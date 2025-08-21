Bạn muốn hẹn hò tập 1135:

Tập 1135 chương trình Bạn muốn hẹn hò mang đến một cuộc mai mối đặc biệt, khi cả 2 nhân vật chính đều từng đi qua đổ vỡ hôn nhân.

Đàng trai là anh Hoàng Trọng Việt Dũng, 34 tuổi, kỹ sư cầu đường, đến từ Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ (hiện là TPHCM). Đàng gái là chị Phạm Phi Nga, 34 tuổi, đến từ TPHCM. Chị Nga là nhân viên marketing, mẹ đơn thân của bé trai 10 tuổi.

Ngay từ phần giới thiệu, hai người đã tạo thiện cảm nhờ sự chân thành. Anh Dũng cho biết mình biết nấu ăn, giao tiếp được bằng tiếng Anh, có năng khiếu đọc rap nhưng hơi nóng tính trong công việc.

Chị Nga là người hòa đồng, cầu toàn, biết nấu ăn và từng có cuộc hôn nhân với người chồng ngoại quốc.

Mẹ đơn thân xinh đẹp. Ảnh chụp màn hình chương trình

Chuyện tình cảm cũ của họ đều để lại nhiều day dứt. Anh Dũng ly hôn sau hơn 1 năm chung sống vì mâu thuẫn tài chính. Chị Nga kết hôn với một người Úc, sau đó về Việt Nam sinh con. Khi quay lại Úc, tình cảm đã nhạt phai, cuối cùng chia tay.

"Anh ấy nói không còn tình cảm với em nữa và muốn ly hôn”, chị trải lòng.

Sự đồng cảm giúp 2 người dễ dàng mở lòng. Anh Dũng bày tỏ: “Nếu em bằng lòng, anh có thể lo cho cuộc sống của 2 mẹ con”. Anh mong chị Nga về sống cùng anh và bố mẹ.

Trong khi đó, chị Nga tìm kiếm một người đàn ông chân thành, thương mình, thương cả con, có tài chính ổn định và muốn ở gần bố mẹ ruột để tiện chăm sóc.

Về nơi sống sau kết hôn, anh Dũng nói sẽ bàn bạc lại nếu cả 2 có tình cảm đủ để tính chuyện tương lai.

Anh Dũng đã trải qua một cuộc hôn nhân. Ảnh chụp màn hình chương trình

Khi “cánh cửa tình yêu” mở ra, anh Dũng gây bất ngờ với phần đọc rap chào hỏi, khiến chị Nga cười thích thú. Chị dành lời khen cho sự điềm đạm, gần gũi của anh, còn anh bị thu hút bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của chị.

Cặp đôi trao đổi thẳng thắn về chuyện sống chung, quan hệ mẹ chồng – nàng dâu và vai trò trụ cột gia đình.

Chị Nga mạnh dạn hỏi: "Nếu có mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, anh sẽ làm thế nào?". Anh Dũng đáp: "Anh sẽ là người ở giữa dàn xếp, mình phải biết cách thuyết phục người lớn".

Đàng trai chia sẻ, nếu hai người về sống ở TPHCM (cũ), cả hai có thể tính đến chuyện thuê nhà, cùng vun vén gia đình. Anh cũng khẳng định đàn ông phải là trụ cột, lo cho gia đình.

Chị Nga đồng tình nhưng nhấn mạnh phụ nữ cũng cần độc lập tài chính, không nên quản lý toàn bộ tiền của chồng để anh có khoản chi tiêu chủ động cho công việc.

"Nếu anh được làm chồng em, lau nhà, quét nhà, nấu ăn với đi đón con là anh làm. Rửa chén và chăm sóc ba mẹ, vườn kiểng thì em hỗ trợ anh", đàng trai tiến lại gần bày tỏ quan điểm khi chung sống.

Đàng gái từ chối bấm nút hẹn hò. Ảnh chụp màn hình chương trình

Tuy nhiên, chị Nga thẳng thắn cho biết mình không thích rửa bát. Ngay lập tức, anh Dũng đỡ lời, sẵn sàng nhận phần việc này nếu cả hai sống chung.

Khoảnh khắc nắm tay nhau, anh Dũng chân thành: “Anh cảm giác như lần này sẽ 'đi một về hai'. Hãy cho nhau cơ hội em nhé". Lời bày tỏ khiến nhiều khán giả xúc động.

Tuy nhiên, ở phút quyết định, chị Nga không bấm nút. Chị giải thích: “Em cần thêm thời gian để suy nghĩ về anh ấy và cả bản thân em”. Dù buồn, anh Dũng vẫn mong muốn xin thông tin của đàng gái để tiếp tục làm quen.

Chương trình khép lại trong chút tiếc nuối, MC gửi lời chúc cả hai sớm tìm được một nửa phù hợp.