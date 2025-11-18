Chiều 18/11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình diễn ra hội nghị quốc tế với chủ đề “Ninh Bình - điểm đến chiến lược cho du lịch, điện ảnh và lễ cưới cao cấp”.

Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, Việt Nam sở hữu thiên nhiên tươi đẹp với địa hình đa dạng như rừng núi, sông biển và đồng bằng trải dài.

Đặc biệt, lịch sử, văn hoá, con người Việt Nam giàu bản sắc. Trong đó, Ninh Bình là điểm đến rất đặc biệt của Việt Nam với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới mở rộng không gian phát triển cùng tầm nhìn mới, tạo nội lực mạnh mẽ để bứt phá.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc kết hợp vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam với tinh hoa điện ảnh thế giới, trong đó có ngành điện ảnh Ấn Độ không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước mà còn thúc đẩy du lịch phát triển, gia tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - ông Trần Song Tùng, cho biết, trong định hướng phát triển của tỉnh, du lịch và công nghiệp văn hoá được xác định là cụm ngành kinh tế mũi nhọn, lấy di sản văn hoá, con người sáng tạo làm trung tâm.

Đây cũng là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I.

Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh Ninh Bình đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh quần thể Tam Chúc và khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long trở thành di sản thế giới trong tương lai. Điều này nhằm mở rộng không gian bảo tồn di sản, qua đó, nâng cao vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch và di sản toàn cầu.

Khu du lịch sinh thái Thung Nham thuộc vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, không gian di sản đa tầng và bản sắc văn hóa, tri thức bản địa đậm nét, Ninh Bình là bối cảnh lý tưởng cho các tác phẩm điện ảnh, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho du lịch nghỉ dưỡng, sự kiện và lễ cưới.

Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch không gian du lịch, không gian bảo tồn di sản, không gian phim trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng phim, nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế đến khảo sát, hợp tác, quảng bá hình ảnh Ninh Bình qua nghệ thuật và truyền thông.

Đồng thời, xây dựng môi trường đầu tư cởi mở, đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm du lịch, sản phẩm công nghiệp văn hoá, sáng tạo, xanh và bền vững.

Tại hội nghị, các đạo diễn, nhà sản xuất phim từ Ấn Độ đánh giá cao cảnh quan thiên nhiên của Ninh Bình. Họ cho rằng, với chi phí hợp lý và sự hỗ trợ tích cực từ địa phương, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án phim trong tương lai.

Các đạo diễn, nhà làm phim Ấn Độ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự đồng hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đối tác và địa phương, nhiều bộ phim Ấn Độ sẽ tiếp tục được sản xuất tại Việt Nam, nối tiếp thành công của bộ phim Love in Vietnam đã được công chiếu.