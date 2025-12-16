Vườn chim Thung Nham (Ninh Bình) được biết đến là vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc. Đây là nơi cư trú của 46 loài chim với khoảng 5000 tổ chim các loại.
Chị Vũ Hồng Hải (Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến vườn chim Thung Nham. Được ngồi thuyền xuôi theo hồ nước, nhìn từng đàn cò trắng bay về tổ vào buổi chiều tà, tôi thực sự cảm thấy bị mê hoặc”.
Để bảo vệ các đàn chim, khu du lịch chỉ sử dụng thuyền chèo tay nhằm hạn chế tiếng ồn; đồng thời bố trí các cọc dừng, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa thuyền chở du khách và các đàn chim là 2m, tránh làm chim hoảng sợ. Khách tham quan cũng được yêu cầu giữ gìn vệ sinh và giữ yên lặng trong khi tham quan vườn chim.
Không những thế, khu vực vườn chim và rừng đặc dụng luôn có đội tuần tra bảo vệ 24/24 nhằm hạn chế mọi tác động đến hệ sinh thái động thực vật. Khu vực này cũng được đắp đập để dự trữ thức ăn cho chim và trồng cây, tạo điều kiện cho đàn chim tập trung xây tổ.
Cũng theo đại diện Ban quản lý khu du lịch sinh thái Thung Nham, suốt những năm qua, khu du lịch luôn tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền tới người dân không săn bắn để bảo vệ số lượng đàn chim khi chúng bay đi kiếm ăn bên ngoài. Nhờ đó, các loài chim tại vườn chim Thung Nham gần như được bảo tồn nguyên vẹn.