Tôi ở Hà Nội 3 năm mà không yêu được anh nào!

MC Tuyết Ngân.

- Một thời gian dài dẫn "Cafe sáng" và từng dẫn chung kết Olympia rồi lại 'mất tích', "Vũ trụ đồng tiền" có sức hút lớn thế nào để kéo Tuyết Ngân trở lại sóng truyền hình đều đặn?

Trước đây tôi sống ở Hà Nội nên có thể dẫn các chương trình lên sóng liên tục như Cafe sáng. Nhưng giờ định hướng của tôi là quay trở lại TPHCM nên các chương trình phát sóng của Đài tôi ít tham gia hơn. Vũ trụ đồng tiền phát sóng trên VTV3 là dấu ấn của VTV Times, được sản xuất bởi Thời báo VTV. Chương trình trải dài khắp cả nước, cho phép tôi được đi khắp Bắc - Trung - Nam nên tôi thấy lịch trình phù hợp để tôi có thể đi khắp nơi, đúng với tính cách của mình là thích di chuyển. Vì thế tôi nhận lời dẫn.

- Tôi thấy chị từng được giao cơ hội lớn xuất hiện trong nhiều chương trình và sẽ là bệ đỡ tên tuổi khi còn trẻ nhưng tại sao lại không chọn Hà Nội để phát triển sự nghiệp mà gián đoạn 1 thời gian theo đuổi kế hoạch riêng?

Tại tôi ở Hà Nội 3 năm mà không yêu được anh nào (cười). Lý do là ba mẹ đều ở miền Nam và sau cuộc thi Cầu vồng, tôi thấy mình có con đường đi may mắn khi được đồng hành với các chương trình như Cafe sáng, Olympia. Tôi nghĩ với vốn liếng đó nếu vào miền Nam vẫn có thể sử dụng được nên về Cần Thơ với gia đình. Nhưng với chương trình như Vũ trụ đồng tiền tôi vẫn muốn được lăn xả, hy sinh. Có những tháng tôi ở HN nhiều hơn ở TPHCM.

MC Tuyết Ngân và MC Công Tố tại chung kết "Vũ trụ đồng tiền" mùa 2.

Giờ tôi không còn là nô lệ của đồng tiền nữa!

- Điểm gì thu hút Tuyết Ngân ở "Vũ trụ đồng tiền" và điểm khó nhất khi làm MC chương trình này là gì?

Tôi là người học từ ngành sư phạm ngữ văn ra, tức là chưa từng có lợi thế nào liên quan đến việc tính toán. Vì thế đến với Vũ trụ đồng tiền là một thách thức thực sự. Trước tôi có hàng loạt người dẫn chương trình nhưng không phù hợp. Tôi đã phải liên tục đọc các cuốn sách về tài chính, về quản lý tài chính cá nhân.

Hành trình này của tôi rất kỳ diệu và Vũ trụ đồng tiền đang đi đúng tôn chỉ mục đích của nó đó là giúp mọi người làm chủ được đồng tiền. Bản thân tôi chưa hề có kinh nghiệm về các môn liên quan đến tính toán nhưng vì muốn tìm hiểu lĩnh vực này nên giờ đã có lượng kiến thức kha khá để khi nhắc tới khái niệm tài chính và phương pháp để bảo đảm tài chính cá nhân.

- Khi tham gia chương trình này có giúp làm thay đổi cách Tuyết Ngân quản lý tài chính?

Trước đât, tôi chỉ biết tới những cách tiết kiệm tiền căn bản nhưng sau đó biết tới chứng chỉ quỹ, đầu tư chứng khoán hoặc những phương pháp dù không có nhiều kiến thức tài chính nhưng có thể gửi gắm niềm tin để đồng tiền sinh lời được. Thái độ của tôi với đồng tiền cũng khác xưa, giờ tôi không còn là nô lệ của đồng tiền. Một mặt nào đó tôi cũng đã có bản lĩnh về tài chính. Có thể nói bản thân tôi cũng giống như thí sinh của Vũ trụ đồng tiền.

MC Tuyết Ngân sinh năm 1996.

Trong chương trình, các bạn tham gia đều là sinh viên nên đầu tư cho bản thân là đầu tư sinh lời và bền bỉ nhất. Nếu các bạn có đủ niềm tin và số vốn để đặt niềm tin đầu tư vào các kênh khác nhau các bạn rất nên đầu tư vào bản thân mình. Và thực ra việc tôi làm chương trình cũng là cách tôi đầu tư cho bản thân. Có những ngày tôi phải ra ngoài khóc một chút rồi mới vào dẫn tiếp được.

Có những lúc áp lực tới phát khóc

- Vì sao vậy?



Vì áp lực! Tôi làm Vũ trụ đồng tiền từ những ngày đầu và sau chương trình nghiền ngẫm mấy ngày mà vẫn thấy mình vỡ ra được cái gì đó. Đó là một chương trình vừa phải vui vẻ với sinh viên vừa phải tỏ ra chuyên nghiệp với các khách mời là những chuyên gia đầu ngành nên không thể nói những câu quá nông cạn.

- Khi dẫn chung kết với MC Công Tố, chị có áp lực nhiều như khi dẫn chung kết ở 1 điểm cầu Olympia vài năm trước?

Dẫn Vũ trụ đồng tiền, tôi áp lực với chính mình, sợ làm không tốt sẽ phụ lòng cả ê-kíp. Nhưng đồng thời tôi cũng không áp lực vì dẫn cùng Công Tố vì anh ấy là đạo diễn, trực tiếp viết ra format chương trình năm nay và hiểu rõ từng vấn đề.

Có anh ấy bên cạnh, tôi biết cho dù chương trình có chuyện khó lường nào vẫn rất yên tâm. Tôi thấy đây là chương trình xứng đáng để lăn xả hết mình. Có những lúc áp lực phát khóc tôi vẫn thấy hạnh phúc với nó. Song tôi nghĩ cát-sê lớn nhất của mình ở Vũ trụ đồng tiền là được gặp nhà báo Dương Ngọc Trinh.

MC Tuyết Ngân và nhà báo Dương Ngọc Trinh ở hậu trường "Vũ trụ đồng tiền".

- Trong chung kết chương trình giới thiệu cách thí sinh có khi có cả tỷ đồng trong tài khoản, còn Tuyết Ngân thì sao, liệu chị có hơn các bạn sinh viên?

Các bạn tuổi trẻ tài cao quá (cười). Đây cũng là gameshow tài chính duy nhất để các bạn được chinh phục, là dấu ấn lớn của tuổi trẻ các bạn. Tôi trước đây cũng tham gia nhiều cuộc thi nhưng không thấy giải thưởng danh giá là 1 tỷ đồng như vậy. Cái lời duy nhất của tôi khi tham gia Vũ trụ đồng tiền là giảm 7kg vì quá áp lực. Hiện tại tôi chỉ còn 47,5kg trong khi những ngày đầu tôi 55kg. Tuy nhiên tôi lại rất hạnh phúc với cân nặng và áp lực này.

MC Tuyết Ngân hiện vẫn độc thân.

- Công việc bận thế thời gian đâu chị dành cho yêu đương? Hay Tuyết Ngân có bạn trai rồi mà chưa nói?

(Cười) Con đường chồng con của tôi vẫn xa lắc. Khoảng thời gian này tôi ưu tiên công việc và dành thời gian học thạc sĩ báo chí tại ĐH KHXH&NV. Nhưng tình yêu đích thực nếu có chắc chắn sẽ tìm được cách để xen vào và tạo động lực cho tôi để tiếp tục làm công việc tiếp theo.

MC Tuyết Ngân tại chung kết "Vũ trụ đồng tiền" mùa 2:

Ảnh: NVCC