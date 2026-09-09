Tháng 4/2026, Tòa án Nhân dân quận Tùng Giang, Thượng Hải, xét xử vụ tranh chấp giữa bà Từ (gần 70 tuổi) và con trai ruột là anh Lương, theo QQ.

Theo lời bà Từ, cháu gái bà sinh năm 2010. Từ khi đứa trẻ chào đời, bà gần như gánh phần lớn chi phí sinh hoạt, y tế và giáo dục. Sau khi con trai ly hôn năm 2014, bà cho rằng anh thường xuyên đi làm xa và ít thực hiện trách nhiệm chăm sóc con.

Đến tháng 12/2025, bà quyết định đưa con trai ra tòa, yêu cầu thanh toán hơn 360.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) tiền chăm cháu trong 15 năm.

Tuy nhiên, phía anh Lương đưa ra một diễn biến khác. Theo luật sư của anh, trước khi ly hôn, anh và vợ vẫn là người trực tiếp nuôi con. Sau khi ly hôn, con gái được giao cho anh chăm sóc, còn vợ cũ trả một lần 150.000 NDT (khoảng 582 triệu đồng) tiền cấp dưỡng. Anh Lương cho biết đã chuyển khoản tiền này cho mẹ.

Bà Từ kiện con trai sau một thời gian gồng gánh nuôi cháu nội. Ảnh: QQ

Năm 2019, anh Lương tái hôn và chuyển ra ngoài sống do mâu thuẫn với mẹ. Con gái anh vẫn ở lại cùng bà nội vì trường học gần nhà. Từ đó, việc ăn ở, sinh hoạt của cô bé chủ yếu do bà Từ đảm nhận.

Hai mẹ con cũng tranh cãi về tài sản. Phía anh Lương cho biết gia đình từng được phân 3 căn nhà tái định cư; căn lớn nhất rộng 126m2 do bà Từ và con gái sinh sống, một căn được cho thuê và tiền thuê do bà quản lý. Bà Từ cho rằng việc phân chia tài sản và chi phí chăm cháu là hai vấn đề độc lập.

Mâu thuẫn còn liên quan đến cáo buộc bạo lực gia đình. Bà Từ cho biết từng bị con trai hành hung và đưa ra hình ảnh thương tích năm 2019. Theo nhận định của Tòa án Thê Sơn thuộc Tòa án Nhân dân quận Tùng Giang, việc bà Từ chăm sóc cháu trong thời gian hai mẹ con sống chung có thể được xem là sự hỗ trợ giữa các thành viên gia đình.

Tuy nhiên, cha mẹ mới là người có trách nhiệm trực tiếp nuôi dưỡng con. Sau khi anh Lương chuyển ra ngoài, việc thiếu sự chăm sóc con gái khiến tòa có cơ sở xem xét các khoản chi phí bà Từ đã bỏ ra.

Sau nhiều vòng hòa giải, anh Lương đồng ý chuyển 200.000 NDT, tương đương khoảng 776 triệu đồng, vào tài khoản đứng tên con gái. Khoản tiền này được xem là bù đắp một lần cho những chi phí người mẹ đã bỏ ra để chăm sóc cháu.

Câu chuyện tại Thượng Hải không phải trường hợp cá biệt. Số liệu giám sát năm 2026 từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ gia đình có ông bà tham gia chăm sóc trẻ ở thành thị lên tới 76,8%, trong khi khu vực nông thôn vượt 84,2%.

Trên cả nước có hơn 230 triệu ông bà đang hỗ trợ con cái chăm sóc trẻ. Những người trực tiếp chăm cháu dành trung bình 6,8-7,2 giờ mỗi ngày cho công việc này, gần tương đương một công việc toàn thời gian.

Từ những vụ tranh chấp này, một ranh giới ngày càng được nhấn mạnh: ông bà có thể giúp con cái chăm cháu nhưng không nên bị mặc định phải thay cha mẹ nuôi trẻ.