Tối 3/9, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông tin, dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng hai nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, đã không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình hai nạn nhân 50 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy khiến mẹ chồng và con dâu tử vong. Ảnh: X.N

Như VietNamNet đưa tin, trưa 2/9, bà L.N.H.C. (42 tuổi) đang chăm sóc mẹ chồng là bà L.T.K. (74 tuổi) tại nhà riêng trong khu đô thị An Bình Tân thì tầng hai bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này, trong nhà có 6 người, gồm cả trẻ nhỏ. Trong đó, 4 người tại tầng một tự thoát ra ngoài; 2 người mắc kẹt ở tầng hai.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường, phun nước dập lửa. Sau đó, đám cháy được khống chế. Hai nạn nhân được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, khi nhập viện, bà K. đã hôn mê, ngừng tim; còn chị C. bị bỏng nặng và hôn mê. Cả hai đều nghi ngờ bị ngạt khí CO.

Sau hơn 20 phút hồi sức, hai bệnh nhân có tim đập trở lại nhưng diễn biến xấu đi. Gia đình đã xin đưa về lo hậu sự và các nạn nhân tử vong tại nhà.

Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.