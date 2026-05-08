“Nghiện” mang thai

Xuất hiện trong tập 338 chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, chị Nguyễn Thị Tuyết (36 tuổi, Nghệ An) mang đến cho người xem nhiều bất ngờ. Chị tiết lộ mình “nghiện” mang thai dù đã có 6 con.

Việc mang thai đến với chị Tuyết một cách nhẹ nhàng. Mỗi khi cơ thể xuất hiện cảm giác thèm ăn, phải ăn ngay sau khi thức giấc vào buổi sáng là chị đoán rằng, mình có thai.

Lần mang thai đầu tiên, chị trải qua thai kỳ êm đềm. Nhưng đến lúc vượt cạn, chị lại gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ sinh thường không thành công, bác sĩ phải dùng thủ thuật để giúp mẹ tròn con vuông.

Chị Tuyết kể, lần sinh bé đầu tiên gặp nhiều khó khăn, bác sĩ phải sử dụng thủ thuật "móc xép" khiến mặt em bé có vết thương. Ảnh cắt từ clip

Lần sinh khó ấy khiến chị ám ảnh, nghĩ sẽ không mang thai thêm nữa. Thế nhưng chỉ sau 13 tháng 18 ngày sinh bé đầu tiên, chị lại vào viện để chuẩn bị sinh con thứ hai.

Chị chia sẻ: “Từ bé đầu đến bé thứ ba, thai kỳ của tôi nhìn chung suôn sẻ. Đến bé thứ tư, thai kỳ của tôi mới xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại.

Lúc đó, tôi không biết mình mang thai. Chỉ khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu lạ, vào bệnh viện kiểm tra, tôi mới biết mình đã mang thai 2 tháng.

Ngay sau đó, bác sĩ cũng thông báo tình trạng bóc tách túi thai 40% buộc tôi phải nhập viện. May mắn là sau đó mọi chuyện được kiểm soát, tôi tiếp tục sinh thường”.

Trong 8 năm, mẹ bỉm Nguyễn Tuyết sinh 6 bé. Cả 6 lần sinh, khi về nhà chăm con nhỏ, chị đều đối mặt với những cơn đau khủng khiếp từ chứng áp xe ngực, đau dạ con. Đây là nỗi kinh hoàng khiến chị ám ảnh, sợ hãi trong quá trình làm mẹ.

Dù vậy, chị vẫn thích có thêm con. Chị chia sẻ: “Liên tục mang thai, khiến tôi có cảm giác 'nghiện' sinh nở. Dù đã có 6 bé nhưng tôi vẫn muốn có thêm 1 bé gái nữa”.

Vất vả chăm con

Đông con, chị Tuyết có quá trình làm mẹ nhiều vất vả. Chị vừa chăm đàn con nhỏ vừa đồng hành cùng chồng lo kinh tế gia đình.

Khi các con còn nhỏ, chị thường xuyên thức thâu đêm chăm sóc, ẵm bồng, ru ngủ... Con lớn hơn một chút, các con thay nhau bệnh, chị nhiều lần phải vượt đường xa từ Nghệ An ra Hà Nội khám, chữa bệnh.

Vì quá vất vả, có lần chị ngất xỉu trong đêm. Thức đêm quá nhiều, chị stress dẫn đến rụng gần hết tóc. Đến khi mọc lại, tóc lại chuyển bạc khiến chị tự ti, mệt mỏi.

“Quá mệt mỏi, nhiều lúc trong tôi xuất hiện ý định đánh con… Nhưng rồi tôi lại cố gắng nghĩ đến điều tích cực. Ngoài ra, tôi được chồng, gia đình bên cạnh quan tâm, chia sẻ. Nhờ vậy, tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực”, chị bộc bạch.

Mỗi tháng, chị Tuyết tiêu tốn hơn 60 triệu đồng chỉ để chăm sóc, nuôi dạy 6 con. Ngoài chăm sóc sức khỏe, chị đầu tư nhiều cho việc học của các bé.

Sau sinh, chị Tuyết gặp tình trạng đau dạ con khiến chị sợ hãi, ám ảnh. Ảnh cắt từ clip

Hiện nay, vì chồng đang công tác dài ngày ở nước ngoài, bố mẹ chồng đã cao tuổi, bố mẹ đẻ ở xa, một mình chị Tuyết phải chăm sóc 6 người con. Để đỡ vất vả, chị buộc phải thuê người giúp việc.

Dù vậy, chị chỉ nhờ người giúp việc hỗ trợ việc nhà, chăm con nhỏ 1 buổi trong ngày. Chị cũng dạy các con tự lập sớm, bé lớn hỗ trợ mẹ chăm bé nhỏ. Nhờ cách giáo dục này, các bé của chị Tuyết đều chăm ngoan, có thể tự chăm sóc cho nhau.

Cuối chương trình, chị xúc động gửi đến chồng lời cảm ơn vì đã luôn động viên chị và các con trong những lúc khó khăn nhất.