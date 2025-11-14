Hoàng Hải chia sẻ về vai Đại tá Hoàng:

Sáng 14/11, NSƯT Hoàng Hải cùng diễn viên Thuỳ Anh và ê-kíp Tường lửa Tràng An ra mắt phim tại Hà Nội sau 1 tuần phim lên sóng tập đầu trên kênh H1 của Đài Hà Nội và hút 3 triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Đáng chú ý đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của NSƯT Hoàng Hải trong hình tượng chiến sĩ công an sau gần 20 năm kể từ phim Cảnh sát hình sự. Trước đó một thời gian dài anh chỉ đóng tuyến phản diện hay ông trùm xã hội đen.

Trong Tường lửa Tràng An, NSƯT Hoàng Hải đóng vai Đại tá Hoàng - Trưởng phòng Điều tra hình sự PC02, một lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, nghiêm khắc nhưng công tâm. Trong chuyên án, Đại tá Hoàng là người chỉ huy quyết đoán. Trong gia đình, ông là người cha giàu tình cảm của Thục (Quỳnh Châu) - người mang lại cho ông nhiều tự hào xen lẫn trăn trở.

NSƯT Hoàng Hải đóng vai Đại tá Hoàng.

Chia sẻ với VietNamNet, Hoàng Hải nói có cảm giác rất lạ lùng khi đóng vai Đại tá Hoàng bởi hơn 20 năm trước khi đóng Cảnh sát hình sự anh vào vai Trung uý Minh cũng có hoàn cảnh gà trống nuôi con tương tự. "Ngày xưa khán giả không biết chiến sĩ công an hình sự làm gì nên tò mò và phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Giờ tôi trở lại đóng trưởng phòng PC02 chuyên truy bắt tội phạm công nghệ cao lừa đảo người dân. Tôi thấy các chiến sĩ rất giỏi mới trấn áp được tội phạm''.

Hoàng Hải chia sẻ 2 tháng nay anh đi làm phim mà chưa về nhà thăm vợ con ở Đà Nẵng. Anh cho biết cố gắng hoàn thành công việc để về nhà ăn Tết. Diễn viên kể mỗi lần đi làm phim bà xã chỉ hỏi: "Anh đi có lâu không?" chứ không hỏi đi đâu và làm gì nữa vì đã quá quen với công việc và sự vắng mặt của chồng.

Diễn viên Hoàng Hải và Thuỳ Anh tại sự kiện ra mắt phim sáng 14/11.

Phim truyền hình Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số chính thức lên sóng vào lúc 21h trên kênh H1 và các nền tảng số của Đà Hà Nội từ ngày 7/11. Tác phẩm xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và một đường dây tội phạm tiền ảo quy mô lớn, được xây dựng dựa trên những chuyên án lừa đảo có thật do Công an TP Hà Nội triệt phá vào cuối năm 2024. Phim cũng nhận được sự tư vấn nghiệp vụ sâu sát của Công an TP Hà Nội.

Ngoài NSƯT Hoàng Hải, Thuỳ Anh, phim còn có sự góp mặt của NSƯT Trịnh Mai Nguyên, NSƯT Thanh Bình, diễn viên Thanh Tú, Doãn Quốc Đam, Long Vũ, Quỳnh Châu, Trương Hoàng, Lưu Duy Khánh. Vũ Liêm - biên kịch của phim Độc đạo - cũng tham gia viết kịch bản cho Tường lửa Tràng An.

Tường lửa Tràng An là phim truyền hình đầu tiên khai thác về đề tài phòng chống tội phạm công nghệ cao, khai thác cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và đường dây tội phạm số. Phim được triển khai sản xuất vào thời điểm Công ước Hà Nội được ký kết vào cuối tháng 10/2025, toàn cầu cùng nhau xây dựng bức tường lửa để bảo vệ không gian mạng. Tác phẩm được đầu tư sản xuất công phu và dự kiến có độ dài 45 tập, hiện đã hoàn thành được một nửa thời lượng.

Ê-kíp sản xuất cũng lãnh đạo Đài Hà Nội và Công an TP Hà Nội tại sự kiện ra mắt phim.

Diễn viên Thuỳ Anh chia sẻ vẫn chưa biết kết phim thế nào bởi kịch bản đang viết, tình tiết vụ án đang được cập nhật hàng ngày. Cô cho biết nếu có dự án sau cần diễn viên vào vai nữ công an cô sẵn sàng vì tự tin học thoại nhanh và thể hiện được nghiệp vụ chuyên môn của lực lượng công an.

Trailer "Tường lửa Tràng An":

