Mẹ chồng tôi năm nay 65 tuổi. Gần 30 năm, bà ở vậy một mình nuôi các con trưởng thành sau khi chồng qua đời. Tôi về làm dâu và sống cùng mẹ chồng cũng được 8 năm. Chồng tôi là con út, trên có 1 anh trai và 1 chị gái.

Cách đây vài tháng, mẹ chồng tâm sự với tôi rằng, bà muốn đi thêm bước nữa. Người đàn ông “được lòng” mẹ hiện sống ở làng bên, thường qua lại quan tâm chu đáo nên bà rất quý.

Nghe mẹ nói vậy, tôi sững lại vài giây. Không phải vì sốc mà vì tôi sợ nếu biết thông tin này, cả nhà sẽ phản ứng gay gắt.

Đúng như dự đoán, khi mẹ chồng tôi chia sẻ mong muốn tuổi xế chiều với gia đình, các anh chị trong nhà thể hiện sự khó chịu ra mặt.

Anh cả gắt lên: “Mẹ nói thật hay đùa vậy? Tuổi này rồi còn cưới xin gì nữa, hàng xóm láng giềng người ta cười cho”.

Chị gái chồng cũng hùa theo: “Mẹ đừng có nghe người ta rót mật vào tai mà thế, cẩn thận bị lừa. Trên mạng với TV nói đầy vụ như thế rồi”.

Còn chồng tôi cho rằng, mong muốn đó của mẹ là “ích kỷ, dại dột, không nghĩ cho con cháu”: “Sao mẹ phải đi thêm bước nữa? Mẹ định dành nốt phần đời còn lại lo toan cho người chẳng có máu mủ ruột già gì với chúng con sao?”.

Nghe anh chị và cả chồng mình thốt ra những lời như vậy, tôi thấy thương mẹ chồng vô cùng. Trong nhà, chỉ có mình tôi là ủng hộ mẹ.

Suốt hàng chục năm qua, mẹ hy sinh mọi thứ để thay người chồng quá cố nuôi dạy và lo toan cho các con có cuộc sống đủ đầy. Giờ ở độ tuổi này, bà muốn có người bầu bạn, làm chỗ dựa tinh thần để không dựa dẫm vào con cháu, chẳng phải là đáng trân quý hay sao?

Tôi nói với chồng rằng, từ ngày bố mất, mẹ chẳng màng đến hạnh phúc riêng, ở vậy chăm sóc chu toàn cho các con rồi đến các cháu.

Giờ mọi người có cuộc sống ổn định. Con cháu cũng đi làm, đi học suốt, mẹ lại quanh quẩn một mình với đàn gà, đàn lợn và mấy luống rau. Dù mẹ không nói ra nhưng tôi cảm nhận rằng, trong lòng bà có sự cô đơn, khoảng trống nào đó mà ngay cả chúng tôi cũng không thể bù đắp.

“Vợ chồng sống với nhau thì lâu, còn cha mẹ đâu thể bên con cái được mãi? Em nghĩ, mẹ có mong muốn bầu bạn như vậy thì chúng mình ủng hộ để mẹ đỡ cô đơn. Lúc khỏe mạnh không sao, còn lúc ốm đau, mẹ cũng cần có người bên cạnh chứ?

Cuộc đời mẹ đã vất vả rồi, giờ là lúc mẹ được an nhàn tuổi già, nghỉ ngơi và làm những gì mình muốn”, tôi nói.

Khi tôi vừa dứt lời, chồng giận dữ, nói vợ đừng can thiệp vào. Anh còn trách tôi không hiểu đạo làm dâu, không nghĩ đến thể diện của gia đình vì “không khuyên can mẹ chồng còn thêm dầu vào lửa”.

Tuy nhiên, tôi vẫn chọn âm thầm ủng hộ mẹ. Thỉnh thoảng, tôi lại sang làng bên lân la hỏi thăm xem người đàn ông mà mẹ chồng thương quý có thực sự tốt không, cuộc sống bên gia đình đó ra sao.

Tôi còn vài lần chở mẹ sang chơi và cảm nhận rằng “nửa kia” của bà hiền lành, ít nói, thương mẹ chồng tôi thật lòng. Thậm chí, con cái của ông cũng ủng hộ chuyện người lớn, vui vẻ đón nhận bà.

Thế nhưng, trong gia đình chồng tôi vẫn chia thành hai chiến tuyến. Chồng và các anh chị chồng nhất quyết phản đối mẹ đi bước nữa. Chỉ có tôi vun vén, ủng hộ bà.

Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh" nhiều ngày, không khí rất căng thẳng.

Tôi nên thuyết phục chồng như thế nào đây? Tôi mong chồng xuôi ý hoặc chí ít là không phản đối việc mẹ muốn tìm hạnh phúc mới. Vì nếu chồng tôi thay đổi quan điểm, có thể các anh chị sẽ nương theo.

Độc giả giấu tên

