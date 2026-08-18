MC Thụy Vân vừa đăng tải một số hình ảnh trong buổi mừng thôi nôi con thứ 2 - bé Kami. Trên trang cá nhân, cô hài hước kể về những dấu mốc đầu đời của con gái. Dưới bài đăng, nhiều người thân, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến gia đình.

Á hậu, MC Thụy Vân.

Thụy Vân hài lòng với cuộc sống gia đình đủ nếp đủ tẻ. Cô may mắn có ông xã hỗ trợ chăm sóc con, đỡ đần việc nhà để bản thân yên tâm đi làm.

Suốt 16 năm kể từ khi kết hôn, nữ MC chưa từng công khai hình ảnh chồng lên mạng xã hội. Cô tiết lộ ông xã không thích xuất hiện trên truyền thông để tránh ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của 2 vợ chồng. Việc không công khai chuyện hôn nhân khiến Thụy Vân không ít lần vướng tin đồn ly hôn. Tuy nhiên, nữ MC khẳng định gia đình cô bao năm qua vẫn hạnh phúc.

Thụy Vân kín tiếng hôn nhân.

“Tôi tôn trọng chồng nên đồng ý mong muốn của anh. Mỗi khi đăng ảnh cả nhà, tôi phải kiểm tra cẩn thận, đưa ảnh cho anh xem rồi mới chia sẻ”, Thụy Vân giải thích.

Hơn 10 năm chung sống, cô nhận xét ông xã là người chân thành, tinh tế, yêu thương gia đình. Vợ chồng á hậu duy trì tình cảm nhờ sự thấu hiểu, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Trong 2 lần vợ mang thai, ông xã đều dành thời gian tìm hiểu kiến thức chăm sóc em bé, quan tâm, chăm lo cho cô. Anh trở thành hậu phương vững chắc để nữ MC yên tâm trở lại công việc sau sinh. Giai đoạn Thụy Vân học thạc sĩ, nam doanh nhân chủ động đưa đón bà xã, động viên mỗi khi cô gặp áp lực.

Người đẹp được khen rạng rỡ, tươi trẻ ở tuổi 40.

Ở tuổi 40, Á hậu Thụy Vân vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ dù đã là mẹ 2 con. Cô chú trọng chế độ ăn uống ít dầu mỡ, sử dụng thực phẩm tươi, tập luyện đều đặn dù lịch trình bận rộn để giữ vóc dáng thon gọn.

Ngoài ra, Thụy Vân còn đầu tư xây dựng phong cách ăn mặc cá nhân. Trong công việc, cô thường chọn các mẫu trang phục nhẹ nhàng, nền nã, phù hợp tính chất sự kiện. Bên cạnh đó, cô cũng thử sức với những mẫu thiết kế trẻ trung, cá tính.

Nữ MC đề cao việc giữ tinh thần thoải mái, lối sống năng động để vẻ ngoài tươi trẻ. Sau 3 tháng sinh bé Kami, cô đã tất bật trở lại công việc tại trường quay, các sự kiện lớn.

Thụy Vân là 1 trong những người đẹp thành công nhất khi rẽ hướng ngành truyền hình.

“Việc quay lại làm việc là cách giúp tôi giữ nguồn năng lượng tích cực, sự tự tin cùng niềm vui trong cuộc sống”, cô nói với VietNamNet.

Thụy Vân sinh năm 1986 tại Hà Nội. Cô từng đạt nhiều danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp, nổi bật là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008. Nhiều năm nay, cô là biên tập viên, MC của VTV cũng như dẫn các sự kiện cấp cao, trọng đại của đất nước.

MC Thụy Vân trên sóng chương trình "Chuyển động 24h"

Ảnh, clip: Tư liệu