Chị Huyền Trang (SN 1987, quê Phú Thọ, hiện sống tại Hà Nội) đam mê trồng rau, trái từ khi còn ở căn nhà cũ. Dù diện tích hẹp, điều kiện gieo trồng, chăm sóc gặp nhiều khó khăn, chị vẫn cố gắng trồng rau củ phục vụ bữa ăn gia đình.

Chị Huyền Trang có niềm đam mê trồng rau trái

Năm 2022, từ khi bắt đầu xây nhà mới ở phường Kiến Hưng (Hà Nội), chị Trang đã nhờ đội thi công xử lý kỹ phần sân thượng ở tầng 5 để xây nên khu vườn mơ ước, thỏa đam mê trồng rau trái.

“Tôi nhờ họ xử lý chống thấm cẩn thận, sau đó làm thêm giá kê thùng, chậu cách mặt sàn khoảng 30cm để khi tưới nước không bị đọng.

Hệ thống tưới nước và thoát sàn cũng được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu, giúp việc chăm sóc vườn thuận tiện”, chị Trang kể.

Những loại rau trái hiện có trong khu vườn của chị Trang

Chị và gia đình chủ yếu sinh hoạt ở tầng 2, 3 nên việc lên tầng 5 chăm sóc vườn rau không quá bất tiện. Tuy nhiên, việc xây dựng khu vườn sân thượng trong những ngày đầu khá vất vả, trong đó khó khăn nhất là khâu chuyển đất lên tầng cao.

Chị mua 1 xe đất 3 tấn và thuê người vận chuyển lên sân thượng. Đất ban đầu là đất thịt, nhiều tảng to và cứng, chị mất thêm vài ngày đập nhỏ và cải tạo đất.

“Đây là khâu tôi cho là quan trọng nhất trước khi trồng rau, bởi đất có tơi, xốp thì cây mới phát triển khỏe mạnh.

Tôi cải tạo đất theo tỷ lệ 5 phần đất, 3 phần phân trùn quế và 2 phần trấu để bổ sung dinh dưỡng và tăng độ tơi xốp cho đất”, chị Trang kể.

Chị Trang thường trồng rau trái theo mùa

Năm ấy, chị Trang chuyển về nhà mới vào đầu mùa đông, thời tiết khô ráo, mát mẻ, ít sâu bệnh, thuận lợi để trồng rau. Chị trồng những loại rau củ phù hợp với mùa đông như: su hào, cải bắp, súp lơ, cà chua, xà lách, rau mùi, hành và các loại rau thơm khác.

Kể từ đó đến nay, vườn rau của chị luôn xanh mát. Chị luôn duy trì nguyên tắc “mùa nào thức ấy”. Mùa hè, chị trồng các loại rau chịu nhiệt như: rau rền, rau đay, mùng tơi, rau muống... Mùa đông, chị thường trồng các loại rau củ chịu được lạnh.

“Tôi đặc biệt thích rau xà lách nên có năm vào mùa hè vẫn cố trồng loại rau này. Tuy nhiên, rau xà lách không chịu được thời tiết nóng nên cây nhanh lên ngồng, ăn rất đắng.

Từ đó, tôi rút ra kinh nghiệm là trồng cây đúng mùa để cây phát triển tốt, ít sâu bệnh và cho chất lượng rau ngon hơn”, chị Trang chia sẻ.

Khu vườn của chị Trang còn có những loại cây ăn quả

Một yếu tố khác chị Trang cho rằng rất quan trọng để khu vườn phát triển đó là ánh sáng. Bởi vậy, chị phân bố các loại cây cao, thấp ở vị trí hợp lý để sân thượng có thể đón nắng, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Ba năm qua, việc chăm sóc vườn rau vào mỗi sáng sớm và lúc chiều mát đã trở thành thói quen của chị Trang.

Mỗi sáng, chị bắt đầu ngày mới bằng việc lên sân thượng tưới nước, nhổ cỏ, xới đất cho vườn rau. Mỗi chiều, chị lại lên vườn chăm sóc rau và thu hoạch. Số rau củ sạch chị trồng được đủ để phục vụ bữa ăn gia đình.

Hiện tại, khu vườn sân thượng của chị có các loại rau trái như: xà lách, bắp cải, su hào, cà chua và các loại rau thơm. Ngoài ra, chị còn trồng được một số loại cây ăn quả như táo, đu đủ... đang ra trái.

Rau trái thu hoạch được đủ để phục vụ bữa ăn gia đình

Khu vườn xanh mướt trở thành nơi thư giãn của bà mẹ Hà Nội. Chị Trang thấy vui và hạnh phúc khi được chăm sóc vườn rau mỗi ngày, thêm nữa lại được thưởng thức những loại rau củ sạch do chính tay mình trồng được.

“Nhìn vườn rau mình tâm huyết xanh tốt mỗi ngày là một cảm giác tuyệt vời”, chị Trang nói.

Ảnh: Huyền Trang