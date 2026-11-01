Khoảnh khắc hậu trường thân thiết giữa MC Ngọc Huy cùng bốn thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 vừa kết thúc đầy kịch tính với chiến thắng của nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Sau khi khép lại những giây phút thi đấu căng thẳng, BTV - MC Ngọc Huy chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh họp mặt ấm cúng bên 4 nhà leo núi. Nam MC hóm hỉnh viết: ''4 thanh niên ăn điểm hăng như thế nào mọi người đã biết, còn trên bàn ăn cũng không kém phần sôi động''.

MC Ngọc Huy cũng không quên gửi lời chúc các học sinh ăn nhiều, nghỉ ngơi thật đã đời và chúc mọi người có một bữa tối vui vẻ. Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được vô số lượt tương tác, khen ngợi sự thân thiện, gần gũi của nam MC gắn bó lâu năm với chương trình.

Nổi tiếng là người đồng hành gần gũi với các thế hệ học sinh, MC Ngọc Huy luôn biết cách giải tỏa áp lực cho các thí sinh trước mỗi cuộc thi gay cấn. Trái ngược với hình ảnh tập trung cao độ trên sóng truyền hình, những khoảnh khắc đời thường sau giờ ghi hình luôn tràn ngập tiếng cười.

Trong suốt hành trình đồng hành cùng cuộc thi tri thức này, MC Ngọc Huy không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt linh hoạt tại trường quay mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các nhà leo núi. Anh từng chia sẻ về sự khâm phục dành cho bản lĩnh, tư duy phản biện cũng như khả năng xử lý áp lực của các học sinh nhỏ tuổi hơn mình. Bằng sự hài hước, dí dỏm cùng những lời động viên kịp thời, nam BTV luôn góp phần giúp các em cởi bỏ gánh nặng tâm lý để thi đấu hết mình.

Bức ảnh chụp chung ngoài đời của 4 thí sinh sau trận đấu tiếp tục khẳng định tinh thần gắn kết đặc biệt của gia đình Olympia, nơi tranh tài tri thức khép lại để nhường chỗ cho sự trân trọng và những kỷ niệm đẹp tuổi học trò.

Ảnh: FBNV