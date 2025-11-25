NSƯT Hoàng Hải đảm nhận vai ông Phi - người đàn ông trách nhiệm, yêu chiều vợ - bà Ánh vô điều kiện (NSƯT Kiều Anh thủ vai) nhưng có phần áp đặt, dẫn đến những xung đột với con cái trong phim Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h các ngày thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 1/12/2025. Nghệ sĩ cho biết hoàn toàn bị thuyết phục bởi kịch bản, rất thú vị, đặc biệt có nhiều tình huống vui vẻ anh thích vì "đam mê diễn hài".

NSƯT Hoàng Hải.

- Anh nói rất thích diễn hài, vì sao không chủ động xin một vai đúng sở trường, chẳng hạn trong Táo Quân để thỏa lòng đam mê?

Mỗi dạng vai có một chất riêng. Cái "tông" của tôi lại hợp với kiểu hài tình huống - nơi diễn viên phải diễn cực kỳ nghiêm túc, còn khán giả cười ồ lên vì sự hiểu lầm. Tôi hay nghĩ ra những trò hiểu lầm kiểu càng giải thích càng sai, càng nói càng rối. Khán giả thấy thế là buồn cười nhưng diễn viên phải giữ mặt lạnh.

Tôi thích dạng hài đấy, tinh tế, tình huống chứ không thiên về hài dùng lời lẽ hay động tác cơ thể. Mà đã là nghệ sĩ diễn ở đâu cũng được, quan trọng duyên đến thì mình nhận.

- Nhiều nghệ sĩ lập kênh YouTube, TikTok để diễn các tiểu phẩm tình huống. Anh có nghĩ đến việc xây dựng một kênh riêng làm hài chuyên nghiệp?

Thỉnh thoảng trên TikTok tôi cũng làm nhưng để làm chuyên nghiệp lại quay về chữ "duyên". Nghệ sĩ biểu diễn không nên ngại điều gì, miễn là mang lại cho khán giả nụ cười, một góc nhìn hay điều gì khiến họ nghĩ ngợi thêm về cuộc sống. Nếu đến đúng thời điểm, tôi sẵn sàng.

Nhiều khi vợ tôi muốn giận nhưng không giận nổi

- Trong ''Gia đình trái dấu'' mối quan hệ "tuồng chèo" giữa vợ chồng ông Phi - bà Ánh mang lại sắc thái thú vị, nhất là ở lứa tuổi U50. Tình yêu ngoài đời của anh ở tuổi U60 như thế nào?

Nó giống tình yêu tuổi 18 thôi, rất lạ và đáng yêu. Tình yêu không có tuổi tác. Tôi thấy nhiều ông bà U70, U80 vẫn trêu đùa nhau như trẻ con. Quan trọng là sự lắng nghe, sự nghĩa tình. Theo tôi, tình yêu hay tình nghĩa đều không có tuổi.

- Nghe cách anh nói chuyện vui vẻ và hài hước như thế này, chắc trong gia đình ít khi căng thẳng?

Nhiều khi vợ tôi muốn giận cũng không giận được. Chưa kịp giận tôi đã làm cho cười rồi, còn giận gì nữa! Không khí gia đình nhẹ đi rất nhiều.

- MC Thảo Vân trong buổi họp báo ra mắt phim vẫn khẳng định anh là "đại gia" bất động sản, tất nhiên lần nào anh cũng phủ nhận nhưng tôi muốn hỏi bí quyết thành công trong kinh doanh của anh là gì, vì nghệ sĩ lấn sân kinh doanh hiếm người thành công như anh?

Không có bí quyết gì đâu, kinh doanh là lĩnh vực không có "đúp" như diễn xuất. Sai là mất, không có diễn lại, phải tính toán, phải tỉnh táo. Quan trọng hơn phải mạnh dạn đưa ra quyết định đúng thời điểm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là yếu tố cực kỳ quan trọng.

Nhiều quyết định táo bạo thành công vì đúng lúc. Yếu tố may mắn chiếm phần trăm không nhỏ. Trong cuộc sống, may mắn ảnh hưởng nhiều lắm.

- Anh có phải là người may mắn trong kinh doanh?

Tôi từng lận đận nhưng trong một thị trường khó khăn như vậy mà vẫn không "gãy" may mắn rồi. Nghệ sĩ kinh doanh vốn đã khó hơn người khác.

- Có khi nào anh đưa ra quyết định sai vì cảm xúc nghệ sĩ lấn át lý trí của dân kinh doanh?

Thực ra hai phần ấy bổ trợ cho nhau. Sự nhạy cảm của người nghệ sĩ đôi khi giúp ích rất nhiều, còn kinh doanh phải rạch ròi. Nhưng nhiều khi chính sự mềm mại của nghệ sĩ khiến đối tác quý mến, dẫn đến cơ hội hợp tác.

Trong kinh doanh, bước chạm ngõ đầu tiên quan trọng. Nếu đối tác tò mò về một nghệ sĩ - "ông này ngoài đời thế nào nhỉ?" cũng có chút lợi thế. Nhưng sau đó thành công hay không lại phụ thuộc vào uy tín. Kinh doanh khắt khe lắm, sai một ly đi một dặm.

Ngay trong nghề diễn, tài năng là một chuyện nhưng để được mời đảm nhận đúng vai, đúng tầm cũng là may mắn. Nếu không có cơ hội khởi đầu ấy, nghệ sĩ dù giỏi cũng chưa thể thể hiện được bản thân.

Tài năng, nỗ lực, hy sinh tất cả đều cần, nhưng may mắn giúp mở cánh cửa đầu tiên.