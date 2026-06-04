Vợ chồng tôi làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, có 2 cậu con trai 7 tuổi và 9 tuổi. Không giống như nhiều đồng nghiệp phải đau đầu tìm người trông con, đăng ký cho con học hè..., chúng tôi thường đưa con về với ông bà nội 5-6 tuần.

Bố mẹ chồng chăm 5 đứa cháu nội (trong đó có 3 con của anh trai chồng tôi) khá chu đáo. Sáng nào, mẹ cũng đi chợ sớm, mua đồ ăn các cháu thích. Chiều chiều, bố chồng dẫn cháu đi câu cá, thả diều hoặc sang chơi cùng đám trẻ trong xóm. Có khi kết thúc kỳ nghỉ, chúng tôi về đón mà lũ trẻ còn khóc lóc, không muốn xa ông bà.

Cuối tuần trước, tôi và chị dâu nhắn tin trong nhóm chat gia đình, hẹn đầu tháng 6 đưa 5 cháu về nghỉ hè với ông bà. Thế nhưng hôm sau, mẹ chồng bất ngờ gửi một tin nhắn dài. Bà thông báo năm nay sẽ nhận trông tất cả các cháu trong dịp hè, nhưng mỗi cháu phải đóng 10 triệu đồng. Ai đồng ý thì đăng ký, ai không đồng ý thì tự sắp xếp phương án khác.

Tôi đọc đi đọc lại vài lần, tưởng mình nhìn nhầm. Nhà tôi có 2 con, nghĩa là phải đóng 20 triệu đồng. Anh trai chồng có 3 con, sẽ đóng 30 triệu đồng. Tổng cộng mẹ chồng tôi sẽ thu 50 triệu đồng cho khoảng 6 tuần chăm cháu.

Mẹ chồng còn gửi kèm một bảng dự toán rất chi tiết, trong đó có tiền ăn uống, tiền điện, tiền học bơi, tiền thuê xe đưa đón, tiền thuê giáo viên dạy thêm một số buổi trong tuần và cả khoản dự phòng thuốc men. Cuối bảng, bà ghi rõ: "Nếu còn thừa mẹ sẽ trả lại, nếu thiếu mẹ tự bù".

Chưa dừng lại ở đó, mẹ còn nhắn thêm: "Mẹ không kinh doanh trên cháu nội của mình. Nhưng chăm cùng lúc 5 đứa trẻ không phải chuyện đơn giản. Các con cũng đừng mặc định ông bà phải có trách nhiệm trông cháu miễn phí".

Tôi từng nghĩ việc gửi con về quê nghỉ hè là khoảng thời gian nhẹ nhõm nhất trong năm, khi ông bà vui, cháu cũng háo hức. Ảnh minh họa: F.P

Chỉ vài phút sau tôi nhận được điện thoại của chị dâu. Chị phản ứng khá gay gắt, cho rằng từ trước đến nay chưa từng thấy ai thu tiền trông cháu nội như vậy. Theo chị, ông bà chăm cháu là tình cảm gia đình, không nên tính toán rạch ròi. Chị còn cho rằng, số tiền mẹ tôi tính toán quá cao. Tôi cũng rất ngạc nhiên về hành động của mẹ vì trước nay mẹ chưa bao giờ đề cập chuyện tiền bạc.

Nếu nhìn theo góc độ thực tế, chăm nuôi 5 đứa trẻ (4 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi và 12 tuổi) vất vả, tốn kém. Mọi năm, chúng tôi mua sữa, đồ ăn, đồ chơi gửi về và biếu bố mẹ thêm vài triệu chứ không phải "vô trách nhiệm". Nhưng ở góc độ tình cảm, tôi cảm thấy hụt hẫng. Từ việc chăm cháu vốn xuất phát từ tình thân, bỗng được quy thành một mức phí cụ thể, có bảng thu chi, có dự toán và có nguyên tắc rõ ràng.

Tối đó, tôi nói chuyện với chồng nhưng anh khăng khăng "bênh" mẹ. Anh cho rằng thế hệ trước đã hy sinh quá nhiều rồi. Bây giờ ông bà có quyền nghỉ ngơi, có cuộc sống riêng. Nếu nhận chăm cháu và ông bà được hỗ trợ chi phí thì cũng là điều hợp lý.

Chồng tôi còn lôi chuyện cũ ra nói. Hè năm ngoái, đang ở quê được khoảng 3 tuần thì con trai út của tôi bất ngờ đau bụng, nôn ói liên tục giữa đêm. May mắn sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận cháu chỉ bị rối loạn tiêu hóa, có thể do ăn quá nhiều.

Khi về quê, nhìn con nằm trên giường truyền dịch, tôi không giữ được bình tĩnh. Trong lúc nóng ruột, tôi buột miệng hỏi: "Sao mẹ không để ý đồ ăn thức uống của cháu kỹ hơn?". Chị dâu chồng tôi khi đó cũng nhắn một tràng dài lưu ý trong ăn uống của các cháu.

"Em với chị dâu xem lại cách cư xử của mình đi. Nếu 2 con dâu biết điều thì mẹ không phải tính toán thế đâu. Còn thấy tốn kém quá thì em tìm nơi khác mà gửi con", chồng tôi nói gay gắt.

Mấy ngày nay vợ chồng tôi bất đồng quan điểm. Tôi vẫn chưa trả lời mẹ chồng có gửi 2 con về quê hay không. Lần đầu tiên sau nhiều năm, khi nghĩ đến cảnh các con háo hức về quê gặp ông bà, trong đầu tôi không hiện lên những bữa cơm gia đình hay tiếng cười của lũ trẻ, mà là con số 20 triệu đồng.

Độc giả giấu tên

Mỗi dịp hè đến, cùng với niềm háo hức của trẻ nhỏ là nỗi trăn trở của nhiều gia đình về chuyện trông con, chi phí sinh hoạt hay cách để con có một mùa hè an toàn, bổ ích. Những câu chuyện rất đời thường ấy đang phản chiếu nhiều áp lực, thay đổi trong đời sống gia đình hiện đại. Báo VietNamNet mở diễn đàn "Khi trẻ nghỉ hè". Bài viết của độc giả gửi về địa chỉ: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.