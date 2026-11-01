Sơn Lâm lập kỷ lục là MC dẫn điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia có tới 4 nhà vô địch.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 vừa kết thúc đầy kịch tính với chiến thắng của nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp đại diện trường Ams trở thành nhà vô địch Olympia nhưng là lần thứ 4 MC Sơn Lâm mang về may mắn cho điểm cầu mình dẫn. Sau chương trình, anh hài hước chia sẻ đoạn clip với chú thích "Biết ông tư không?" với hình ảnh 4 nhà leo núi đội vòng nguyệt quế.

MC Sơn Lâm tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Tại điểm cầu diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, MC kỳ cựu của Chuyển động 24 giờ khuấy động không khí với kinh nghiệm dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia nhiều lần, mang đến động lực quan trọng cho đại diện của trường Ams ở trường quay trực tiếp.

MC Sơn Lâm là gương mặt "chuyên trị" các điểm cầu náo nhiệt của chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Anh luôn mang đến năng lượng tích cực cùng sự dí dỏm, hài hước. Khả năng tương tác tự nhiên, ứng biến linh hoạt cùng kinh nghiệm dày dặn tại các sự kiện trực tiếp lớn giúp Sơn Lâm dễ dàng biến điểm cầu thành nơi cổ vũ cuồng nhiệt.

Năm 2017, Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu có thí sinh vô địch - điểm cầu Quảng Trị với chiến thắng của Phan Đăng Nhật Minh. Năm 2023, MC Sơn Lâm cùng thầy trò THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) hô vang chiến thắng của nam sinh Lê Xuân Mạnh tại điểm cầu Thanh Hóa. Gần đây nhất, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024, Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn, Huế - nơi có thí sinh Võ Quang Phú Đức giành chiến thắng,

Sơn Lâm cũng giúp một phòng sản xuất chương trình của VTV3 trở thành thần may mắn khi tổ chức sản xuất ở đầu cầu nào, đầu cầu đó vô địch, cụ thể ở chung kết Olympia các năm 2022, 2023, 2025 và 2026.

Ảnh, video: FBNV

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