Hè này, vợ chồng tôi không đưa cháu về quê thăm ông bà. Vì vậy, mẹ chủ động gọi điện, nói sẽ lên thăm vợ chồng tôi và cháu nội ít hôm.

Nghe vậy, tôi rất vui. Từ lâu, tôi đã mong mẹ lên ở với mình. Tôi nghĩ vợ mình cũng vậy. Bởi nếu có mẹ ở bên cạnh, cô ấy có thêm người giúp việc nhà, chăm con nhỏ, cũng đỡ vất vả hơn.

Nhưng vợ tôi lại tỏ ra không mấy hứng thú với việc này.

Tôi không biết có nên tìm cách đưa mẹ về lại ngôi nhà cũ kỹ ở quê theo mong ước của vợ hay không nữa. Ảnh minh họa: H.N

Những ngày đầu mẹ lên chơi, vợ tôi cũng vui vẻ. Cô ấy dành thời gian cho bà, đưa bà đi đây đó. Đổi lại, mẹ tôi cũng chia sẻ việc nhà, giúp vợ chồng tôi chăm sóc con gái 2 tuổi.

Nhưng sau vài tuần, tôi bắt đầu nghe vợ than không thoải mái khi có mẹ chồng sống chung. Vợ tôi nói từ khi mẹ lên ở, cuộc sống của cô ấy gần như đảo lộn.

Cô ấy nói cách sống của mình gần như đối lập hoàn toàn với suy nghĩ, nếp sống của mẹ chồng. Đã thế, mẹ có tính hay chê bai, thấy điều gì không quen mắt là lập tức nói.

Cô ấy nói mình cố nhẫn nhịn vì biết mẹ sẽ sớm về lại quê. Nhưng đã hơn 1 tháng, bà vẫn chưa có ý định về khiến cô ấy nóng lòng.

Vợ liên tục giục tôi hỏi mẹ bao giờ sẽ về quê. Thấy tôi khó chịu, không vui vì việc này, cô ấy cũng không nói gì thêm.

Tôi tưởng cô ấy đã chấp nhận sự khác biệt thế hệ giữa mẹ chồng và con dâu. Nào ngờ, tối hôm qua, lúc cô ấy đi tắm, tôi vô tình phát hiện tin nhắn cô ấy cầu cứu nhóm bạn thân chỉ cách đuổi khéo mẹ chồng.

Trong nhóm chat, các bạn của vợ tôi bàn luận sôi nổi việc sống với mẹ chồng cổ hủ, quê mùa sẽ khổ sở, mệt mỏi như thế nào. Họ hào hứng hiến kế cho vợ tôi cách đuổi khéo mẹ chồng về quê.

Có người nói cô ấy phải than phiền liên tục về mẹ trước mặt chồng, gây áp lực lên chồng để chồng cảm thấy mệt mỏi mà đưa mẹ về quê. Số khác lại chỉ vợ tôi cố tình tạo áp lực để mẹ tự ái mà bỏ về. Người thì mách vợ tôi cho con gái đi học, để bà thấy nhàn quá mà tự về.

Thậm chí, có người còn bảo vợ tôi nói thẳng với mẹ chồng chứ không cần đuổi khéo.

Đọc những dòng tin nhắn ấy, tôi đau lòng vô hạn. Tôi biết rằng sống chung với bố mẹ chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi hai thế hệ có quá nhiều khác biệt. Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức vợ phải cầu cứu bạn bè chỉ cách đuổi khéo mẹ về quê.

Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là dự định đưa mẹ lên sống cùng để phụng dưỡng của mình trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Nếu chỉ ở cùng 1 tháng mà vợ đã mong mẹ về quê thì khi mẹ chuyển lên sống lâu dài, cuộc sống của gia đình tôi sẽ còn tồi tệ đến mức nào? Chắc chắn, xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ bùng nổ. Lúc đó, cuộc hôn nhân của tôi sẽ rạn nứt.

Bây giờ, tôi cũng đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi không thể thoái thác trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già nhưng cũng không thể đưa mẹ lên sống cùng để phụng dưỡng.

Tôi phải làm gì để vừa tròn chữ hiếu vừa giữ được hạnh phúc gia đình đây. Xin mọi người cho tôi lời góp ý chân thành.

Độc giả N.T.N.