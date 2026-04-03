Trong danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 được Ủy ban Bầu cử TPHCM công bố, 2 gương mặt nghệ sĩ nổi bật là MC Huỳnh Thị Quỳnh Hoa (MC Quỳnh Hoa) và NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy (NSND Thanh Thúy). Cả 2 đều là những nghệ sĩ đa tài, đồng thời giữ vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực văn hóa - thanh niên và văn hóa - thể thao của thành phố.

MC Quỳnh Hoa và NSND Thanh Thúy tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

MC Quỳnh Hoa tên thật Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, sinh năm 1972 tại TPHCM, là gương mặt MC quen thuộc trên sóng HTV và các chương trình văn hóa - nghệ thuật lớn. Với giọng nói truyền cảm, phong cách chuyên nghiệp và khả năng dẫn dắt chương trình đa dạng, chị đã đồng hành cùng hàng loạt sự kiện quan trọng của thành phố.

Bên cạnh vai trò MC, Quỳnh Hoa còn là ca sĩ trong nhóm Phù Sa, đồng thời giữ chức Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Chị từng là "nữ tướng tình nguyện" dẫn dắt đội ngũ nghệ sĩ trong đại dịch Covid-19 và thường xuyên tham gia làm giám khảo các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật. Với bằng thạc sĩ và hành trình hơn 3 thập kỷ cống hiến, MC Quỳnh Hoa đại diện cho thế hệ nghệ sĩ vừa tài năng, vừa nhiệt huyết với công tác thanh niên và văn hóa cộng đồng.

Cùng trúng cử trong danh sách đại biểu HĐND TPHCM khóa XI là NSND Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM. Sinh ngày 5/9/1977 tại Trà Vinh (quê xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long), chị xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng.

Năm 15 tuổi, Thanh Thúy gia nhập Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp dòng nhạc cách mạng. Năm 1994, ở tuổi 17, chị đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình TPHCM; năm 1997 tiếp tục giành giải Nhất Tiếng hát truyền hình toàn quốc. Thanh Thúy còn đảm nhiệm vai Võ Thị Sáu trong phim Người con gái đất đỏ (đạo diễn Lê Dân, 1995) cùng nhiều vai diễn ấn tượng khác. Thanh Thúy được phong NSƯT năm 2012 và NSND năm 2024. Chị từng là Trung tá, Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 và đã giữ vị trí đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII, IX.

Hai nghệ sĩ đều là những đại biểu "vừa là nghệ sĩ, vừa là cán bộ", sở hữu hành trình gắn bó sâu sắc với văn hóa TPHCM. MC Quỳnh Hoa tập trung vào công tác thanh niên, tổ chức sự kiện và dẫn chương trình, trong khi NSND Thanh Thúy đóng góp trên nhiều mặt trận: biểu diễn, diễn xuất, quản lý nhà nước và thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Là Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc và từng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, NSND Thanh Thúy mang đến HĐND kinh nghiệm thực tiễn phong phú từ môi trường quân đội đến quản lý văn hóa.

Việc MC Quỳnh Hoa và NSND Thanh Thúy trúng cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra cơ hội để giới văn nghệ sĩ tham gia sâu hơn vào việc giám sát, xây dựng chính sách văn hóa, thanh niên và phát triển đô thị, là cầu nối giữa nghệ thuật và đời sống nhân dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng TPHCM trở thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

NSND Thanh Thúy biểu diễn "Vàm cỏ Đông":

