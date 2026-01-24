Bố chồng tôi mất cũng đã hơn 5 năm. Năm ngoái, khi mẹ chồng nghỉ hưu, chúng tôi mời mẹ lên thành phố ở cùng cho bà đỡ buồn và nhờ bà một vài việc như đưa đón cháu, đi chợ, nấu cơm.

Các cháu đã lớn nên bà không cần chăm nom vất vả. Hằng tuần, tôi thuê người dọn nhà 3 buổi. Mong muốn chính của chúng tôi là cả nhà sum vầy, gắn kết. Tôi còn đăng ký để mẹ chồng tham gia câu lạc bộ người cao tuổi của khu phố.

Vài tháng gần đây, mẹ tôi dùng mạng xã hội nhiều hơn và bắt đầu biết đặt hàng trên mạng.

Ban đầu là những món đồ nhỏ như vài đôi tất, dép đi trong nhà, khăn tắm… Tôi cũng không để ý nhiều vì nghĩ mẹ mua như vậy cũng tiện. Nhưng càng lúc tần suất mua hàng của mẹ càng tăng. Nhà tôi lúc nào cũng vang tiếng chuông cửa từ mấy anh giao hàng.

Những ngày "siêu khuyến mại" thì mẹ chồng tôi như quên hết mọi thứ xung quanh. Có lúc mải mê xem livestream nên mẹ quên tắt nước, tắt bếp… Những chiếc vỏ hộp bắt đầu xếp chồng chất trong nhà. Ham giá rẻ, mẹ tôi mua tới 3 cái chảo chống dính đủ cỡ, 2 cái nồi chiên không dầu, mấy thùng giấy ăn, khẩu trang rồi quần áo treo kín tủ… Có món về tới nơi, mẹ chỉ bóc ra xem rồi cất vào góc, chưa dùng lần nào.

Tôi có hỏi thì mẹ nói: "Kiểu gì cũng có lúc dùng, giờ giá rẻ mua trước, có gì đâu mà thiệt".

Tuần trước, khi hai vợ chồng phải tăng ca, tôi gọi điện nhờ mẹ đón cháu. Tới 18h30, cô giáo gọi điện cho tôi, thông báo chưa ai tới đón con.

Trời lúc đó đang mưa to, tôi sợ mẹ vì không gọi được xe nên chưa tới đón cháu. Tôi vội vàng lái xe về trường đón con. Con bé vừa lạnh vừa tủi thân, mắt đỏ hoe. Hai mẹ con tôi về tới nhà rét run. Mở cửa, tôi đã thấy mẹ chồng ngồi phòng khách, đang đeo tai nghe, dán mắt xem livestream.

Tôi không kìm được nữa mà nói: "Mẹ ơi, sao mẹ lại không đón cháu giúp con ạ? Con bé tủi thân đứng khóc ở trường". Mẹ sững lại, lắp bắp xin lỗi.

Mẹ chồng "dốc sạch túi" mua hàng online và cách xử trí của con dâu. Ảnh minh họa: Freepik

Đúng lúc đó, một anh giao hàng lại gọi. Tổng đơn hàng giá hơn 3 triệu đồng. Mẹ chồng tôi bối rối: "Chết rồi, mẹ hết sạch tiền, con cho mẹ vay được không?".

Tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi trách mẹ mải mua sắm mà quên trách nhiệm, quên cả cháu. Rồi tôi nói mẹ lãng phí, mua toàn đồ không dùng được, vô ích…

Mẹ khóc, nói xin lỗi rồi đi về phòng riêng.

Tối đó, cả nhà nặng nề. Tôi gọi điện về tâm sự với mẹ đẻ. Cứ nghĩ mẹ sẽ bênh vực tôi nhưng không, mẹ tôi giảng giải: "Mẹ chồng con mới về hưu, lại chuyển lên thành phố xa lạ sinh sống, tâm lý chắc chắn có nhiều phiền muộn. Các con quá bận, các cháu đi học tối ngày, bà khó tìm được người tâm sự. Nếu con dành thời gian quan tâm mẹ chồng nhiều hơn thì đã không dẫn tới việc như vậy".

Mẹ tôi còn nhắc lại, trước đây, khi tôi ốm nghén, sinh đẻ, nuôi con nhỏ, mẹ chồng đã ở bên chăm sóc kỹ càng ra sao.

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Mẹ tôi nói đúng, phía sau những đơn hàng vô tội vạ kia là sự trống trải mà mẹ chồng tôi không biết nói cùng ai.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, nấu món cơm nếp mẹ thích. Tôi nhận lỗi với mẹ chồng và muốn cùng mẹ xem lại các đơn hàng. Món nào đặt mà không cần thiết thì tôi nhấn trả hàng, món nào lỡ mua lâu rồi thì tôi cùng mẹ ghi lại, để tặng người thân hoặc sắp xếp gọn gàng, để dùng sau.

Tôi đề nghị mỗi tháng hai mẹ con cùng lên danh sách chi tiêu. Chồng tôi cũng tham gia, chuyển tiền sinh hoạt thành khoản cố định để mẹ không bị cuốn theo những lời chào mời. Tôi chỉ cho mẹ chồng những cách phân biệt hàng thật, hàng giả, các chiêu trò bán hàng trên mạng…

Vợ chồng tôi cũng bàn bạc nhau dành thêm thời gian để tâm sự với mẹ. Buổi tối, tôi hay rủ mẹ xem tivi, ra công viên gần nhà đi bộ. Mẹ nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn.

Mẹ cũng kể, việc mẹ mua hàng trên mạng là để giải tỏa nỗi cô đơn. Xem người ta livestream, mẹ cảm thấy được tương tác. "Có ngày các con đi làm về, mệt mỏi, cơm còn không buồn ăn nên mẹ không dám than thở", mẹ tâm sự. Nghe mẹ nói, tôi thấy thương mẹ vô cùng.

Sau chuyện này, tôi hiểu rằng, cách hóa giải tốt nhất mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu không phải là trách móc, mà là lắng nghe và chia sẻ.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.