Khoảnh khắc hậu trường thân thiết giữa MC Ngọc Huy cùng bốn thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 vừa kết thúc đầy kịch tính với chiến thắng của nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Ảnh: FBNV
Nhà báo Tạ Bích Loan cùng dàn MC VTV như Mỹ Lan, Hồng Nhung, Đức Bảo, Khánh Vy chia sẻ cảm xúc về chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 26.
Đoàn Lê Anh Đức (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 sau chiến thắng ở trận chung kết năm với 240 điểm.
Chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức tại chung kết năm thứ 26 giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành ngôi trường đầu tiên có học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia trong 2 năm liên tiếp.