Tôi lập gia đình hơn 5 năm. Vợ tôi là người chu đáo, ngăn nắp và đặc biệt kỹ tính. Trước đây, tôi luôn nghĩ đó là một ưu điểm vì nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.

Nhưng một chuyện xảy ra cách đây vài hôm khiến tôi bắt đầu nhìn nhận sự kỹ tính ấy bằng một cảm xúc rất khác. Đó là lần mẹ từ ngoại ô lên nhà tôi chơi rồi sẵn tiện đi dự đám cưới tại gia đình người bạn thân.

Năm nay, mẹ tôi 58 tuổi. Tính mẹ trẻ trung, thích ăn mặc đẹp. Bà cũng hay chăm chút ngoại hình mỗi khi ra ngoài hay đi dự những dịp quan trọng.

Hôm đi dự đám cưới, mẹ sang phòng, nhờ vợ tôi trang điểm giúp. Đúng lúc đó, mẹ phát hiện cây son môi của mình bị gãy.

Dù cây son còn tốt, vợ tôi vẫn vứt vào sọt rác chỉ vì mẹ chồng đã dùng qua. Ảnh minh họa: H.N

Thấy trên bàn trang điểm của vợ tôi có thỏi son rất đẹp, mẹ hỏi mượn dùng tạm. Đó là thỏi son đắt tiền mà tôi mua tặng vợ trong dịp sinh nhật.

Dĩ nhiên vợ tôi không phản đối. Cô ấy đưa cho mẹ chồng thỏi son và tiếp tục làm tóc giúp bà.

Thế nhưng sau khi mẹ rời khỏi nhà, tôi vô tình thấy vợ vứt thỏi son mà bà vừa sử dụng vào thùng rác ở góc phòng. Tôi vừa bất ngờ vừa khó hiểu nên đến hỏi vợ thì cô ấy nói thỏi son đã hỏng, không dùng được nữa.

Tôi không tin nên nhặt lên kiểm tra thì phát hiện nó vẫn còn rất mới, không có dấu hiệu hỏng. Tôi càng khó hiểu nên gặng hỏi nguyên nhân.

Không còn đường chối, cô ấy nói mình không bao giờ dùng chung son môi hay đồ trang điểm với bất kỳ ai. Cô ấy còn nói đó là nguyên tắc từ trước đến nay của mình chứ không nhắm riêng vào mẹ chồng.

Không muốn chuyện ầm ĩ, tôi im lặng cho qua. Nhưng mấy hôm sau, tôi vẫn thấy vợ có những biểu hiện lạ mỗi khi có mẹ chồng ở gần.

Vợ tôi không bao giờ chạm vào chiếc cốc uống nước mà mẹ tôi vừa dùng. Cô ấy cũng không động vào tô canh chỉ vì trong lúc nấu, mẹ tôi dùng chiếc thìa múc lên nếm rồi lại để nó vào nồi…

Có lần trong lúc gọt hoa quả, mẹ tôi tiện tay ăn một miếng rồi để phần còn lại vào đĩa. Vợ tôi thấy vậy liền tìm cớ đem cất đĩa trái cây ấy đi và lấy đĩa khác cho mọi người...

Càng để ý, tôi càng buồn, cảm thấy vợ như đang kỳ thị mẹ chồng.

Mẹ tôi vừa lên chơi, ở lại vài hôm mà vợ đã khoảng cách như vậy. Nếu sau này bà già yếu, tôi đón lên sống cùng thì sẽ ra sao. Nghĩ đến điều ấy tôi thực sự phiền lòng, chán nản.

Bây giờ, tôi thật sự không biết phải làm gì để cải thiện tình hình. Nếu đem chuyện vợ quá kỹ tính ra nói với mẹ, mong bà đừng chạnh lòng hay để bụng, tôi sợ mẹ sẽ tủi thân và nghĩ rằng mình bị con dâu chê trách.

Nhưng nếu khuyên vợ bớt khắt khe, tôi lại lo một câu chuyện vốn rất nhạy cảm sẽ biến thành mâu thuẫn, khiến cô ấy càng thêm ác cảm với mẹ chồng. Còn nếu tiếp tục im lặng, tôi sợ những khoảng cách nhỏ hôm nay sẽ dần tích tụ thành xung đột lớn trong tương lai.

Tôi thật sự bế tắc. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên chân thành.

Độc giả A.L.