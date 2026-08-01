Không nhiều bà mẹ trên thế giới sở hữu "bảng thành tích" nuôi dạy con cái ấn tượng như Esther Wojcicki: 1 người con trở thành CEO YouTube, 1 người sáng lập công ty công nghệ sinh học tỷ USD, người còn lại là nhà khoa học hàng đầu nước Mỹ.

Theo bà, chìa khóa để nuôi dạy những đứa trẻ thành công nằm ở việc trao cho chúng sự tin tưởng, tôn trọng, được phép sai lầm.

Esther Wojcicki nuôi dạy 3 người con thành công. Ảnh: CNBC

5 từ khóa của mẹ nuôi dạy 3 con thành tài

Được mệnh danh là "Mẹ đỡ đầu của thung lũng Silicon", Esther Wojcicki là mẹ của cựu CEO YouTube Susan Wojcicki, đồng sáng lập 23andMe Anne Wojcicki và nhà nhân học, dịch tễ học Janet Wojcicki thuộc Đại học California, San Francisco.

Theo Esther Wojcicki, sai lầm lớn nhất của nhiều bậc phụ huynh là luôn cố gắng định hướng mọi bước đi của con vì sợ con đi sai đường. Bà cho rằng tư duy đó không còn phù hợp trong một thế giới thay đổi quá nhanh, theo Fortune.

"Cha mẹ thường xuyên ra lệnh và nói với con phải làm gì vì lo con không đi đúng hướng. Nhưng thực tế không tồn tại một con đường đúng duy nhất. Thế giới của thế kỷ tới sẽ rất khác thế kỷ trước", bà nói.

Điều trẻ em cần nhất, theo bà, không phải là học cách làm theo chỉ dẫn mà là biết tư duy độc lập, sáng tạo, phản biện và đối xử tử tế với người khác.

Đó cũng là nền tảng của phương pháp giáo dục TRICK do bà xây dựng, gồm năm giá trị cốt lõi: Tin tưởng (trust), tôn trọng (respect), tự lập (independence), hợp tác (collaboration) và tử tế (kindness).

Triết lý ấy không chỉ được Esther Wojcicki áp dụng trong gia đình mà còn theo bà suốt nhiều thập kỷ đứng lớp.

Là giáo viên tại trường trung học Palo Alto High School, bà từng giảng dạy nhiều học sinh sau này trở nên nổi tiếng như cựu ngôi sao NBA Jeremy Lin hay diễn viên James Franco.

Khác với cách đánh giá truyền thống, Esther Wojcicki cho phép học sinh sửa bài nhiều lần cho đến khi đạt yêu cầu.

"Trong lớp học của tôi, bạn không thể bị điểm kém. Bạn chỉ cần sửa bài cho đến khi làm đúng", bà nói.

Theo bà, một bài làm chưa tốt không đồng nghĩa học sinh kém cỏi, mà chỉ phản ánh rằng các em chưa thật sự hiểu vấn đề.

Một trong những minh chứng rõ nhất cho triết lý này đến từ chính cô con gái Susan Wojcicki.

Năm 2005, khi còn là một trong những nhân viên đầu tiên của Google, Susan phụ trách phát triển dịch vụ Google Video nhằm cạnh tranh trên thị trường video trực tuyến.

Dự án thất bại hoàn toàn. Susan phải đứng trước hội đồng quản trị và giải thích vì sao công ty đã tiêu rất nhiều tiền nhưng không thu được kết quả. Trước cuộc họp quan trọng, Susan tìm đến mẹ để xin lời khuyên.

Esther Wojcicki kể lại: "Tôi bảo con rằng nếu con tin giải pháp mới sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu của mình thì cứ mạnh dạn thực hiện. Đừng sợ phải thừa nhận mình đã sai".

Ý tưởng đó chính là thương vụ Google mua lại YouTube với giá 1,65 tỷ USD vào năm 2006. Hai thập kỷ sau, YouTube trở thành một trong những nền tảng lớn nhất thế giới, mang về hơn 60 tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Tinh thần tự lập, không bỏ cuộc cũng được Esther Wojcicki nhìn thấy ở cô con gái út Anne Wojcicki.

Sau khi công ty xét nghiệm gene 23andMe niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2021, doanh nghiệp liên tục đối mặt với khó khăn tài chính.

Nhưng với sự kiên trì, nỗ lực của Anne, công ty đã vực dậy thành công. Hiện tại, công ty được tái định hướng thành một tổ chức nghiên cứu y học phi lợi nhuận, tập trung khai thác kho dữ liệu DNA để phục vụ nghiên cứu bệnh tật và phát triển các phương pháp điều trị mới.

"Anne đang sử dụng kho dữ liệu DNA khổng lồ đó để tìm ra những phương pháp chữa bệnh và loại thuốc mà trước đây chúng ta chưa thể làm được. Con bé đang dùng những gì mình có để giúp cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn. Tôi vô cùng tự hào về con", bà Esther Wojcicki chia sẻ.

Với Esther Wojcicki, thành công của các con không đến từ việc chưa từng mắc sai lầm, mà từ việc dám đối diện với thất bại, học hỏi từ nó và kiên trì bước tiếp. Đó cũng là bài học lớn nhất mà bà tin mọi bậc cha mẹ có thể trao cho con mình trong một thế giới luôn thay đổi.

Tuổi già bên con cháu

Ở tuổi 85, bà Esther Wojcicki vẫn "bận rộn" bên con cháu, học trò cũ và những chuyến đi chia sẻ về triết lý giáo dục đã làm nên tên tuổi của bà.

Bà hiện sống tại Palo Alto, bang California (Mỹ), chỉ cách nhà 2 cô con gái và các cháu chưa đầy 10 phút lái xe. Vì thế, mỗi dịp lễ, ngôi nhà của bà luôn ngập tràn tiếng cười.

"Gia đình tôi vẫn thường trêu mẹ về TRICK. Nhưng đúng là bây giờ tôi đang nuôi dạy con theo đúng phương pháp của bà", Anne chia sẻ.

Hiện bà có 10 người cháu, nhỏ nhất 6 tuổi và lớn nhất 26 tuổi. Bà giữ liên lạc với tất cả qua WhatsApp và gần như tối nào cũng có mặt trong bữa cơm của một gia đình con hoặc cháu. "Tôi thay phiên sang từng nhà ăn tối", bà nói.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2020, Esther vẫn tiếp tục viết sách, diễn thuyết và đi nhiều nơi để lan tỏa triết lý giáo dục TRICK.

"Tôi tin phương pháp TRICK không chỉ giúp cha mẹ xây dựng mối quan hệ gắn bó với con cái, mà còn giúp các cặp vợ chồng thấu hiểu nhau hơn. Đó là những nguyên tắc áp dụng trong mọi mối quan hệ giữa con người với con người", bà nói.