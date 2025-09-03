Trong video được quay hôm 25/8, cụ bà tên Hạo có dáng người nhỏ bé, đang bước đi chậm rãi ở ga tàu.

Vừa nhìn thấy mẹ, người con gái 79 tuổi lập tức chạy đến, nở nụ cười rạng rỡ.

Cụ Hạo (áo trắng) ra đón con gái ở nhà ga. Ảnh chụp màn hình

Khoảnh khắc bình dị ấy được một hành khách ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhanh chóng chạm đến trái tim hàng triệu người. Nhiều người xúc động bình luận: “Dù ở tuổi nào đi nữa, trong mắt mẹ, con vẫn mãi là đứa trẻ cần được chở che”.

Theo tờ Da Wan News, cụ Hạo sinh năm 1916, nay đã 109 tuổi, là một trong những người cao tuổi nhất ở khu Giới Thủ của TP Phụ Dương. Dù đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ vẫn khỏe mạnh và có thể tự chăm sóc bản thân.

Người thân cho biết bí quyết sống thọ của cụ nằm ở thói quen lành mạnh: Tự trồng rau, ăn thực phẩm sạch, duy trì vận động hằng ngày và luôn giữ tinh thần lạc quan.

Gia đình chia sẻ, cụ Hạo có 4 người con (2 trai, 2 gái). Con gái lớn năm nay 79 tuổi, sống ở Hợp Phì, An Huy. Mỗi lần con gái lớn về quê, cụ Hạo đều ra ga đón.

Ông Trương – con trai thứ ba của cụ Hạo – cho biết gia đình mong muốn giữ sự yên bình cho mẹ già nên từ chối phỏng vấn thêm. Tuy nhiên, ông không giấu được niềm cảm kích và tự hào khi thấy mẹ mình nhận được vô vàn lời chúc phúc từ dân mạng.