“Mệ ở lại với chúng con”

30 năm trôi qua, chị Nguyễn Hà (SN 1988, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp mẹ kế - bà Phạm Thị Thảo (SN 1962, quê Nghệ An) – người chị gọi tiếng “mẹ” trìu mến suốt mấy chục năm qua.

Đó là một ngày hè của năm 1996 – sau 3 năm mẹ đẻ chị gặp nạn qua đời. Năm ấy, chị 8 tuổi, em gái út 2 tuổi. Phía trên chị còn một chị gái và một anh trai cũng mới ngoài 10 tuổi.

Bà Thảo – người phụ nữ từng lỡ một lần đò nhưng chưa có con riêng – theo bố chị Hà về thăm nhà, mang theo một gói kẹo. Thấy 4 đứa trẻ nheo nhóc, căn nhà nhỏ đơn sơ thiếu bàn tay phụ nữ chẳng được gọn gàng, bà xót xa trong lòng.

“Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì, chỉ thấy tội nghiệp 4 đứa trẻ. Người đàn ông góa vợ, một mình chăm 4 đứa con, làm sao mà chu đáo được”, bà Thảo chia sẻ.

Bà Thảo (ngoài cùng bên phải) bên các con trong đám cưới của con trai út

Chị Hà khi đó không hiểu nhiều về chuyện người lớn, chỉ thấy người phụ nữ bố dắt về hiền lành, dịu dàng là quý mến. Bà cho kẹo, cột tóc cho mấy chị em, rồi thu xếp qua loa nhà cửa.

Khi bà ra về, em út của chị níu gấu áo chẳng muốn rời, còn chị gái chị rụt rè nói: “Mệ ở lại với chúng con, mệ nhé”. (Mệ là cách gọi mẹ trong tiếng địa phương - PV).

“Mẹ thương quá nên khóc, rồi hứa hẹn ‘hôm sau mệ lại đến’. Và thật sự, mẹ đã về làm mẹ của chúng tôi.

Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy mẹ thật can đảm khi dám cưới một ông bố đơn thân có 4 đứa con riêng”, chị Hà xúc động kể.

Năm 1997, bà Thảo sinh thêm một con trai. Vợ chồng bà tần tảo, vừa làm ruộng, vào rừng đốn củi, vừa bán buôn để nuôi 5 người con.

Trong ký ức của chị Hà, mẹ kế giống như siêu nhân, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, hết việc đồng lại đến việc nhà.

Chị Hà (áo chấm bi) bên các anh chị em

Mùa khô hạn, bà ra sông giặt giũ rồi gánh nước về cho các con sinh hoạt. Mùa lũ về, bà lại cùng đàn con tất bật kê đồ, chạy lụt, vất vả đến mấy cũng lo chu toàn mọi việc.

Kể từ ngày có mẹ, căn nhà nhỏ của bố con chị Hà thay đổi hoàn toàn. Vẫn là mái nhà lụp xụp nhưng mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ấm cúng hơn, bữa ăn tuy đạm bạc nhưng luôn nóng hổi.

“Hoàn cảnh gia đình khó khăn, 5 đứa con lại nối đuôi nhau ăn học, bố mẹ tôi vất vả lắm. Ấy vậy mà từ ngày có mẹ, chị em tôi chẳng phải mặc quần áo rách bao giờ.

Tôi nhớ, vào mỗi đầu năm học, mẹ nhặt nhạnh từng quả bưởi, nải chuối trong vườn đem bán lấy tiền mua sách vở, quần áo mới cho chúng tôi. Tết đến, dù thiếu thốn đến mấy mẹ cũng mua cho đàn con manh áo mới”, chị Hà kể.

Đi hơn 400km chăm con gái đẻ

Nhờ sự cố gắng của bố mẹ, 5 chị em chị Hà đều được ăn học đàng hoàng, trong đó có 3 người học bậc cao đẳng, đại học. Hiện chị Hà là dược sĩ.

Học hành xong xuôi, mấy chị em lần lượt lập gia đình. Bà Thảo không phân biệt con riêng, con đẻ, đứng ra lo chu đáo cho hôn sự của các con.

“Chúng tôi muốn lấy vợ, lấy chồng là phải báo cáo trước, sau đó mẹ sẽ nuôi lợn, nuôi gà… chuẩn bị cho tiệc cưới. Sính lễ hay của hồi môn, mẹ cũng lo liệu chu đáo cho các con, không để đứa nào chịu thiệt”, chị Hà kể.

Bà Thảo (mặc áo vest đen) hạnh phúc tuổi già khi có con cháu đầy đàn

Năm 2014, khi sinh đứa con đầu, chị Hà đang ở Phú Thọ. Bà Thảo dù say xe vẫn vượt hơn 400km đến chăm con gái đẻ, rồi ở lại 1 tháng liền để trông cháu ngoại.

Chị sinh con thứ hai vào năm 2019, lúc này gia đình chị lại chuyển đến Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) sống. Bà Thảo một lần nữa vượt đường xa đến chăm con. Lúc sinh nở có mẹ kề bên, chị Hà thấy được an ủi hơn nhiều.

“Không riêng tôi mà mấy chị em khác cũng được mẹ chăm nom chu đáo như vậy khi sinh nở.

Thường thì mẹ sẽ đến trước 1 tuần để khi con gái vào phòng sinh có mẹ bên cạnh. Sau đó, mẹ sẽ ở lại 1 tháng, chăm cho con cháu cứng cáp hơn mẹ mới về”, chị Hà kể.

Trong 5 người con của bà Thảo, có 4 người sống và làm việc ở xa, 1 cô con gái lấy chồng gần nhà. Dẫu vậy, nhớ công ơn dưỡng dục của mẹ, chị em chị Hà vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi hoặc về quê sum họp, lo cho bố mẹ đủ đầy.

Năm chị em góp tiền, xây cho bố mẹ căn nhà khang trang hơn. Mỗi dịp lễ đặc biệt, mấy chị em lại mua quà tặng mẹ. Thấy nhà thiếu thứ gì, mấy chị em cùng nhau sắm sửa đầy đủ cho bố mẹ.

“Nhiều người nói với mẹ ‘bà Thảo giờ sướng rồi, con cái lo cho mọi thứ’ mà không biết rằng, mẹ tôi đã dành cả cuộc đời nuôi nấng, lo toan cho chúng tôi. Bây giờ, đến lượt chúng tôi lo lại cho bố mẹ”, chị Hà nói.

Ở tuổi 64, bà Thảo mãn nguyện khi con cháu đầy đàn, các con hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Bà xúc động nói: “30 năm rồi, tôi vẫn nghĩ vậy. Mình thương chúng nó, không phân biệt con chồng, con đẻ thì chúng nó cũng thương mình”.

Ảnh: NVCC