Ngày 27/3 tới đây, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ tổ chức chương trình chung kết “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2026”. Đây là sự kiện văn hóa – nghệ thuật thường niên nhằm tôn vinh sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa trong cộng đồng học sinh nhà trường.

Học sinh các khối chuyên sẽ thể hiện khả năng ngoại ngữ cùng sự sáng tạo nghệ thuật thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thông qua các hình thức nghệ thuật phong phú như thanh nhạc, nhảy múa, nhạc kịch… những sắc thái văn hóa đặc trưng của các quốc gia có ngôn ngữ đang giảng dạy tại nhà trường sẽ được tái hiện sinh động trên sân khấu.

Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh Chính phủ ban hành những định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy việc dạy ngoại ngữ cũng như đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo Ban tổ chức, “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ” không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần học ngoại ngữ, tăng cường hiểu biết liên văn hóa và khơi dậy niềm tự hào về môi trường học tập hội nhập.

Được thành lập từ năm 1969, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ là trường chuyên duy nhất trong cả nước đào tạo 7 ngoại ngữ gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn. Không chỉ chú trọng dạy học ngoại ngữ, nhà trường còn xây dựng môi trường học tập giàu tính quốc tế.

Học sinh được sử dụng ngoại ngữ như công cụ giao tiếp, sáng tạo và kết nối văn hóa. Các hoạt động học thuật, ngoại khóa đa dạng góp phần giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy toàn cầu và tinh thần hội nhập.