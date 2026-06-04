MC Phương Mai vừa thực hiện bộ ảnh thời trang mới với phong cách quyến rũ, cá tính. Nữ MC gây chú ý khi tự tin diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe vòng eo săn chắc cùng cơ bụng rõ nét.

MC Phương Mai gợi cảm U40.

Theo người đẹp, bộ ảnh không có sự can thiệp của các kỹ thuật chỉnh sửa vóc dáng. Những đường nét cơ thể, làn da và cơ bụng của Phương Mai đều được giữ nguyên nhằm phản ánh chân thực thành quả của quá trình duy trì lối sống lành mạnh suốt nhiều năm.

Ở một số khung hình, nữ MC lựa chọn những thiết kế xuyên thấu kết hợp họa tiết da báo, tôn lên đôi chân dài và thần thái sắc sảo. Trong khi đó, các bộ trang phục da với phom dáng mạnh mẽ giúp cô thể hiện hình ảnh của một người phụ nữ độc lập, tự chủ.

Nữ MC khoe dáng săn chắc trong trang phục ngắn cũn.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn vóc dáng, Phương Mai cho biết nhiều người thường nghĩ rằng chỉ cần ăn uống khoa học và tập luyện chăm chỉ là đủ. Theo cô, đây mới chỉ là một phần của bức tranh tổng thể.

"Nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tinh thần lạc quan mới là yếu tố quan trọng nhất. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào việc ăn uống và tập luyện mà quên mất rằng stress cũng là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn", cô nói.

Bên cạnh việc vận động, cô dành thời gian cho thiền và âm nhạc phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Sau những biến cố trong đời sống cá nhân, Phương Mai hiện lựa chọn cách sống chậm, tập trung nhiều hơn vào việc chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng năng lượng tích cực. Cô cho rằng càng trải qua nhiều thăng trầm, bản thân càng nhận ra giá trị lớn nhất mà mỗi người sở hữu chính là sức khỏe thể chất, tinh thần và trí tuệ.

"Càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng tin rằng tài sản lớn nhất của con người chính là thân - tâm - trí. Vì vậy, ưu tiên mỗi ngày của tôi luôn là chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần”, Phương Mai bày tỏ.

Sau khi chính thức bước vào cuộc sống độc thân, Phương Mai không chọn cách thu mình mà xuất hiện với hình ảnh năng động, tích cực. Trên mạng xã hội, nữ MC thường chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, làm việc, du lịch hoặc dành thời gian cho con trai.

Người đẹp chủ động loại bỏ những nguồn năng lượng tiêu cực để giữ cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tinh thần lạc quan ấy không chỉ giúp cô cảm thấy hạnh phúc mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt trong công việc.

Hiện bên cạnh vai trò MC và người mẫu, Phương Mai còn tích cực tham gia sản xuất các chương trình nghệ thuật. Năm ngoái, cô nhận được những lời khen khi tổ chức thành công show âm nhạc - thời trang tại Vũng Tàu. Tháng 8 năm nay, người đẹp tiếp tục đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn show diễn có quy mô gần 1.000 khách tại Hồ Tràm, TPHCM.

Phương Mai tận hưởng cuộc sống độc thân sau ly hôn.

Phương Mai sinh năm 1990, đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, vào top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, top 10 siêu mẫu Châu Á 2009. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim như Âm mưu giày gót nhọn, Chung cư, Thần tượng... Nhiều năm nay, cô chuyển hướng làm MC song ngữ.

Sau khi ly hôn chồng Tây vào năm ngoái, cô chuyển đến sống trong nhà thuê rộng 200m2 ở TPHCM và tập trung chăm sóc con trai, tham gia tích cực các hoạt động showbiz.

MC Phương Mai tích cực tập luyện giữ dáng

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC