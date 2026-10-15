Tôi muốn chở mẹ chồng lên nhà anh cả nhưng bà chỉ buông một câu rồi đi thẳng. Câu nói ấy, đến giờ tôi vẫn thuộc làu từng chữ.

Bố mẹ chồng tôi có 3 người con, chồng tôi là con út, bên trên có anh cả, chị gái. Vợ chồng tôi đã kết hôn được 10 năm.

Bố chồng tôi qua đời 12 năm trước, mẹ chồng năm nay 67 tuổi. Trước khi mất, ông mua đất nhà cho vợ chồng anh cả ra ở riêng, còn vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ trong căn nhà cũ vì chưa có điều kiện ra riêng.

Vợ chồng anh cả buôn bán nên kinh tế vững vàng. Cách đây 4 năm, anh xây được căn nhà mới khang trang.

Năm vợ chồng anh cả về nhà mới, mẹ chồng tôi chuyển đến đó ở cùng. Tôi không biết bà quyết từ bao giờ nhưng chuyện ấy vô cùng đột ngột với chúng tôi.

Tối hôm đó, bà gọi chúng tôi lại nói: “Mẹ quyết rồi, mẹ sẽ chuyển lên ở cùng vợ chồng nhà Q. Căn nhà này giao lại cho vợ chồng con trông nom”.

Câu nói của mẹ chồng khiến tôi ôm hận nhiều năm. Ảnh minh họa

Chồng tôi ngỡ ngàng nhưng không nói câu nào, còn tôi òa khóc xin mẹ: “Mẹ nghĩ lại giúp chúng con. Hai cháu còn nhỏ, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, không có mẹ trông nom chúng con không thể yên tâm làm ăn”.

Phải nói thêm, lúc này vợ chồng tôi đang tập tành buôn bán hoa quả, đi sớm về khuya. Nếu không có mẹ chồng hỗ trợ, tôi không biết xoay xở thế nào.

Vậy mà bà vẫn dứt áo ra đi. Sáng hôm sau, lúc chồng tôi đã đi làm, bà ôm bọc quần áo, đội chiếc nón cũ đi bộ lên nhà con cả cách đó 1km.

Tôi muốn chở bà đi nhưng bà chỉ buông một câu rồi đi thẳng. Câu nói ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ từng chữ: “Tao lên đó ở để anh chị phụng dưỡng chứ ở với chúng bay khi nào mới ngóc đầu lên được”.

Một câu nói đã chấm dứt mọi vương vấn của tôi với mẹ chồng. Tôi nghĩ, dù cuộc sống về sau khó khăn đến đâu, tôi cũng không bao giờ mở lời nhờ bà giúp đỡ.

Thời gian sau đó quả thực quá chật vật với chúng tôi. Chuyện mưu sinh chẳng thể bỏ, vợ chồng tôi đi lấy hàng từ 3h sáng rồi lăn lộn chợ búa đến tối muộn mới về nhà.

Con gái tôi mới 10 tuổi, sáng ra chở em đi học, chiều lại đón về. Tôi dạy con cắm cơm, tắm táp cho em, rồi chờ bố mẹ về nhà nấu thức ăn, cả nhà cùng ăn cơm tối.

Con bé từ vụng về đến thành thạo, cứ thế mà đảm đương mọi việc trong nhà. Hôm nào cũng vậy, khi trời tối sập hai chị em lại rủ nhau ra cổng ngồi ngóng bố mẹ.

Hàng xóm thương xót, nhiều hôm gọi hai đứa sang nhà ngồi chơi, có khi xới cơm cho ăn nhưng các con một mực từ chối, chỉ xin ngồi nhờ cho đỡ sợ.

Thấy các con như vậy, tôi rơi nước mắt vì thương, mặt khác cũng giận mẹ chồng vô cùng. Bà nỡ lòng nào để lại 2 đứa cháu nhỏ bơ vơ như vậy để lên nhà con cả hưởng phúc.

Càng buồn bực hơn khi sau này tôi biết tin, mẹ chồng tôi từng đem 300 triệu tiền tiết kiệm góp vào cho anh cả xây nhà. Thế mới nói, chuyện chuyển đi này đã được bà tính toán từ rất lâu.

Nhưng khó khăn rồi cũng qua đi. Các con khôn lớn mỗi ngày, vợ chồng tôi yên tâm kiếm sống.

Đầu năm 2025, mảnh đất ruộng bố mẹ đẻ cho tôi được giá, tôi quyết định bán đi, cộng thêm khoản tiền tích lũy nhiều năm, vợ chồng tôi quyết định xây nhà.

Cuối năm đó, chúng tôi được ở nhà mới, căn nhà 2 tầng không quá rộng nhưng sạch sẽ và khang trang.

Nào ngờ, mới được hưởng cuộc sống tự do, thoải mái chưa lâu, tôi đã gặp vướng mắc. Mẹ chồng tôi sau khi lên nhà con cả ở thì được giao cho nhiệm vụ bế chắt nội.

Không biết giữa bà và cháu dâu mâu thuẫn thế nào mà không khí gia đình luôn ngột ngạt. Nhiều lần bà về khóc lóc than khổ với chồng tôi. Cũng từ đó, tôi nghe ra ý bà muốn quay về đây ở.

Hôm rồi, chồng tôi đã mở lời chuyện này. Tôi lặng im không đáp. Vốn dĩ đây là đất của bà, bà có quyền về ở mà chẳng cần hỏi ý tôi. Xưa nay, tôi cũng không ngại sống chung với mẹ chồng.

Thế nhưng, cứ nghĩ đến câu nói cũ, nghĩ đến tháng ngày các con bơ vơ đợi bố mẹ, bản thân vừa đi làm cực nhọc vừa lo con ở nhà, tôi lại không cam lòng. Thú thật, tôi vẫn ôm hận mẹ chồng từ bấy đến giờ.

Theo mọi người, tôi nên làm sao để trọn nghĩa dâu con mà lòng mình vẫn thanh thản?

Độc giả P.T.