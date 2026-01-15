Sau 5 năm kể từ lần đầu công bố thông tin về sức khoẻ đôi mắt, MC Thu Hương một lần nữa khiến công chúng lo lắng khi chia sẻ tình trạng sức khỏe đáng báo động của đôi mắt. Lần này, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đây.

Xuất hiện trong video với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt sưng húp bất thường, nữ MC VTV thừa nhận đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần và thể lực. Cô quyết định lên tiếng vì tâm trạng đã đạt đến giới hạn, cảm thấy quá căng thẳng và cần chia sẻ với mọi người.

Thu Hương cho biết mắt phải hiện đang bị đục, mờ hoàn toàn, không thể nhìn thấy gì. Thu Hương nói bị xước giác mạc khiến cô phải chịu đựng cơn đau dữ dội. Ban đầu chỉ là cảm giác cộm, sau đó chuyển sang sốt, rát, nóng. Từ 2-3 ngày nay, cô bắt đầu cảm thấy căng, tức, buốt trong hốc mắt. Mỗi lần nhắm mở mắt, cơn đau lan tỏa khiến nữ MC đau đớn không thể chịu được.

Đáng lo ngại hơn, mắt trái của nữ MC - mắt duy nhất còn nhìn được - cũng bắt đầu có dấu hiệu mờ dần. Những ngày gần đây, cô nhận thấy mắt trái cũng giảm thị lực đáng kể. Tuy vẫn cố gắng đọc và soạn tin nhắn được nhưng mất nhiều thời gian hơn bình thường.

"Mắt trái của mình thì khoảng mấy ngày gần đây cũng đã bắt đầu bị mờ rồi. Trước đó mình cứ nghĩ là nó không bị làm sao. Nhưng nó cũng bắt đầu mờ đến gần như 2 mắt rồi, cũng khó nhìn hơn chút", cô chia sẻ.

Ngoài tình trạng mờ và đau mắt, Thu Hương còn không chịu được ánh sáng. Khi quay video, cô không dùng đèn mà chỉ dựa vào ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ chiếu vào. Dù ánh sáng đã rất yếu nhưng khi nhìn thẳng, mắt Thu Hương vẫn cảm thấy chói và khó chịu.

Bác sĩ khuyên nữ MC càng mở mắt nhiều, tình trạng càng tệ hơn. Phương pháp điều trị hiện tại là nhắm mắt cả ngày và nghe nhạc để thư giãn, giúp quá trình chữa bệnh diễn ra tốt hơn.

Vì tình trạng sức khỏe hiện tại, Thu Hương khó có thể hoạt động và di chuyển, tạm thời mất thị lực. Cô xin lỗi những người có lịch hẹn hoặc công việc chưa thể hồi đáp và sắp xếp, mong mọi người thông cảm cho hoàn cảnh của mình.

Dù đang gặp khó khăn, nữ MC vẫn giữ tinh thần lạc quan. Cô nhờ cộng đồng mạng gợi ý những nội dung hữu ích để nghe trong thời gian đôi mắt nghỉ ngơi như kiến thức về sức khỏe, kinh doanh hoặc bất kỳ lĩnh vực nào hữu ích.

Thu Hương hứa sẽ cập nhật tình hình sức khỏe và quá trình điều trị trong những video tiếp theo khi đã trải qua đầy đủ hơn các phương pháp chẩn đoán và chữa trị của bác sĩ.

