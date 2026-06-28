Vợ chồng tôi kết hôn hơn 10 năm. Khi đi lấy chồng, bố mẹ chia cho tôi mảnh đất gần 100m2 ở quê. Lúc đó, mảnh đất cách xa khu dân cư, chỉ có đường đất đi vào nên giá trị không cao.

Mấy năm trở lại đây, nhờ việc mở đường, quy hoạch khu đô thị mới, mảnh đất của tôi bỗng nhiên nằm ở vị trí đắc địa. Cũng vì thế, giá trị miếng đất tăng lên gấp nhiều lần so với ban đầu.

Vì công việc làm ăn đang gặp nhiều khó khăn, cần số tiền lớn để xoay xở, chúng tôi quyết định đăng tin bán miếng đất theo giá thị trường. Sau ít ngày, chúng tôi được nhiều người liên hệ mua đất.

Dù biết miếng đất có giá trị cao, có thể giúp tôi xoay chuyển việc làm ăn đang gặp khó khăn, mẹ vẫn o ép, bắt tôi phải chuyển nhượng cho em trai với giá rẻ. Ảnh minh họa: P.X

Tuần trước, chúng tôi đã tìm được người mua đất ưng ý. Họ đã đến xem đất, chúng tôi cũng chuẩn bị giấy tờ để bàn giao tài sản theo quy định của pháp luật. Chúng tôi rất vui vì sẽ có tiền để xoay chuyển việc làm ăn đang gặp nhiều khó khăn.

​Thế nhưng tuần trước, mẹ đẻ gọi vợ chồng tôi về họp gia đình, bàn việc em trai của tôi sắp lấy vợ. Mẹ nói gia đình nhà gái thách cưới cao, đòi hỏi con rể tương lai phải có nhà mặt phố mới chịu gả con.

Ngôi nhà mà mẹ và em trai tôi đang ở không đáp ứng điều kiện thách cưới. Nhà vừa nhỏ hẹp vừa cũ, xuống cấp lại nằm trong hẻm cụt. Với tình hình kinh tế hiện tại, mẹ tôi không đủ khả năng mua đất hay nhà mặt phố cho con trai.

Biết tôi đang muốn bán mảnh đất, mẹ đề nghị vợ chồng tôi sang tên cho em với mức giá chỉ bằng 1/3 giá thị trường.

Mẹ nói trước sau gì tôi cũng phải mừng cưới em trai. Thay vì gửi vàng, tiền, chúng tôi chỉ cần chuyển nhượng mảnh đất cho em với giá rẻ hơn thị trường. Việc này xem như vừa bán vừa tặng để em trai lập gia đình, ổn định cuộc sống.

Tôi nghe mà rụng rời chân tay. Tôi không đồng tình và ra sức giải thích mảnh đất đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định cuộc sống của gia đình tôi.

​Nghe tôi phản ứng, mẹ lập tức thay đổi sắc mặt. Mẹ mắng tôi là đứa ích kỷ, đi lấy chồng rồi là quên gốc gác, thấy em trai khó khăn mà không chịu nâng đỡ.

Bà còn lấy chuyện đạo hiếu ra để ép buộc, cho rằng tôi là chị cả thì phải có trách nhiệm lo cho em út. Trong mắt mẹ, con gái suy cho cùng cũng là người ngoài.

Mẹ nghĩ, sau này, dù tôi giàu sang cũng mang hết tiền của về nhà chồng. Chỉ có em trai mới là người thờ tự, giữ đất cát cho dòng họ.

​Tối hôm qua, em trai và mẹ lại sang nhà gặp vợ chồng tôi hối thúc việc bán rẻ miếng đất cho mình. Trước mặt con rể, mẹ không kiêng nể mà buông lời áp đặt, đòi vợ chồng tôi phải ký giấy tờ chuyển nhượng đất để em trai kịp cưới vợ theo đúng kế hoạch.

Mẹ quả quyết việc lập gia đình của em trai là vấn đề trọng đại, không thể trì hoãn. Chúng tôi cần gác lại lợi ích riêng để chăm lo, vun vén cho em.

Để đưa tôi vào thế khó, mẹ còn nói sau này sẽ yêu cầu con trai xây nhà từ đường, thờ phụng dòng họ, tổ tiên tại mảnh đất mà tôi chuyển nhượng. Vì vậy, việc chuyển nhượng miếng đất cho em trai không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ em mà còn thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên, dòng họ.

Trước những áp lực của mẹ, lòng tôi như lửa đốt, không biết phải làm sao. Nếu tôi cương quyết không đồng tình với yêu cầu của mẹ, tình mẫu tử sẽ rạn nứt. Tôi cũng sẽ mang tiếng là đứa con bất hiếu.

Nhưng nếu đồng ý, tôi sẽ bất công với bản thân và gia đình nhỏ của mình. Nếu không có đủ số tiền để xoay chuyển việc làm ăn, cuộc sống tương lai của tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Tôi không muốn tình cảm mẹ con, chị em vì chuyện tiền bạc mà rạn nứt nhưng cũng không muốn bán rẻ đất để không đủ tiền cứu vãn việc làm ăn. Tôi phải làm sao đây?

Độc giả M.Q.