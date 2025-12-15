"Ngại giao" sang "ngoại giao" chỉ hơn kém chữ O - Olympia

Ngọc Huy từng mong muốn trở thành thí sinh được thi Olympia nhưng không tiếp cận chương trình vì thiếu tự tin.

"Được thi Olympia là ước mơ của nhiều bạn học sinh đam mê tri thức. Nhưng mỗi năm, mỗi trường chỉ chọn được 1 hoặc 2 gương mặt xuất sắc. Tôi tự ý thức mình khả năng được chọn rất khó. Vì vậy, việc tôi không trở thành thí sinh không chỉ vì thiếu tự tin mà còn bởi hiểu tính chọn lọc khắt khe của cuộc chơi này", anh chia sẻ với VietNamNet.

Chính việc "ở ngoài cuộc nhìn vào trong cuộc" cộng với tình yêu Olympia lại trở thành lợi thế lớn khi Ngọc Huy đứng trên sân khấu. Anh hiểu áp lực của các em không chỉ là kiến thức mà còn là kỳ vọng của gia đình, thầy cô, ngôi trường, hiểu cảm giác phải gồng mình cho xứng đáng với hai chữ "đại diện" nên tự nhắc phải đủ tinh tế, nhẹ nhàng để không tạo thêm áp lực cho các em.

Ngọc Huy từng muốn trở thành thí sinh Olympia nhưng không tiếp cận chương trình vì thiếu tự tin.

Ngọc Huy xuất thân từ lớp chuyên Toán-Tin Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, nơi phần đông học sinh "nói ít hơn nghĩ". "Khi quen làm việc với con số, các bài toán, câu lệnh lập trình, mình xử lý mọi thứ trong đầu trước, còn phát biểu ra ngoài thì để sau. Hình ảnh chàng trai ngại nói là khá sát với tôi ngày xưa", anh kể.

Ngọc Huy chọn học Ngôn ngữ Anh và Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao vì thời đó thi đại học khối A cần học tốt cả Lý và Hóa, trong khi Lý là môn anh không tự tin.

Quyết định đó là bước ngoặt lớn nhưng không phải "học xong là bỗng dưng nói nhiều". Ngành học này đặt Ngọc Huy vào môi trường nếu không nói không được. Thuyết trình, tranh luận, làm việc nhóm – mọi thứ đều yêu cầu giao tiếp, trình bày suy nghĩ mạch lạc. Nhưng bước ngoặt khiến Ngọc Huy dám nói nhiều hơn chắc chắn là Đường lên đỉnh Olympia.

Từ báo giấy đến VTV: Lời rủ rê của MC Trung Nghĩa

Câu chuyện được khen "troll duyên dáng" đến từ bản tính của Ngọc Huy. Anh vốn thích trêu chọc bạn bè, tạo những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong cuộc sống. "Môi trường ngoại giao, môi trường VTV - nơi mọi thứ thường rất nghiêm túc khiến tôi nhận ra giá trị của sự hài hước đúng thời điểm. Một câu nói vui vừa phải có thể giúp câu chuyện mở ra tích cực hơn".

Bạn bè cho anh cảm giác an toàn để đùa, thầy cô cho không gian thể hiện, đồng nghiệp cho sự tin tưởng để là chính mình. "Khi không còn sợ bị đánh giá, sự hài hước tự nhiên sẽ xuất hiện", anh nói.

Toán-Tin giúp Ngọc Huy tư duy chặt chẽ, "nhảy số" nhanh. Ngoại giao giúp anh diễn đạt và tự tin hơn khi đứng trước mọi người và sự hài hước giúp anh kết nối. "Tôi vẫn là người hướng nội, không nói quá nhiều, chỉ là bây giờ khi phải nói, tôi chọn cách sao cho vui hơn một chút", anh nói.

Dù là người hài hước, Ngọc Huy nhận mình là người hướng nội.

Sau đại học, Ngọc Huy làm việc tại báo VietNamNews của Thông tấn xã Việt Nam, sử dụng tiếng Anh và bắt đầu làm quen báo chí. Sau đó, từ báo giấy anh "nhảy" sang báo hình với vai trò biên tập viên tin tức tiếng Anh tại truyền hình An Viên. Rồi Ngọc Huy nhận được lời ''rủ rê" của BTV-MC Trung Nghĩa sang thử sức tại VTV. Ban đầu, anh làm biên tập viên sản xuất tin bài, phóng sự, biên tập phần tin quốc tế của chương trình Café sáng với VTV3. Rồi bước ngoặt sự nghiệp mới đến sau cuộc trò chuyện của Ngọc Huy với BTV Tùng Chi.

Ngọc Huy bắt đầu sự nghiệp tại VTV năm 2012 ở hậu trường: làm câu hỏi, kịch bản, chuẩn bị linh kiện ghi hình, quay phóng sự, biên tập tin tức, biên tập hậu kỳ, bật nhạc, bật LED, chạy file, trợ lý ghi hình, trợ lý khán giả, trợ lý ban cố vấn, trợ lý khách mời, trợ lý người chơi...

"Với Olympia, có lúc tôi vừa làm MC, vừa giúp bê bục trao giải. Vì thế, tôi luôn thích được gọi là biên tập viên Ngọc Huy hơn là MC Ngọc Huy", anh hài hước kể.

Ngọc Huy luôn thích được gọi là biên tập viên Ngọc Huy hơn là MC Ngọc Huy.

Cuộc trò chuyện với MC Tùng Chi: "Em thử đi, biết đâu hợp"

Mùa Olympia năm thứ 13 năm 2012, BTV Tùng Chi động viên Ngọc Huy thử sức làm MC Đường lên đỉnh Olympia. "Cuộc trò chuyện với chị Tùng Chi đến nhẹ nhàng tại một góc nhỏ tầng 5, nhà A của VTV. Không phải lời mời, càng không phải chỉ đạo mà là động viên chân thành: Em thử đi, biết đâu hợp", Ngọc Huy nhớ lại.

Điều anh nhớ nhất là sự tin tưởng. BTV Tùng Chi không nói nhiều về áp lực hay yêu cầu khắt khe, chỉ nhấn mạnh: hãy coi đó là cơ hội thử sức, học hỏi. "Chính sự nhẹ nhàng ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Vì đôi khi điều mình thiếu không phải năng lực mà là một người dám nói: Em làm được", anh nói.

Cảm giác từ trợ lý ghi hình trở thành người cầm micro trước hàng triệu khán giả thật sự choáng ngợp với anh: "Nó giống như đang đi theo lối hành lang quen thuộc phía sau sân khấu, bỗng một ngày mở cánh cửa ra phía trước, nơi ánh đèn bật sáng choang, máy quay hướng thẳng vào mình và mọi sai sót đều có thể bị nhìn thấy. Áp lực không còn là của riêng cá nhân mà là trách nhiệm với chương trình nhiều thế hệ học sinh, phụ huynh và thầy cô gửi gắm niềm tin".

Chính từ khoảnh khắc đó, Ngọc Huy hiểu rằng nếu được tin tưởng, cách tốt nhất để trả lời là làm việc nghiêm túc, cố gắng và tử tế nhất có thể. Anh vẫn giữ tâm thế người từng làm hậu trường: cẩn trọng, từ tốn, chuẩn bị kỹ lưỡng, "chỉ khác là thay vì đứng trong bóng tối, tôi đứng dưới ánh đèn - với micro trên tay và trách nhiệm lớn hơn rất nhiều".

Ngọc Huy luôn biết ơn buổi trò chuyện năm đó: "Không ồn ào, không kịch tính nhưng đủ để thay đổi cả một chặng đường. Đến bây giờ, mỗi lần bước ra sân khấu Olympia, tôi vẫn nhớ mình đã bắt đầu từ đâu để không quên cảm giác run rẩy ngày đầu tiên và không quên lý do vì sao mình có mặt ở đó".

Ngọc Huy luôn coi mình là người đi học, học từ đồng nghiệp, ê-kíp, đặc biệt là từ thí sinh

Kỷ lục 13 mùa: "Mỗi năm là một thế hệ khác nhau"

Ngọc Huy đồng hành qua hơn 10 mùa thi, từ tuần 1 tháng 3 quý 3 Olympia năm thứ 13 năm 2013 đến Olympia năm thứ 26 năm 2025 - kỷ lục chưa MC nào đạt được.

"Khi nhìn lại con số 13 mùa Olympia, tôi không có cảm giác mình đang giữ kỷ lục mà chỉ thấy hạnh phúc khi đã đi hết chặng đường dài cùng Olympia - đủ lâu để chứng kiến nhiều thế hệ trưởng thành, thay đổi và bước ra thế giới theo những cách khác nhau".

Theo anh, bí quyết không nhàm chán sau hơn 10 năm với cùng format mấu chốt nằm ở việc mỗi mùa thi là một thế hệ khác nhau và ê-kíp cũng luôn đổi mới, lắng nghe ý kiến khán giả.

Ngọc Huy luôn coi mình là người đi học, học từ đồng nghiệp, ê-kíp, đặc biệt là từ thí sinh. "Cách các em lập luận, phản biện, xử lý áp lực nhiều lúc khiến tôi phải ngồi nghĩ: nếu ở tuổi đó liệu đã làm được như vậy chưa? Và khi còn học hỏi, còn giữ được sự tò mò, ngạc nhiên mình chưa thể nhàm chán", anh bày tỏ.

Ảnh: FBNV, video: VTV