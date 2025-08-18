Bạn muốn hẹn hò tập 1134:

Xuất hiện trong tập 1134 chương trình Bạn muốn hẹn hò, cặp đôi Phạm Minh Vương (35 tuổi, dược sĩ kiêm nhà trang trí nội thất, sống tại TPHCM) và Huỳnh Lê Ngọc Thi (34 tuổi, bác sĩ nội soi) đã mang đến một câu chuyện đặc biệt.

Nữ bác sĩ gây ấn tượng tại chương trình. Ảnh chụp màn hình chương trình

Ngọc Thi tự nhận mình là người biết quan tâm, chăm sóc, luôn nỗ lực trong công việc cũng như trong các mối quan hệ nhưng đôi khi khá cứng nhắc. Trong khi đó, Minh Vương có năng khiếu nấu ăn, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, hơi nhút nhát trước đám đông.

Điểm chung của cả hai là chưa từng có mối tình sâu đậm nào. Vương từng tìm hiểu vài người nhưng chỉ dừng lại ở mức quen biết trong thời gian ngắn. Ngọc Thi cũng từng trải qua một số mối quan hệ nhưng chưa tìm được sự hòa hợp về tính cách.

Đến với chương trình, Thi bày tỏ mong muốn tìm một người bạn đời chăm chỉ, biết quan tâm, đặc biệt là không hút thuốc và không uống rượu. Cô nhận thấy Minh Vương đáp ứng khá nhiều tiêu chí của mình.

Cặp đôi nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự. Ảnh chụp màn hình chương trình

Về phía mình, Vương mong muốn có bạn gái dễ thương, cao từ 1m55 trở lên. Anh cho biết bản thân đã chín chắn, sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.

Người thân đi cùng đều ủng hộ mối quan hệ, cho rằng cả hai rất xứng đôi và nên bấm nút hẹn hò để có cơ hội tìm hiểu sâu hơn.

Khi rào tình yêu được mở, Ngọc Thi ấn tượng với sự chín chắn của Vương, còn Vương lại trân trọng sự thẳng thắn, quan điểm rõ ràng của Thi. Anh cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài hiền dịu và xinh đẹp của nữ bác sĩ.

Trong cuộc trò chuyện, cả hai chia sẻ quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Thi cho rằng điện thoại là quyền riêng tư cá nhân, ngay cả quan hệ thân thiết cũng không nên xâm phạm nếu chưa được sự đồng ý. Vương đồng tình với quan điểm này.

Về cuộc sống, Vương cho rằng mâu thuẫn là điều khó tránh nhưng quan trọng là biết chia sẻ để thấu hiểu. Với chuyện tài chính, anh cho rằng “ai đi chợ thì người đó giữ tiền”, trong khi Thi nghiêng về phương án vợ chồng có quỹ chung, phần còn lại tùy mỗi người chi tiêu.

MC Quyền Linh nhận xét cả hai khá hợp nhau: Một người là bác sĩ, một người là dược sĩ, dễ tìm thấy sự đồng điệu trong công việc lẫn cuộc sống. Lối trò chuyện nhẹ nhàng, văn minh giúp họ nhanh chóng kết nối. Chỉ sau 15 phút giao lưu, cả hai đã cảm nhận rõ sự ăn ý từ đối phương.

Cuối chương trình, sau khi dành tặng nhau lời ca tiếng hát, cả hai cùng bấm nút hẹn hò, chính thức bắt đầu một hành trình tình cảm mới. MC chúc phúc cho cặp đôi, hy vọng Vương và Thi sớm mang tin vui đến cho chương trình.