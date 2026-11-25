Dẫu sở hữu bề dày kinh nghiệm đáng nể, MC Thụy Vân thừa nhận bản thân vẫn không tránh khỏi áp lực khi nhận trọng trách dẫn dắt chương trình 'Muôn sắc Việt Nam' trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Gần 2 thập kỷ gắn bó với nghề dẫn chương trình và từng ghi dấu ấn tại nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia, MC Thụy Vân tiếp tục khẳng định phong thái điềm tĩnh, chuẩn mực khi đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đúng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Dù nhiều kinh nghiệm, Thụy Vân thừa nhận bản thân vẫn không tránh khỏi áp lực khi nhận trọng trách dẫn dắt chương trình 'Muôn sắc Việt Nam'.

Quy tụ khoảng 50.000 khán giả cùng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và dàn sao hàng đầu như: NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Hương Tràm, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh ... sân khấu lớn này đòi hỏi người dẫn chương trình phải vượt qua vai trò kết nối tiết mục thông thường để truyền tải trọn vẹn chiều sâu di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và dẫn dắt mạch cảm xúc chung của công chúng. Đồng hành cùng MC Nguyên Khang trên sân khấu Mỹ Đình, Thụy Vân cho thấy sự vững vàng của một gương mặt kỳ cựu sau gần 20 năm làm nghề.

Dẫu sở hữu bề dày kinh nghiệm đáng nể, Thụy Vân thừa nhận bản thân vẫn không tránh khỏi áp lực khi nhận trọng trách dẫn dắt một sự kiện đặc biệt trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Nữ MC chia sẻ rằng kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng không cho phép người làm nghề được chủ quan, bởi chương trình càng mang tầm vóc và thông điệp lớn thì trách nhiệm của người cầm trịch càng cao. Vì vậy, cô luôn tự đặt mình vào tâm thế nghiêm túc ngay từ khâu chuẩn bị kịch bản, trau chuốt từng câu chữ cho đến việc kiểm soát phong thái trên sân khấu.

Với Thụy Vân, gần 2 thập kỷ theo đuổi nghề dẫn là hành trình được bồi đắp bởi sự tận tâm và tình yêu bền bỉ dành cho công việc.

Song song với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, Thụy Vân cũng dành nhiều tâm huyết cho diện mạo xuất hiện trước công chúng, xem đó là cách thể hiện sự tôn trọng đối với khán giả và tính chất trang trọng của sự kiện. Lựa chọn tà áo dài truyền thống để tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc Việt. Sự hòa quyện giữa nét nền nã truyền thống và tinh thần hiện đại trong từng trang phục đã giúp nữ MC giữ trọn vẻ duyên dáng, thanh lịch dưới ánh đèn sân khấu.

Một thử thách không nhỏ đối với bộ đôi MC Thụy Vân và Nguyên Khang tại Muôn sắc Việt Nam chính là điều kiện thời tiết. Diễn ra ngoài trời tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào những ngày cuối tháng 11, chương trình đón cái lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội. Không có lợi thế của trường quay khép kín, người dẫn chương trình vừa phải giữ gìn sức khỏe, vừa phải thích nghi nhanh để duy trì chất giọng truyền cảm, sự tự tin và thần thái rạng rỡ suốt thời lượng chương trình diễn ra.

MC Thụy Vân xinh đẹp trên sân khấu Muôn sắc Việt Nam.

Với Thụy Vân, gần 2 thập kỷ theo đuổi nghề dẫn là hành trình được bồi đắp bởi sự tận tâm và tình yêu bền bỉ dành cho công việc. Dù người dẫn chương trình không phải là nhân vật trung tâm của một đêm nghệ thuật nhưng chính sự kết nối mạch lạc giữa các câu chuyện, nghệ sĩ và khán giả đã góp phần tạo nên một tổng thể trọn vẹn. Đứng trên sân khấu Muôn sắc Việt Nam cùng những nghệ sĩ hàng đầu để góp tiếng nói tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ MC, nơi những giá trị nghệ thuật và cảm xúc sẽ còn lan tỏa lâu dài trong lòng công chúng.

Thụy Vân và Nguyên Khang vui mừng vì hoàn thành phần dẫn.

Trước đại nhạc hội Muôn sắc Việt Nam, Thuỵ Vân là cái tên quen thuộc được "chọn mặt gửi vàng" cho hàng loạt chương trình trọng điểm của Đài Truyền hình Việt Nam cũng như các sự kiện tầm vóc quốc gia và quốc tế. Công chúng từng ấn tượng với lối dẫn trí tuệ, giàu cảm xúc của cô tại Lễ bế mạc SEA Games 31, 5 năm liên tiếp dẫn Lễ trao giải khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture, hay các chương trình truyền hình giàu sức lan tỏa như Chuyển động 24h, Việc tử tế, Hoa xuân ca, Gặp gỡ diễn viên truyền hình.

Ảnh, video: NVCC