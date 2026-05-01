Trầm cảm sau sinh

Tại Hà Nội, mẹ bỉm Ngọc Ánh (SN 1998) không chỉ được biết đến là giáo viên giáo dục đặc biệt mà còn là một “nàng tiên cá” chuyên nghiệp biểu diễn tại một thủy cung.

Thế nhưng ít ai ngờ, hành trình đến với công việc được cho là có mức thu nhập lên đến 3 tỷ đồng/năm của chị lại đến từ lần tìm cách vượt qua chứng trầm cảm sau sinh.

Tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa tập 335, Ngọc Ánh chia sẻ về thai kỳ nhiều biến động và những vất vả trong ngày đầu làm mẹ. Mẹ bỉm xinh đẹp cho biết, sau 3 năm yêu nhau, chị và bạn trai kết hôn.

Ngọc Ánh tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa

Nửa năm sau khi cưới, đúng vào ngày mùng 1 tết Nguyên đán, chị vỡ òa hạnh phúc khi biết tin mình có thai. 4 tháng đầu thai kỳ, Ngọc Ánh ốm nghén đến mức gần như không thể ăn gì ngoài sữa bầu, khiến chị giảm đến 5kg.

Sau giai đoạn này, chị ăn uống lại bình thường và có chuyến du lịch cùng gia đình. Kết thúc chuyến đi, Ngọc Ánh phát hiện bụng có dấu hiệu bất thường. Chị đi khám và được chẩn đoán có cơn gò tử cung phải sử dụng thuốc, nằm viện điều trị.

Thế nhưng vừa ra viện, chị lại gặp biến cố khiến cả gia đình chao đảo. Ngọc Ánh chia sẻ: “Ngay khi ra viện, tôi bị sốt rét. Vì đang mang thai, bác sĩ cho tôi uống các loại thuốc an toàn cho thai nhi.

Nhưng cơ thể tôi không đáp ứng với các loại thuốc này. Vì vậy các chỉ số tăng liên tục, đến nỗi tôi tiệm cận suy đa tạng.

Sau khi điều trị tại bệnh viện khoảng 1 tháng, tôi xuất viện”.

Trong quá trình tìm cách chữa lành chứng trầm cảm sau sinh, mẹ bỉm bén duyên với công việc lặn tiên cá

Thai nhi được 39 tuần, chị Ánh được bác sĩ chỉ định cho sinh thường. Nhưng sau nhiều giờ cố gắng, việc sinh thường của chị vẫn gặp khó khăn. Cuối cùng, chị buộc phải sinh mổ.

Trong quá trình sinh mổ, chị cùng lúc thực hiện thêm 2 ca phẫu thuật khác là cắt bỏ khối u nhỏ trên ngón tay và loại bỏ u sơ tử cung. Trải qua 3 ca phẫu thuật cùng lúc, Ngọc Ánh bất tỉnh, không cảm nhận được việc "da tiếp da" với con sau sinh. Khi tỉnh lại, chị mới được đến gặp em bé của mình.

Trở về nhà sau ít ngày nằm viện, Ngọc Ánh gặp khó khăn khi lần đầu làm mẹ. Chị chưa có sữa ngay cho con ăn. Mỗi lần bé bú, chị đau đớn, khổ sở. Khi sữa về, mẹ bỉm lại căng sữa, xuất hiện tình trạng tăng cân quá đà khiến chị tự ti về ngoại hình.

Trước khi sinh, Ngọc Ánh và chồng sống riêng. Sau khi có em bé, chị chuyển về sống chung với gia đình lớn dẫn đến những bất đồng quan điểm trong cách sống, nuôi dạy con.

Cùng lúc gặp nhiều vấn đề, Ngọc Ánh rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh. “Tôi khóc nhiều, bất kỳ ai nói gì tôi cũng khóc… Có những lúc tôi nghĩ không muốn gần con nữa. Tôi vốn là người tích cực, nhưng thời điểm đó tôi lại rất tiêu cực”, chị chia sẻ.

Hiện nay, Ngọc Ánh có gia đình hạnh phúc cùng chồng và con nhỏ

Phát hiện những dấu hiệu bất thường của vợ, chồng Ngọc Ánh kề cận, chia sẻ, động viên. Anh tìm cơ hội cho chị ra ngoài để thay đổi những suy nghĩ tiêu cực.

Biết vợ đam mê bơi lội từ nhỏ, anh ngỏ ý cho chị tham gia lặn tiên cá. Một lần, Ngọc Ánh thấy có đơn vị tuyển dụng công việc biểu diễn nàng tiên cá trong thủy cung nên mạnh dạn ứng tuyển.

Do mới sinh 8 tháng, thân hình chị chưa thon gọn nên bị từ chối. Sau đó, chị quyết tâm giảm cân để theo đuổi công việc yêu thích.

Khi đã giảm thành công 20kg để lấy lại vóc dáng thon gọn, xinh đẹp, chị ứng tuyển và được nhận vào làm việc. Hiện nay, mẹ bỉm không chỉ biểu diễn nàng tiên cá trong thủy cung, chị còn là huấn luyện viên dạy lặn tiên cá.

Cuối chương trình, Ngọc Ánh gửi lời cám ơn đến bố mẹ hai bên gia đình đã hỗ trợ chăm sóc con nhỏ để chị có thể thực hiện ước mơ. Mẹ bỉm sữa cũng cảm ơn chồng đã luôn bên cạnh, động viên lúc mình khó khăn nhất.

