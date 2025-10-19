Mẹ chồng nàng dâu tập 460:

Trần Thị Thúy Loan (SN 1999) đã có nhiều năm làm con dâu của bà Đào Thị Thiêm (SN 1963, quê Đồng Tháp). Mẹ chồng, nàng dâu cùng nhau vượt qua biến cố gia đình, yêu thương, nâng đỡ và ngày càng gắn bó hơn.

Bà Thiêm kể, ngay lần đầu Thúy Loan về ra mắt, bà đã rất thích cô vì vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách hiền lành. Loan cũng cảm nhận được sự vui vẻ, gần gũi nơi mẹ chồng tương lai nên càng tin tưởng hơn vào mối quan hệ hiện tại.

Thúy Loan và mẹ chồng luôn yêu thương, thấu hiểu cho nhau. Ảnh cắt từ clip

Thế nhưng, không lâu sau, Thúy Loan bất ngờ nghe tin mẹ chồng tương lai vỡ nợ, phải gánh trên vai khoản nợ lớn. Dù dòng họ xì xào, xóm làng bàn tán, bố mẹ đẻ lo lắng, cô vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới, trở thành con dâu chính thức của bà Thiêm.

Dù tuổi đã cao, bà Thiêm vẫn phải lặn lội nắng mưa, đi bán vé số kiếm tiền trả nợ. Thấy mẹ chồng vất vả, Thúy Loan rất thương. Cô quyết định gọi chồng và em trai chồng ngồi lại nói chuyện, đề xuất cả nhà cùng chung tay trả khoản nợ này để mẹ vơi bớt gánh nặng lúc tuổi già.

“Tôi nói với chồng ‘giờ mình phải dành dụm để trả nợ cho mẹ’. Tôi nhớ, lúc đó mình bầu 6-7 tháng nhưng vẫn vác bụng bầu đi xin nợ cho mẹ. Cho đến giờ thì khoản nợ đó đã được trả hết rồi. Mẹ tôi chỉ ở nhà giữ cháu thôi”, Thúy Loan kể.

Bà Thiêm ngồi cạnh liên tục lau nước mắt. Bà vô cùng xúc động trước tấm lòng thơm thảo của nàng dâu.

“Bởi vậy, tôi thương con dâu nhiều. Ai nói ra nói vào thì kệ, tôi thương con dâu như con ruột. Con dâu làm nhiều điều cho tôi lắm.

Ngày gần sinh, con dâu còn đi mua cho tôi chai dầu gội. Tôi mới hỏi: ‘Dầu gội còn, con mua thêm làm chi con’. Con nói: ‘Mai mốt con đi sinh, ai mua cho mẹ’”, bà Thiêm bật khóc kể.

Thúy Loan sẵn sàng giúp mẹ chồng trả nợ. Ảnh cắt từ clip

Bà Thiêm có 2 người con trai, vẫn luôn mong ước có một cô con gái để sớm tối thủ thỉ, tâm sự. Tuy nhiên, ước nguyện đó lại không thành hiện thực.

Cho đến khi Thúy Loan về làm dâu, bà vui mừng khôn xiết vì có người bầu bạn. Thực tế những năm qua, Thúy Loan đã trở thành cầu nối, giúp bà Thiêm và con trai thấu hiểu nhau hơn, không còn khắc khẩu như trước. Đó cũng là lý do khiến bà hết mực trân trọng người con dâu này.

Thời điểm con dâu mang bầu, sinh nở, bà dốc lòng chăm sóc. Con dâu thích ăn món gì, bà nấu món đó. Con thích ngủ nướng, bà cũng không phàn nàn.

Bà Thêm bật khóc nhớ lại giai đoạn khó khăn. Ảnh cắt từ clip

Lúc con dâu ở cữ, bà Thiêm phụ giúp trông cháu để con được nghỉ ngơi. Dù phương pháp chăm trẻ của hai thế hệ khác nhau nhưng bà luôn tôn trọng con dâu. Từ nếp ăn đến nếp ngủ của cháu, bà để con dâu tự rèn giũa.

“Từ đó tới giờ, trong chuyện chăm sóc con, chỉ có vợ chồng tôi mâu thuẫn. Thế nhưng, mẹ thường bênh con dâu, la mắng con trai.

Có lần, hai vợ chồng cãi nhau dữ dội, tôi ôm con bỏ đi. Mẹ khóc lóc giữ lại, năn nỉ rất nhiều. Mẹ bảo: ‘Con mà đi thì cho mẹ đi theo luôn đi’. Thế rồi, vì thương mẹ mà tôi ở lại”, Thúy Loan chia sẻ.

Bà Thiêm cho biết, con dâu không có điểm gì để chê, bà cũng không yêu cầu con phải thay đổi điều gì.

Bà chỉ có một điều mong mỏi là dù vợ chồng mâu thuẫn cỡ nào, con dâu cũng đừng ẵm cháu bỏ đi. Bà thương con, thương cháu, không muốn tổ ấm nhỏ của con tan nát.

“Mẹ đối với tôi quá tốt, quá tuyệt vời rồi, tôi không mong cầu gì thêm. Tôi chỉ mong mẹ quan tâm hơn đến cảm xúc của con trai để gia đình khi nào cũng hòa thuận”, Thúy Loan chia sẻ trên sóng Mẹ chồng nàng dâu.