Tuổi 42, MC Nguyên Khang độc thân, giàu có và thành đạt. Lần hiếm hoi, anh kể về nỗi sợ bị đào thải, những thất bại và bao phen "lên voi xuống chó" trong đời.

Hồng Vân, Lê Khánh lần đầu "chạy show" ca nhạc

- Chọn tổ chức đêm nhạc nhằm đánh dấu hành trình 20 năm làm nghề, anh sẽ mang đến điều gì khác biệt, mới mẻ?

Đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ sẽ có những nghệ sĩ lần đầu song ca. Chẳng hạn, chị Như Quỳnh và chị Mai Thiên Vân hoạt động ở hải ngoại nhiều năm nhưng chưa từng hát với nhau. Lúc tôi mời, quản lý của các chị còn ngạc nhiên hỏi: "Em chắc chưa?".

Nhiều nghệ sĩ gặp tôi "trách móc" sao không mời họ. Thật ra, đêm nhạc ban đầu vốn chỉ có 4 nghệ sĩ, gồm cặp sao hạng A và 2 bạn trẻ; hiện đã lên đến 15 nghệ sĩ, không thể nào thêm được nữa.

Về sự vắng mặt của chị Hồng Đào, tôi cũng tiếc lắm. Chị là một trong những nghệ sĩ nhận lời đầu tiên nhưng cuối cùng không góp mặt được vì trót tham gia một dự án phim của Hollywood. Tôi mong sắp tới sẽ quay 1 tập có đủ 3 chị Hồng Vân, Hồng Đào và Thanh Thủy gửi đến khán giả.

MC Nguyên Khang làm đêm nhạc đánh dấu 20 năm làm nghề. Ảnh: Loan Lê

- Vì sao anh chọn dẫn show kỷ niệm 20 năm cùng MC Hoàng Oanh thay vì một bạn dẫn ăn ý nổi tiếng khác là MC Khánh Vy?

Nếu dẫn cặp với Khánh Vy, tôi tin sẽ tạo được hiệu ứng tốt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Khánh Vy thường cùng tôi dẫn chương trình hoa hậu trong khi tôi và Hoàng Oanh đã đồng hành trong nhiều chương trình âm nhạc. Ngoài ra, Khánh Vy ở Hà Nội, khá đắt show, lịch kín khó có thể thu xếp tham gia cả hai buổi chạy thử và diễn ra chương trình. Tôi mong có điều kiện tổ chức thêm những chương trình khác để mời Khánh Vy góp mặt.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy poster có MC Hoàng Oanh bên cạnh các nghệ sĩ. Nhiều năm trước, tôi từng chạnh lòng khi một bầu show từ chối đưa MC vào poster trong khi chúng tôi vẫn tham gia đóng góp vào sự thành công của chương trình.

- Những năm gần đây, công việc sản xuất chương trình âm nhạc ngày càng khó. Không thiếu chương trình không bán được vé, phải hủy phút chót, thậm chí có nhà tổ chức show vướng vòng lao lý. Lấn sân với lĩnh vực mới, anh quản trị rủi ro ra sao?

Vấn đề bán vé đúng là đáng lo nhưng sẽ rất khủng khiếp nếu tôi chọn bỏ cuộc. Tôi không lo làm show bị lỗ, cùng lắm đi "cày" trả nợ nhưng nếu vì ngại khó mà bỏ cuộc, tôi thấy mình thực sự thất bại. Tôi đang xây dựng ê-kíp làm show của riêng mình. Làm show này, tôi có được những kiến thức, kinh nghiệm quý giá; tình cảm, sự ủng hộ của đồng nghiệp - quá nhiều cái được so với mất.

Hồng Đào hát "Xuân thì" - một trong những tiết mục lan tỏa mạnh từ "The Khang Show Music Wave"

6 năm bán chả cá, ám ảnh đêm nhà hàng bốc cháy

- Hồi mới làm "The Khang show", anh từng chia sẻ về khó khăn tài chính, sau nhiều năm vẫn vậy. Một người giỏi kinh doanh, sử dụng đồng tiền thông minh và có quan hệ tốt với các nhà tài trợ lại thường xuyên nói về khó khăn tài chính có hợp lý?

Hồi xưa, tôi kiếm được 5 đồng đã phải dành 4 đồng làm chương trình. Hiện tại, The Khang show phát triển tốt, quy mô lớn hơn, được nhiều đơn vị mua bản quyền phát sóng nhưng tiêu chuẩn sản xuất cũng khác xưa nhiều. Câu chuyện của bây giờ là tôi kiếm được 10 đồng phải tiêu đi 9 đồng, không lãi nhiều. Vì vậy, bài toán kinh tế của tôi vẫn đang khó như mấy năm trước.

Tương tự đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ, tôi hoàn toàn có thể làm chương trình ở quy mô nhỏ gọn, tiết kiệm. Tuy nhiên, tôi yêu cầu cao về chất lượng, mời nghệ sĩ tên tuổi, ê-kíp giỏi, chắc chắn chi phí không thể thấp. Nếu không bán được tối thiểu 60% vé, tôi cầm chắc lỗ.

Lúc khó khăn, tôi từng chậm trả lương ê-kíp 1 tháng, may mà được anh em cảm thông, chia sẻ. Tôi tự nhủ mất tiền có thể kiếm lại nhưng không thể để 20 năm làm nghề và 5 năm làm MC của mình cứ vậy trôi qua.

Nguyên Khang nói mình không giỏi kinh doanh. Ảnh: NVCC

Tôi tin câu có đi rồi sẽ đến. 5 năm trước, nếu không làm The Khang show, tôi khó trụ lại nghề. So với các đồng nghiệp, tôi không có chương trình riêng. Từng có giai đoạn, bạn mở TV vào tối T7, CN đều sẽ thấy Nguyên Khang nhưng nhiều năm nay các đài dần dà không mời MC bên ngoài cộng tác, khán giả không còn thấy tôi trên truyền hình nữa. Nhờ The Khang show, tôi vẫn xuất hiện đều đặn, giữ được tên tuổi và vẫn được mời show.

Vì vậy, cái khó mà tôi đang đối diện không chỉ có vấn đề tài chính mà còn là chiến lược để trụ lại nghề giữa làn sóng đào thải khắc nghiệt của thị trường.

- Trên báo đài, anh là MC lịch lãm, ông chủ chuỗi nhà hàng giàu có; hôm nay vừa than kẹt tiền, vừa lo sợ bị đào thải, không lo ảnh hưởng hình tượng sao?

Tôi rất rạch ròi, chưa bao giờ dùng tiền kinh doanh để đắp vào nghề MC và ngược lại. Tôi đâu phải ông chủ duy nhất của chuỗi nhà hàng, bên tôi còn có các cổ đông mà. Kinh doanh bây giờ khó lắm, duy trì ở mức ổn định đã khó rồi. Tôi bán cá chứ có bán bào ngư, tôm hùm đâu? (cười)

Nguyên Khang trong trong chuỗi chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT miền Trung năm 2027 của Đại học Đông Á. Ảnh: FBNV

Tôi không lo về hình tượng lắm vì đó là hình ảnh mà công việc yêu cầu. Tôi xuất thân con nhà nghèo, tự thân đi lên và chưa bao giờ che giấu điều đó. Đến giờ, tôi vẫn sống giản dị, vài lần đi tập gym, ăn sáng, khán giả còn không nhận ra. Trong công việc, tôi phải xuất hiện chỉn chu nhưng lúc này, tôi muốn chia sẻ những gì thật nhất.

Đời tôi "lên voi xuống chó" nhiều lắm. Tôi mở nhà hàng không bao lâu thì dịch Covid-19 bùng phát; trong một đêm mưa gió nhà hàng bỗng dưng bốc cháy. Tôi cũng đối diện cảnh không được mời show truyền hình, phải làm show cá nhân để tự cứu lấy mình... Đó là bức tranh sinh động và chân thực về chân dung của tôi.

Lúc đi xuống, tôi may mắn luôn được người khác đến trao cơ hội. Ít người biết, ngoài giải trí, tôi còn dẫn chương trình về sức khỏe, an ninh mạng... Những chương trình đó giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nên đến giờ, tôi vẫn trân quý, thu xếp công việc để duy trì dẫn những chương trình này.

MC Nguyên Khang ở tuổi 42. Ảnh: FBNV

- Vụ cháy nhà hàng anh vừa nhắc, thực hư thế nào?

Tôi có thể "mát tay" trong nghề MC nhưng với kinh doanh thì không. Ngày xưa, tôi dấn thân vào kinh doanh vì quen chủ đất, xây nhà hàng vừa xong thì dịch Covid-19 bùng phát, phải đóng cửa.

Ngày hoạt động lại, do đóng cửa quá lâu mà hệ thống điện gặp sự cố khiến nhà hàng bốc cháy trong một đêm mưa gió, thiệt hại rất lớn. Sáng hôm đó, tôi ngủ dậy thấy điện thoại "nổ" tin nhắn, cuộc gọi, tên tôi xuất hiện khắp trên mạng. Tôi trấn an bản thân rồi đi quay gameshow, cố tỏ ra vui vẻ.

Tối về, mẹ gọi hỏi: "Sao nhà hàng cháy mà con không kể?", tôi động viên bà cũng là nói với chính mình: "Con sẽ làm lại được". 3 tháng sau, tôi chính thức mở lại nhà hàng đầu tiên ở Quận 10 cũ. Đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người kinh doanh thành công. Nhưng nếu ngã ở đâu, tôi sẽ đứng dậy ở đó.

MC Nguyên Khang chia sẻ về nỗi sợ bị đào thải

Dịp chương trình The Khang show tròn 5 năm và kỷ niệm 20 năm dẫn chương trình, MC Nguyên Khang tổ chức đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ quy tụ 15 nghệ sĩ gồm: Hồng Vân, Thanh Thủy, Lê Khánh, Như Quỳnh, Hồng Ngọc, Hiền Thục, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Thảo Trang, Hồ Quang Hiếu... Quy mô chương trình khoảng 450 khán giả, sẽ diễn ra vào tối 5/12 tại phường An Khánh, TPHCM. Dịp này, Nguyên Khang cũng muốn khẳng định 2 vai trò mới là nhà sản xuất chương trình và nhà sáng tạo nội dung bên cạnh vai trò MC và doanh nhân mà khán giả đã biết đến rộng rãi.