MCBooks nắm giữ bản quyền xuất bản bản dịch tiếng Việt bộ giáo trình New Yonsei trình độ sơ cấp tại Việt Nam, bổ sung lựa chọn học liệu cho người học và các đơn vị đào tạo tiếng Hàn.

Giáo trình tiếng Hàn từ Đại học Yonsei

Được xây dựng bởi Viện Giáo dục tiếng Hàn thuộc Đại học Yonsei (Hàn Quốc), New Yonsei là bộ giáo trình được thiết kế theo hệ thống, hướng đến việc phát triển kiến thức và kỹ năng tiếng Hàn cho người học.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần sách MCBooks đã đưa bộ sách bản dịch tiếng Việt trình độ sơ cấp đến với độc giả, bổ sung thêm lựa chọn học liệu cho cá nhân và các đơn vị đào tạo tiếng Hàn.

Giáo trình tiếng Hàn New Yonsei (Nguồn: MCBooks)

Giáo trình New Yonsei gồm 12 cuốn, được phân chia thành ba nhóm nội dung: Từ vựng - Ngữ pháp, Nghe - Đọc và Nói - Viết. Cấu trúc này giúp phân định rõ trọng tâm của từng nhóm học liệu, từ việc củng cố kiến thức ngôn ngữ đến rèn luyện khả năng tiếp nhận và diễn đạt bằng tiếng Hàn.

New Yonsei - Cách tiếp cận ngôn ngữ qua từng nhóm kỹ năng

Thay vì gộp các nội dung học tập vào một giáo trình duy nhất, New Yonsei được thiết kế thành ba nhóm riêng biệt: Từ vựng - Ngữ pháp, Nghe - Đọc và Nói - Viết. Cách tổ chức này thể hiện định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ theo từng nhóm kỹ năng, đồng thời tạo sự liên kết giữa kiến thức nền tảng và khả năng sử dụng tiếng Hàn.

Trong đó, Từ vựng - Ngữ pháp tập trung vào các yếu tố cấu thành ngôn ngữ; Nghe - Đọc hướng đến khả năng tiếp nhận thông tin; còn Nói - Viết chú trọng việc diễn đạt. Ba nhóm học liệu đảm nhiệm những mục tiêu khác nhau, giúp người học có thể xác định rõ nội dung cần rèn luyện và hỗ trợ giáo viên trong quá trình xây dựng kế hoạch giảng dạy.

Ở nhóm Nghe - Đọc trình độ sơ cấp, bốn cuốn sách đã phát hành được xây dựng với các bài học theo chủ đề, kết hợp nội dung nghe, đọc và bài tập thực hành. Từ vựng được đặt trong ngữ cảnh, giúp người học quan sát cách sử dụng ngôn ngữ trong từng tình huống. Các bài tập và phần ôn tập cuối bài tạo cơ hội củng cố kiến thức sau mỗi nội dung học.

Giáo trình tiếng Hàn New Yonsei nhóm Nghe – Đọc (Nguồn: MCBooks)

Bộ sách cũng tích hợp phần dịch tiếng Việt cho các nội dung nghe và đọc, cùng tài liệu âm thanh trên ứng dụng MCBooks. Những học liệu này hỗ trợ người mới bắt đầu theo dõi nội dung, đối chiếu mức độ hiểu và chủ động luyện tập ngoài giờ học. Qua đó, việc học không chỉ dừng ở tiếp nhận kiến thức mà còn có thêm hoạt động thực hành để củng cố các kỹ năng.

Góc nhìn chuyên môn từ đội ngũ biên dịch

Tham gia nhóm biên dịch Giáo trình New Yonsei có TS. Lã Thị Thanh Mai, Phó khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Đại Nam, và ThS. NCS. Đỗ Thúy Hằng, giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đội ngũ dịch giả uy tín của New Yonsei (Nguồn: MCBooks)

Từ góc nhìn chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy, hai dịch giả đánh giá New Yonsei có nội dung kiến thức cập nhật và cách tổ chức các nhóm kỹ năng phù hợp với định hướng giảng dạy tiếng Hàn hiện nay. Việc phân chia thành ba nhóm Từ vựng - Ngữ pháp, Nghe - Đọc và Nói - Viết thể hiện cách tiếp cận có hệ thống, tạo điều kiện để giáo viên và người học xác định trọng tâm trong từng giai đoạn học tập.

Đối với giáo trình ngoại ngữ, quá trình chuyển ngữ không chỉ đòi hỏi sự chính xác về nghĩa mà còn cần giúp người học tại thị trường phát hành tiếp cận nội dung thuận lợi. Bản dịch tiếng Việt vì vậy đóng vai trò hỗ trợ người mới bắt đầu hiểu bài học, kết hợp với tài liệu gốc và các hoạt động luyện tập để từng bước phát triển năng lực tiếng Hàn.

Bổ sung lựa chọn học liệu cho người học tiếng Hàn

Việc phát hành New Yonsei tiếp tục mở rộng danh mục sách học tiếng Hàn MCBooks. Với nội dung được phát triển tại Đại học Yonsei, cấu trúc theo ba nhóm kỹ năng và bản dịch tiếng Việt, bộ giáo trình bổ sung lựa chọn cho người học trình độ sơ cấp, đồng thời có thể được tham khảo bởi giáo viên, trường học và trung tâm đào tạo.

Hiệu quả học ngoại ngữ còn phụ thuộc vào mục tiêu, phương pháp và mức độ luyện tập thường xuyên của mỗi người. Một hệ thống học liệu có cấu trúc rõ ràng có thể giúp người học xác định nội dung cần tập trung, theo dõi tiến trình và chủ động hơn trong quá trình rèn luyện.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục phát hành các nhóm Nói - Viết và Từ vựng - Ngữ pháp sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giáo trình New Yonsei tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ và đặt mua bộ sách giáo trình Yonsei chính hãng MCBooks

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(Nguồn: Công ty Cổ phần sách MCBooks)