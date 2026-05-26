Tôi quê ở Đắk Lắk, ra Hà Nội học đại học rồi ở lại làm việc đến nay đã hơn chục năm. Chồng tôi là người tỉnh lẻ ngoài Bắc. Hai vợ chồng lấy nhau khi chưa có gì trong tay, đến giờ vẫn chưa mua được nhà ở thủ đô đắt đỏ.

Hiện cả gia đình sống trong căn chung cư mini rộng 40m2, thuê với giá 5 triệu đồng/tháng. Nhà nhỏ, đồ đạc nhiều nên chỉ cần bừa bộn một chút là đã thấy ngột ngạt.

Mỗi tháng, sau khi đóng tiền nhà, tiền học cho con, tiền điện nước rồi đủ thứ chi phí sinh hoạt, vợ chồng tôi gần như chẳng để ra được bao nhiêu. Vì thế nên năm ngoái, khi con trai kết thúc năm học lớp 1, tôi đau đầu lo chuyện con nghỉ hè.

Hai vợ chồng phải đi làm cả ngày, không thể ở nhà trông con. Nhưng nếu gửi con đi trại hè hay lớp kỹ năng thì chi phí lại quá cao so với khả năng kinh tế. Ông bà ngoại ở tận Đắk Lắk, còn ông bà nội dưới quê thì đang trông hai đứa cháu ngoại. Mà với tính thiên vị cháu ngoại của bà, tôi càng không yên tâm gửi con về.

Đúng lúc đang chưa biết xoay xở thế nào, mẹ chồng bất ngờ gọi điện thông báo sẽ đưa cháu trai lớn lên thành phố ở cùng, tiện thể trông luôn con trai tôi để hai vợ chồng yên tâm đi làm.

Khi ấy, tôi thực sự nhẹ nhõm, còn nghĩ thật may mắn khi có người thân trong lúc khó khăn. Nhưng chỉ sau 2 tuần bà cháu lên ở, nhiều vấn đề phát sinh đã khiến tôi rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Mẹ chồng đưa cháu trai đến sống cùng gia đình tôi mấy tháng hè nhưng chỉ mua vài hộp sữa. Ảnh minh hoạ

Mẹ chồng tôi sống rất xuề xoà. Căn nhà vốn đã chật, nay thêm 2 người nên gần như lúc nào cũng bừa bãi, lộn xộn. Đồ chơi nằm khắp sàn nhà, quần áo thay ra chất đầy ghế, bát đĩa để từ sáng đến chiều vẫn nguyên trong bồn rửa.

Tối nào tan làm, tôi cũng tất tả quét nhà, lau sàn, giặt quần áo rồi dọn đống đồ chơi ngổn ngang trước khi được nghỉ ngơi. Có hôm gần nửa đêm tôi vẫn lúi húi trong bếp, còn mẹ chồng nằm xem tivi, hai đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi.

Mùa hè nóng bức, điều hòa bật cả ngày khiến tiền điện tăng vọt. Tiền ăn uống, sữa, hoa quả cũng đội lên đáng kể vì con tôi ăn gì thì cháu cũng ăn nấy. Thêm 2 miệng ăn nên tiền thực phẩm tăng lên nhiều. Nhưng suốt 2 tháng hè, mẹ chồng gần như không đưa thêm khoản nào phụ giúp.

Có lần chồng tôi ngại ngùng nhắc khéo thì hôm sau bà mua vài lốc sữa, cất vào tủ lạnh coi như xong. Đỉnh điểm là lần cháu nghịch hỏng máy sấy tóc rồi làm vỡ kính tủ, bà cũng chẳng nói gì. Tôi đi làm về, đứng lặng giữa căn nhà bừa bộn mà chỉ muốn khóc.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, vợ chồng tôi không để dành được đồng nào, thậm chí còn phải tiêu lậm hơn 10 triệu đồng tiền tiết kiệm. Tôi sút mất 3kg vì căng thẳng và thiếu ngủ. Chồng tôi khó xử, chỉ biết động viên vợ "có người trông con giúp là được".

Nghe thì có vẻ đúng, nhưng cảm giác ngột ngạt suốt 2 tháng ấy khiến tôi đến giờ vẫn còn ám ảnh. Năm nay, mới đầu tháng 5, mẹ chồng đã gọi điện báo sẽ đưa cháu lên thành phố chơi hè.

Lần này tôi từ chối ngay. Tôi nói con trai sẽ được gửi về quê ngoại ở Đắk Lắk, nhưng thực ra tôi đã "cắn răng" cho cháu đi học câu lạc bộ, dù có phải đi vay tiền.

Mẹ chồng nghe xong có vẻ giận, nói xa nói gần rằng tôi sống tính toán với người nhà. Nhưng điều khiến tôi nhẹ lòng là chồng không bênh mẹ. Anh chỉ thở dài rồi đồng ý với quyết định của vợ. Tôi biết, mấy tháng hè sẽ khó khăn với vợ chồng tôi, số tiền đi học cũng có thể đội lên so với số tiền "nuôi" hai bà cháu như năm ngoái. Nhưng tôi thà rằng như vậy còn hơn phải chen chúc, mệt mỏi mỗi ngày đi làm về...

Tôi làm như vậy có đúng không hay là quá đáng?

