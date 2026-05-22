Câu chuyện tình tuổi xế chiều đang thu hút sự chú ý, diễn ra ở viện dưỡng lão Duyệt Niên Hoa, thuộc quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán.

Hình ảnh cụ ông Khương Duy Đệ và cụ bà Trương Mai Cúc nắm tay đi dạo mỗi sáng, mỗi chiều đã trở thành “khung cảnh quen thuộc” khiến nhiều người ngưỡng mộ, trang QQ đưa tin.

Dù đã 103 tuổi nhưng cụ Khương vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, đi lại không cần chống gậy. Cụ từng là thế hệ đầu tiên tham gia xây dựng thành phố Vũ Hán từ những năm 1950.

Sau khi nghỉ hưu, cụ duy trì cuộc sống điều độ, luyện thư pháp, học thổi sáo hồ lô và luôn giữ tinh thần lạc quan.

Cụ ông chinh phục được cụ bà Trương nhờ sự tài hoa của mình. Ảnh: QQ

Cụ bà Trương, 86 tuổi, là người hiền lành, sống giản dị, thích làm hoa thủ công và không thích nơi quá ồn ào. Tháng 2/2025, cụ chuyển vào viện dưỡng lão và tình cờ quen cụ Khương.

Ban đầu, hai người chỉ gặp gỡ, trò chuyện xã giao. Sau đó, họ thường cùng nhau đi dạo trên sân thượng, tâm sự về cuộc sống. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cả hai nhận ra sự đồng điệu trong tính cách và quyết định gắn bó với nhau.

Cụ bà chia sẻ, điều khiến bà rung động chính là sự tài hoa và tính cách ôn hòa của cụ ông. “Ở bên ông ấy, tôi cảm thấy rất yên tâm và thoải mái”, cụ bà nói.

Trước những ý kiến về khoảng cách tuổi tác và việc “kết hôn chớp nhoáng”, hai cụ lại khá bình thản. Cụ Khương cho rằng khi về già, điều quan trọng nhất không phải tiền bạc hay tuổi tác mà là tìm được người thật lòng với mình.

Tháng 5 năm ngoái, hai cụ tổ chức một buổi lễ nhỏ ngay trong viện dưỡng lão, chụp ảnh cưới và chính thức sống chung.

Cặp đôi kết hôn ở tuổi xế chiều vì tìm được sự đồng điệu khi ở bên nhau. Ảnh: QQ

Điều khiến nhiều người bất ngờ là con cháu hai bên đều hết sức ủng hộ. Gia đình cho rằng, việc hai cụ có người bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau sẽ giúp tuổi già bớt cô đơn và sống vui vẻ hơn.

Sau 1 năm về chung một nhà, cuộc sống của hai cụ vẫn giản dị nhưng ấm áp. Buổi sáng họ cùng nhau đi dạo, buổi chiều cụ ông thổi sáo còn cụ bà làm hoa thủ công.

Theo nhân viên viện dưỡng lão, từ khi ở bên nhau, cả hai đều vui vẻ, hoạt bát và tinh thần tốt hơn trước rất nhiều.

Chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc tuổi già, cụ Khương cho biết, hai cụ luôn sống điều độ, ít so đo, biết nhường nhịn và quan trọng nhất là chân thành với nhau.

“Người trẻ có quyền theo đuổi tình yêu thì người già cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc. Yêu ở tuổi nào cũng không muộn”, cụ ông 103 tuổi nói.