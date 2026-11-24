Tin sao Việt 24/11: MC Thụy Vân được các em nhỏ ở Hưng Yên vây quanh, thích thú với chiếc váy công chúa. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên gia đình chồng đại gia trong Ngày Văn hoá Việt Nam.

MC Thụy Vân được các em nhỏ Hưng Yên vây quanh

MC Thụy Vân chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip được các em nhỏ ở Hưng Yên vây quanh. Các bé ngắm chiếc đầm ánh bạc đính đá của cô và hỏi: "Cô ơi sao váy cô nhiều kim cương thế?". Thụy Vân cúi xuống trò chuyện, cười rạng rỡ trước sự hồn nhiên của các em. Cô hài hước viết rằng các em bé Hưng Yên rất mê "chiếc váy công chúa" của mình.

MC Thụy Vân trò chuyện với các em nhỏ ở hậu trường:

Thụy Vân là Á hậu Việt Nam 2008, sau đó gắn bó với vai trò MC và trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Clip được ghi lại ở khu vực hậu trường một sân khấu ngoài trời vào buổi tối, đúng dịp nhiều địa phương tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh quây quần bên gia đình chồng đại gia

Anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh quây quần cùng đại gia đình tại một nhà hàng. Bữa tối diễn ra bên dãy bàn dài dưới mái hiên giăng đèn, có mặt đủ các thế hệ, từ ông bà đến các cháu nhỏ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng đại gia đình ăn tối tại nhà hàng.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển - năm 2022.

NSƯT Kim Tuyến thăm nghệ sĩ lão thành

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, NSƯT Kim Tuyến dành thời gian đến thăm các nghệ sĩ cao tuổi đang sống tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ việc được gặp gỡ, hỏi thăm và nghe các bậc tiền bối kể chuyện là rất quý. Cô mong những cuộc gặp như vậy sẽ được duy trì mỗi năm.

Kim Tuyến đi thăm các nghệ sĩ lão thành.

Kim Tuyến cho biết trong nhiều nét đẹp văn hóa của người Việt, cô luôn trân trọng truyền thống "tôn sư trọng đạo" và lòng biết ơn với thế hệ đi trước. Với người làm nghệ thuật, theo cô, càng không thể quên những người đã dành cả đời cống hiến và vun đắp cho nghề. Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè ở TPHCM là nơi chăm sóc nhiều nghệ sĩ lão thành.

Khoảnh khắc khác của sao Việt:

Ca sĩ Đông Hùng về quê Hưng Yên hát.

BTV Điệp Anh VTV trong trường quay bản tin Tài chính kinh doanh.

Hoa hậu H'Hen Niê bế con gái đi chơi trong ngày nghỉ lễ.

Diễn viên Quốc Trường đăng ảnh bên bờ biển kèm câu đùa chơi chữ.

MC Thảo Vân tranh thủ về thăm anh chị.

Ca sĩ Hồng Nhung tự tay cắm hoa chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam.

MC Phí Linh diện áo dài suông thêu tay trên tơ lụa của NTK Vũ Việt Hà.

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình dạo chơi công viên Disneyland ở Mỹ.

Ca sĩ Mỹ Linh chăm chỉ tập luyện.

Sao Việt hôm qua: Ca sĩ Lâm Khánh Chi băng kín mặt sau thẩm mỹ, hoa hậu Mai Phương Thúy lạ lẫm

Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV