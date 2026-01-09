Đã đến lúc tôi cần bước ra khỏi vùng an toàn

- Từ thể thao đến tin tức tổng hợp là một bước chuyển lớn. Sau 10 năm gắn bó với Thể thao, điều gì khiến Ngọc Anh quyết định chuyển sang VTV24 và làm Chuyển động 24h?

Lúc còn làm thể thao, tôi từng từ chối một số cơ hội. Không phải vì VTV24 nổi hơn nên tôi mới quyết định chuyển sang mà tin mọi thứ đều do thời điểm.

Khi đó, tôi thấy không thể đi xa hơn ở thể thao, thậm chí đã nghĩ đến việc nghỉ hẳn truyền hình. Đúng lúc ấy, cơ hội tại VTV24 xuất hiện. Tôi về Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital) với nhiệm vụ thực hiện các chương trình trên nền tảng số.

Nền tảng số là một lĩnh vực mới mẻ, đầy thách thức nhưng tôi hiểu đây là xu hướng chung của truyền hình và nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Với một người chậm công nghệ, ít tương tác như tôi, đó thực sự là thử thách.

Tuy nhiên đã đến lúc tôi cần bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi biết mình phải chinh phục thử thách ấy và tôi chính thức rời thể thao.

BTV Ngọc Anh của Chuyển động 24h.

- Chị nói hành trình vào nghề "êm ả, nhạt nhạt" khi được giới thiệu vào BongdaTV. Nhưng sau 10 năm làm Thể thao và hiện là gương mặt của Chuyển động 24h, hẳn phía sau sự "êm ả" ấy là một quá trình nỗ lực dài. Chị có thể chia sẻ những khoảnh khắc khó khăn nhất trong hành trình đó?

Nếu nói về hành trình, tôi phải cảm ơn những người thầy, những người lãnh đạo đã dìu dắt. Những ngày đầu lên hình, chỉ dẫn ba đúp mà đúp nào tôi cũng vấp, đến mức ngủ mơ cũng nghe tiếng "3, 2, 1… lên hình" rồi lại thấy mình nói vấp.

Tôi học những kỹ năng dựng hình đầu tiên cũng từ đơn vị ấy: từ những khuôn hình sai cỡ, giật, đen cho tới những phóng sự còn rất ngô nghê khi mới vào nghề. Nếu không có sự bao dung của lãnh đạo, tôi không có ngày hôm nay.

Những ngày đầu sang VTV Digital, tôi được "vùng vẫy" với livestream trên nền tảng số, cập nhật và phân tích các sự kiện nóng trong ngày. Mưa bão chúng tôi cũng chạy ra hiện trường, vừa đứng trong vùng ngập vừa livestream đưa tin. Vì là chương trình trực tiếp, mọi thứ càng phải cẩn trọng và logic.

Song song với việc dẫn Chuyển động 24h, tôi đảm nhiệm vai trò tổ chức sản xuất Chuyện nóng - chuyên mục bàn về các vấn đề nổi bật trong tuần. Nhiều đề tài chỉ xuất hiện trước đó một vài ngày, thậm chí ngay hôm trước khiến mọi thứ luôn là cuộc chạy đua với thời gian: tìm hiểu, chắt lọc thông tin, chọn góc nhìn và kể câu chuyện.

Khi quen việc hơn, tôi tiếp tục nhận nhiệm vụ tổ chức sản xuất Điểm tuần - Review, chương trình gắn với dấu ấn của anh Hoàng "da nâu", anh Sơn Lâm, chị Hiền "cua" và Minh Tân. Áp lực đến mức nằm mơ cũng thấy mình đang viết kịch bản.

BTV Ngọc Anh dẫn ngoài hiện trường.

- Từ việc dẫn các chương trình thể thao với nhịp độ nhanh đến việc dẫn bản tin tổng hợp với tính chuyên nghiệp, nghiêm túc - chị đã phải điều chỉnh phong cách dẫn như thế nào? Đâu là khó khăn lớn nhất trong quá trình chuyển đổi này?

Tôi điều chỉnh trước tiên ở trang phục. Trang phục dẫn thể thao thường trẻ trung, thoải mái và điều đó giúp tôi tự tin hơn trong phong cách dẫn. Khi sang Chuyển động 24h, tôi phải cân bằng nhiều yếu tố: vẫn thời trang, trẻ trung nhưng không phá cách.

Với thể thao, chúng tôi có nhiều không gian để thoát kịch bản. Còn với Chuyển động 24h, sự sáng tạo cần đi kèm khuôn khổ, không được tùy hứng. Vốn là người khá trầm nên tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi chuyển sang phong cách chững chạc hơn.

- Làm việc trong lĩnh vực truyền hình tin tức, mỗi ngày chị phải tiếp nhận và truyền tải vô số thông tin - từ chính trị, kinh tế đến xã hội, văn hóa. Điều này có khác biệt với cuộc sống chỉ toàn thể thao trước đây? Câu chuyện nào chạm đến trái tim chị nhiều nhất trong thời gian làm tin tức vừa qua?

10 năm làm thể thao nhưng phần lớn chuyên mục tôi thực hiện đều xoay quanh đời sống của các vận động viên. Để hiểu họ và xây dựng những chân dung có chiều sâu, tôi buộc mình phải đọc nhiều: từ nơi họ sống, văn hóa họ thuộc về. Vì thế, tôi hình thành thói quen đọc thông tin mỗi ngày. Ngay cả khi làm thể thao, báo tôi đọc nhiều nhất cũng không phải báo thể thao; mỗi buổi sáng tôi luôn bắt đầu bằng việc đọc 4-5 trang báo tin tức. Có lẽ, chính vốn tích lũy đó giúp tôi không gặp khó khăn khi làm Breaking News và sau này là dẫn các bản tin thời sự với lượng thông tin dày đặc mỗi ngày.

Điều khiến tôi trăn trở nhất trong thời gian gần đây là phóng sự của phóng viên Nguyễn Sơn về vụ bạo hành tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà. Anh mang về những dòng thư của cậu bé 17 tuổi viết cho bố trước khi mất. Chỉ xem phóng sự thôi tôi đã xúc động. Khi cầm lá thư trên tay, tôi run rẩy - không phải vì sợ mà vì nghĩ đến khoảnh khắc em cầm bút viết ra những dòng ấy: sự cô đơn, bất lực và sợ hãi. Tôi nghĩ đến gia đình em. Những suy nghĩ đó ám ảnh tôi suốt nhiều ngày.

- Sau hơn 10 năm trong nghề, giờ đây chị có những mục tiêu hay khát vọng gì cho bản thân trong thời gian tới? Có điều gì chị muốn chinh phục hoặc thay đổi trong cách làm nghề?

Năm 2026 là một năm nhiều đổi mới của VTV Digital. Không chỉ làm mới Chuyển động 24h, chúng tôi còn đang chuẩn bị ra mắt một số chương trình mới. Sắp tới là Gì thế nhỉ? - chương trình tin tức dành cho giới trẻ, phát sóng lúc 11h30 trên VTV3.

Với tôi, đây thực sự là một thử thách cần chinh phục: làm sao để tin tức xã hội trở nên gần gũi hơn với các bạn trẻ; sử dụng ngôn ngữ trẻ trung, tự nhiên, bắt trend nhưng vẫn văn minh. Thú thật, tôi đã thấy áp lực ngay từ khi nghe những tiêu chí ấy.

Còn với bản thân, tôi mong tìm lại thói quen dành nhiều thời gian cho sách. Thời gian qua, việc lướt mạng xã hội để bắt trend ảnh hưởng khá nhiều, đến mức khi cầm sách lên, tôi phải "tập đọc" lại. Tôi đang thiếu kiên nhẫn với sách vở - thứ cho tôi kiến thức, tư duy và cách hành văn cho nghề.

BTV Ngọc Anh trên sóng bản tin Chuyển động 24h ngày 6/1:

(Video đã được biên tập chỉ còn phần dẫn của BTV)

BTV Phan Ngọc Anh sinh năm 1991 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô đã có 12 năm gắn bó với nghề và đảm nhận nhiều vai trò quan trọng tại VTV, từ việc dẫn dắt các chương trình thể thao như "360 độ Thể thao", dẫn chương trình đồng hành và lễ đón đội tuyển Việt Nam tại VCK giải U23 Châu Á, đến vai trò phóng viên Breaking News, BTV-MC của "Chuyển động 24h". Ngoài ra, cô tham gia tổ chức sản xuất và biên tập các mục Chuyện nóng, Điểm tuần.

Minh Phi

Ảnh: FBNV, video: VTV