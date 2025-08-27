Chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1986, Bắc Ninh) đã có 16 năm làm dâu miền Tây, sống cùng mẹ chồng, bà Lê Thị Kim Lang (SN 1960, Long An, nay là tỉnh Tây Ninh).

Vợ chồng chị quen nhau khi làm cùng công ty. Lần đầu ra mắt, chị lo lắng vì khác biệt văn hóa Bắc-Nam, chuẩn bị sẵn tinh thần vào bếp phụ mẹ chồng tương lai nấu cơm, rửa bát.

Chị Xuân đã có 16 năm làm dâu miền Tây. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Tuy nhiên, khi chị đến, cơm canh đã được chuẩn bị sẵn, mẹ chồng cũng không để chị rửa bát. Chị tưởng mình mất điểm nhưng hóa ra là bà Lang dễ tính.

Bà kể, lần đầu gặp Xuân, thấy chị nhẹ nhàng, lễ phép, bà rất ưng, còn nói nhỏ với con trai: “Cua bằng được nhỏ này cho mẹ”.

Ngày cưới, chị Xuân ngỡ ngàng khi thấy hôn lễ ở miền Tây kéo dài 3 ngày với 100 bàn tiệc và tất cả do mẹ chồng làm bếp trưởng, chỉ nhờ vài người họ hàng phụ giúp.

“Mẹ vừa làm bếp trưởng vừa tiếp khách. Bà xắn tay nấu và chỉ đạo những người phụ giúp, tôi còn không biết mẹ trang điểm lúc nào”, chị Xuân kể.

Bà Lang ưng chị Xuân ngay lần đầu gặp. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Bà Lang tự chuẩn bị chén bát, dụng cụ và sắm sửa mọi thứ từ trước, chu toàn cho đám cưới mà không cần thuê người. “Cưới xong, tôi hết phép nên phải đi làm, mẹ một mình dọn dẹp mà không trách móc câu nào”, chị Xuân chia sẻ.

Sau 2 tháng, chị có bầu, vợ chồng thuê trọ gần công ty. Đến khi con tròn 1 tuổi, cả nhà mới về quê sống cùng mẹ chồng.

16 năm qua, chị thấy làm dâu rất nhẹ nhàng, chưa từng cảm thấy “phải làm dâu”. Bà Lang hiền hòa, tôn trọng cuộc sống riêng của các con.

Về ăn uống, thời gian đầu chị chưa quen vị ngọt trong món ăn ở miền Tây, bà Lang chủ động giảm đường và hiện nay, các món ăn hàng ngày đều không nêm đường.

Chị Xuân hạnh phúc khi được làm con dâu của bà Lang

Chị Xuân luôn cảm phục cách cư xử của ba mẹ chồng. Khi vợ chồng xích mích, ba mẹ chồng đứng về phía con dâu, giải thích đúng sai để vợ chồng tự điều chỉnh, giúp chị không thấy tủi thân dù sống xa nhà.

“Có lần, vợ chồng tôi cãi nhau to đến mức xưng ‘mày, tao’ với nhau. Sau đó, mẹ chồng tôi dặn ‘mai mốt vợ chồng cãi nhau đừng xưng mày, tao, nó sẽ thành thói quen khiến hai vợ chồng xa cách’. Tôi thấy mẹ dạy đúng nên chủ động thay đổi”.

Bà Lang thừa nhận, 16 năm qua chưa từng buồn lòng vì con dâu. Bà nói: “Ngày xưa tôi làm dâu mười mấy năm, cay đắng gì cũng trải qua hết.

Tôi nghĩ, sau này có con dâu mình phải phân biệt rõ đúng sai, con dâu về ở với mình thì cũng coi như con ruột. Mình thương con, con sẽ thương mình”.

Bà Lang không mong con dâu thay đổi điều gì, chỉ mong con giữ được tình cảm với nhà chồng như thuở ban đầu.

Còn chị Xuân mong mẹ chồng nghĩ cho bản thân nhiều hơn, đừng hy sinh quá nhiều vì con cháu. Chị cũng tự nhủ, sẽ cư xử đúng mực để giữ được sự yên ấm trong gia đình.