bạn trai bằng "em trai" và xưng "chị", tạo nên dấu ấn riêng của cặp đôi. Đến tháng 11/2025, Đức Huy ngỏ lời cầu hôn trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

Ảnh, clip: Áo dài Hà Cúc