Tối 24/11, trong đại nhạc hội nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam mang tên Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp, dưới bàn tay có nghề của Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, hơn 50.000 khán giả đã hòa vào dòng chảy văn hóa cuồn cuộn, sống động và đầy sức sống.

Một cảnh trong huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ. Ảnh: Ngọc Tú

Lịch sử dân tộc Việt Nam vốn được viết nên không chỉ bằng gươm đao giữ nước mà còn bằng ánh sáng của tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" từ dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946. Khán giả tại Mỹ Đình đã có những phút giây lặng đi rồi vỡ òa khi chứng kiến chiều sâu của cội nguồn được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Từ âm vang hào sảng của 150 tay trống hội Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng biểu tượng Trống đồng, chim Lạc trong Đất nước muôn đời, đến không gian Hà Nội mùa đông năm 1946 bi tráng nhưng lãng mạn qua tiếng đàn piano giữa chiến lũy của Người Hà Nội, nghệ thuật đã chạm vào phần ký ức thiêng liêng nhất của mỗi người con đất Việt.

Gần 50.000 khán giả cùng hòa nhịp trong chương trình. Ảnh: Quang Phúc

Những giọt nước mắt tự hào đã rơi khi giọng hát của những cây đại thụ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSƯT Cao Minh hòa quyện cùng thế hệ trẻ như Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik trong Đất nước trọn niềm vui. Đó không chỉ là sự kết hợp về thanh âm mà là hình ảnh ẩn dụ đẹp đẽ cho sự tiếp nối không ngừng nghỉ của các thế hệ: người đi trước trao ngọn đuốc, thế hệ đi sau giữ lửa và làm rạng danh.

Ca sĩ Tùng Dương

Nhưng điều làm nên sự độc đáo của Muôn sắc Việt Nam chính là cách chương trình giải mã "mã gen" của dân tộc. Mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S đều cất giữ một thanh âm riêng để nhận diện nòi giống mình. Thay vì những lời thuyết minh khô khan, sân khấu Mỹ Đình đã biến thành một không gian di sản sống, nơi những nghệ nhân, người dân từ khắp mọi miền trực tiếp mang hơi thở của quê hương lên sân khấu lớn.

Ca sĩ Mỹ Tâm

Tiếng cồng chiêng Tây Nguyên rực lửa qua giọng hát Y Garia và Đỗ Hoàng Hiệp, Bài ca đất phương Nam da diết của Võ Hạ Trâm hòa cùng tiếng đàn nguyệt NSƯT Huỳnh Khải, nét mực tàu trầm mặc của hai mươi ông đồ trong Thư pháp qua giọng ca ma mị của Tùng Dương hay sự ngọt ngào của Thương ca tiếng Việt do Mỹ Tâm thể hiện... Tất cả đan cài vào nhau, tôn vinh trọn vẹn 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Ở đó, người xem nhận ra, di sản sống luôn trong lòng nhân dân và được trao truyền qua muôn thế hệ.

Từ nền tảng di sản vững chắc ấy, đêm nhạc đặt ra một vấn đề lớn của thời đại: Làm thế nào để văn hóa trở thành "sức mạnh mềm" đưa Việt Nam tự tin hội nhập quốc tế?, câu trả lời của Muôn sắc Việt Nam nằm ở tinh thần dám bứt phá và sáng tạo không giới hạn.

NSND Tự Long

Khi NSND Tự Long đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ trẻ như Đông Hùng, Cheng và rapper OSAD trong Tiếng ru cội nguồn hay khi giọng ca truyền thống của NSND Thanh Hoa thăng hoa cùng Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi trong Made in Vietnam, ranh giới giữa cũ và mới dường như bị xóa nhòa. Những chất liệu dân gian tưởng chừng xưa cũ bỗng khoác lên mình tấm áo rực rỡ của Rock, Rap và nhạc điện tử qua bàn tay phù thủy của nhóm sản xuất DTAP.

Hình ảnh Phương Mỹ Chi trẻ trung với Lý cò style - Rock hạt gạo hay Đức Phúc và Hòa Minzy đầy khí thế trong Máu đỏ da vàng giữa tiếng trống sấm và võ thuật Vovinam chứng minh một chân lý bản sắc dân tộc không hề là rào cản của sự hiện đại, trái lại, chính bản sắc là tấm hộ chiếu quyền lực nhất để người trẻ Việt Nam bước ra thế giới.

Ca sĩ Anh Tú - Hương Tràm

Khoảnh khắc Noo Phước Thịnh cất cao tiếng hát trong Nhà tôi có treo một lá cờ, nối tiếp bằng đại cảnh Rạng ngời văn hóa Việt Nam với sự hội tụ của toàn bộ dàn nghệ sĩ, hàng trăm chiến sĩ và một nghìn sinh viên giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ, cả SVĐ Mỹ Đình như một biển ánh sáng và cờ đỏ sao vàng.

Đêm nhạc khép lại trên nền hòa tấu dân gian đương đại đầy phóng khoáng của nghệ sĩ Dzung và ban nhạc, nhưng dư âm của Muôn sắc Việt Nam vẫn còn ở lại rất lâu. Chương trình đã làm được một điều lớn lao hơn cả một sự kiện nghệ thuật, đó là đánh thức niềm tự tôn dân tộc một cách tự nhiên, kiêu hãnh và đầy cảm xúc. Bởi suy cho cùng, khi văn hóa thực sự soi đường và chảy trong huyết quản của từng người dân, non sông Việt Nam sẽ luôn hòa chung một nhịp đập mạnh mẽ để vươn tầm cao mới.

Ảnh: BTC; Video: T.Lê