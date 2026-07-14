Phương Thảo sinh năm 1979, là tên tuổi quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam khi dẫn nhiều sự kiện, show như: Siêu mẫu Việt Nam 2004, chung kết Hoa hậu Du lịch 2008, Chuông vàng vọng cổ, Vượt lên chính mình (cùng Quyền Linh từ 2005 đến 2009)... cùng các cầu truyền hình và chương trình truyền hình trực tiếp.

MC Phương Thảo.

Phương Thảo vốn là một trong những tên tuổi MC, phát thanh viên nổi bật gắn liền với Đài Truyền hình HTV. Ngoài công việc ở Đài, chị dẫn dắt nhiều show sự kiện, nhãn hàng. Vài năm qua, chị chủ động dừng công việc tại Đài để lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Nghỉ Đài Truyền hình HTV gần 10 năm vẫn là gương mặt ‘đắt show’

Chia sẻ với VietNamNet, Phương Thảo kể ban đầu cảm thấy buồn, tiếc vì cả thanh xuân đã gắn bó với HTV. Dù vậy, nữ MC quan niệm tình yêu với nhà đài vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Phương Thảo hiện thỉnh thoảng xuất hiện trong 1 số chương trình, sự kiện quan trọng của thành phố. Chính sự tín nhiệm của lãnh đạo, cấp quản lý và niềm vui gặp gỡ đồng nghiệp, khán giả giúp chị giữ được ngọn lửa nghề qua năm tháng.

Tuổi 47, Phương Thảo không mưu cầu danh tiếng hay tham vọng công việc. Chị đã có giai đoạn rực rỡ và chấp nhận bước xuống để có lựa chọn thích hợp ở từng thời điểm. Vài năm qua, MC chọn lọc chương trình, chỉ tham gia các show phù hợp với tiêu chí bản thân, trên tinh thần ưu tiên gia đình lẫn sức khỏe.

Mới đây, Phương Thảo dẫn chuỗi chương trình Di sản giữa lòng Thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác.

MC Phương Thảo tự hào cùng con gái dẫn chương trình trong loạt sự kiện kỷ niệm thành phố mang tên Bác.

Điều đặc biệt là con gái 17 tuổi của nữ MC tham gia dẫn chương trình cùng mẹ trong sự kiện lần này. Trong khi Phương Thảo dẫn tiếng Việt, con gái chị đảm nhận vai trò tương tự bằng tiếng Anh nhằm tạo sự gần gũi, kết nối khán giả đa thế hệ lẫn du khách quốc tế.

Phương Thảo vốn sinh ra, lớn lên ở TP HCM - nơi chứng kiến bao thăng trầm, cả niềm vui, nỗi buồn và từng bước trưởng thành của chị. Chương trình do đó đem đến cho chị nhiều cảm xúc khó quên.

“Dòng chảy 50 năm của thành phố, tôi may mắn được góp sức qua quá trình làm nghề 25 năm. Đó là những ký ức đẹp đẽ mà tôi luôn dặn lòng phải khắc ghi và cố gắng cho từng chương trình tham gia”, MC kể.

Hôn nhân viên mãn, được chồng Tiến sĩ - bác sĩ Trưởng khoa chiều chuộng

Sự nghiệp thăng hoa, MC Phương Thảo còn có cuộc hôn nhân tròn đầy. Chị và ông xã vốn từ mối quan hệ bạn bè rồi nên duyên vợ chồng đến nay đã 18 năm. Chồng chị là Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn hiện là Trưởng khoa Mũi Xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM.

MC Phương Thảo và ông xã là Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn.

Trong mắt Phương Thảo, ông xã lạc quan, bản lĩnh và là điểm tựa cả tinh thần lẫn kinh tế, giúp chị và các con cảm giác được nương tựa, chở che.

Ông xã Phương Thảo dù là bác sĩ lại có tâm hồn nghệ sĩ. Anh thường theo dõi các chương trình, show nhạc trên truyền hình. Mỗi sự kiện có vợ tham gia, bác sĩ Hảo Hớn theo dõi. Anh còn góp ý từng bộ trang phục để nữ MC xuất hiện chỉn chu nhất có thể.

“Một mặt, chồng khuyên nên hạn chế công việc, nghỉ ngơi song khi thấy tôi nhận lời góp mặt trong chương trình lớn, anh vui hơn cả vợ. Dù công việc bận rộn, anh cố gắng sắp xếp ở nhà chăm con để tôi được yên tâm công tác”, MC kể.

Dịp Ngày Gia đình Việt Nam vừa qua, ông xã sáng tác ca khúc Vẽ màu tình yêu tôi dành tặng MC Phương Thảo. Ca khúc có giai điệu bình dị, ca từ mộc mạc, khắc họa tình cảm người chồng dành cho vợ và ước mơ 1 tổ ấm hạnh phúc vững bền.

Theo nữ MC, điều hạnh phúc nhất của người làm nghệ thuật là có được sự đồng cảm từ bạn đời. Bạn bè thậm chí hay trêu đùa chị vì có ông chồng "Nịnh vợ số 2 thì không ai số 1".

Ông xã bác sĩ giữ vai trò "đầu tàu" để Phương Thảo và các con có cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên.

Trong khi Phương Thảo tỏ ra kín tiếng, ít chia sẻ trên mạng xã hội, ông xã chị ngược lại. Anh thường đăng tải ảnh của nữ MC từ khoảnh khắc cuộc sống hay giây phút đứng trên sân khấu bày tỏ niềm tự hào về vợ.

Gần 2 thập kỷ gắn bó, cả hai như bao cặp đôi khác - đều trải qua mọi hỷ nộ ái ố của đời sống. Phương Thảo xem hôn nhân là hành trình dài, đòi hỏi cả người chồng lẫn vợ thấu hiểu, sẻ chia và không ngừng vun đắp.

Cặp đôi chia sẻ cho nhau mọi thứ, luôn đưa ra lời khuyên và sẵn sàng lắng nghe góp ý từ đối phương để tự sửa mình. Ngẫm lại, Phương Thảo nể phục, vừa biết ơn ông xã vì đã làm tốt vai trò “đầu tàu” lèo lái gia đình vượt qua mọi giông bão. Cuộc sống của từng thành viên trong gia đình vì thế trôi qua nhẹ nhàng, bình yên.

Gần 20 năm gắn bó, vợ chồng MC có 2 con, 1 trai 1 gái đều bước vào tuổi dậy thì. Cô con gái lớn Hồng Hạc 17 tuổi thừa hưởng gương mặt, vóc dáng của mẹ cùng tài năng thiên bẩm nghệ thuật từ bé. Trong khi đó, cậu con trai út 13 tuổi được nhiều người nhận xét giống bác sĩ Hảo Hớn và được kỳ vọng sẽ nối nghiệp cha.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng MC Phương Thảo.

Điều khiến vợ chồng MC Phương Thảo trăn trở là làm sao để 2 con trưởng thành và sống có ích. Chuyện nghề nghiệp hay tương lai mỗi bé, chị và ông xã chỉ đóng vai trò định hướng, còn lại phụ thuộc vào con.

Với Phương Thảo, thành công của người phụ nữ không đo đếm bằng giá trị tiền bạc, danh vọng mà là cuộc sống bình yên với người chồng thương yêu, thấu hiểu vợ, các con ngoan ngoãn vâng lời. Khi bước qua cánh cửa nhà, chị bỗng thấy lòng mình dịu lại, mọi xô bồ ngoài kia đều lùi lại phía sau.

MC Phương Thảo trò chuyện cùng MC Tấn Tài

Ảnh, clip: NVCC