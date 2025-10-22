Mót lúa, mót ngô nuôi 2 con riêng của chồng

Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1995, quê Đồng Nai) mồ côi mẹ từ năm 8 tuổi. Ngày mẹ mất, Oanh và chị gái 11 tuổi chưa cảm nhận rõ nỗi mất mát lớn lao nhưng sau đó lại thường ôm nhau khóc vì nhớ mẹ.

Một mình bố làm ruộng, gồng gánh gia đình, chị em Oanh có lúc thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình yêu thương. Năm 2005 - 2 năm sau ngày vợ mất - bố Oanh tái hôn. Hai chị em một lần nữa được gọi tiếng “mẹ” và cảm nhận rõ hơi ấm gia đình.

“Mẹ kế của tôi tên Năm, hiện 45 tuổi, là người gốc Thanh Hóa. Mẹ cũng từng qua một lần đò nhưng chưa có con. Ngày bố dẫn mẹ về, tôi chỉ thấy mẹ rất hiền và thảo tính”, Oanh chia sẻ.

Ngày cưới, Kiều Oanh được mẹ kế (áo dài xanh) hết lòng chăm sóc

Khi bà Năm chính thức trở thành mẹ kế, Oanh hồn nhiên gọi tiếng “mẹ”. Sau những năm tháng được mẹ chăm lo chu đáo, chị mới hiểu rõ tiếng “mẹ” ấy thiêng và ấm áp thế nào.

Oanh nhớ, thuở đó nhà chị “nghèo rớt mồng tơi”, có những ngày mẹ kế đi mót lúa, mót ngô từ sáng đến tối muộn mới về. Về đến nhà, bà lại xắn tay lo cơm nước, giặt giũ cho chồng con mà không một lời than vãn.

Trong ký ức của Oanh, hai chị em chưa một lần bị mẹ kế la mắng. Đôi khi bị bố nghiêm khắc dạy dỗ, Oanh còn được mẹ kế đứng ra bảo vệ.

Mỗi năm, vào ngày giỗ mẹ đẻ, Oanh xúc động chứng kiến cảnh mẹ kế dậy sớm, tất bật nấu cơm cúng, rồi ra mộ dọn dẹp, thắp hương. Sự chân thành của mẹ kế khiến chị em Oanh thêm biết ơn, trân trọng.

Mẹ kế của Oanh sinh thêm 2 người con (1 trai, 1 gái) vào năm 2007 và 2012. Gia đình dù có con chung, con riêng nhưng vẫn luôn êm ấm, hòa thuận nhờ vào sự công bằng của người mẹ.

“Mẹ tôi chưa từng phân biệt con ruột, con chồng. Có lần, em trai ngỗ ngược, tôi lớn tiếng dạy dỗ một phen. Mẹ thấy vậy mà không phàn nàn, thậm chí còn dạy bảo các em phải nghe lời chị.

Trước đây, tôi thấy những việc đó là bình thường. Giờ nghĩ lại mới càng thấm thía tình cảm của mẹ”, Oanh tâm sự.

Bật khóc ngày con gái về nhà chồng

Năm 2013, Oanh vào đại học. Ngày tháng xa nhau, tình cảm mẹ kế - con chồng càng thêm thắm thiết.

“Tôi đi đâu mẹ cũng gọi hỏi xem đến nơi chưa. Về nhà, hễ tôi thèm món gì là mẹ nấu cho món đó. Có lần, nửa đêm mẹ ra vườn bắt gà làm thịt, rồi hái sả ớt làm món gà kho để sáng sớm đóng hộp cho tôi đem đi. Sự quan tâm ấy khiến tôi ấm lòng”, Oanh kể.

Bà Năm hết lòng yêu thương con cháu, không phân biệt con chung, con riêng

Năm 2018, chị Oanh lấy chồng cách nhà 70km. Mẹ kế lo liệu mọi việc từ mời mọc khách khứa, lên thực đơn cỗ cưới đến tiếp đón mọi người...

“Suốt 1 ngày tiệc tùng, mẹ xách váy cưới giúp tôi, đút cho tôi ăn vì ngày đó tôi đang mang bầu, mẹ sợ tôi đói và mệt.

Lúc tôi chuẩn bị lên xe hoa, mẹ dặn dò đủ thứ. Tôi rớm nước mắt là mẹ cũng bật khóc theo. Mẹ dặn: ‘Con đi rồi không được quay đầu lại nhìn mẹ. Tiền mừng cưới nhớ giữ lấy làm vốn liếng’. Tôi thương mẹ nên khóc nức nở”, Oanh xúc động kể.

Cuối năm đó, Oanh sinh con đầu lòng. Bà Năm không quản ngại vất vả, bắt xe khách đi 70km đến bệnh viện chăm nom. Khi con gái ra viện, bà nán lại nhà thông gia thêm 1 tuần, giúp chăm cháu để con được nghỉ ngơi.

“Mẹ lạ nước lạ cái mà vẫn tìm được đường ra chợ mua chim bồ câu về hầm cháo cho tôi ăn. Lúc mẹ về, tôi vừa buồn, vừa thương mẹ nên khóc mãi. Tôi biếu mẹ ít tiền đi xe nhưng mẹ không lấy, còn cho ngược lại, bảo tôi mua đồ ăn ngon bồi bổ cho lại sức.

Ở đời ‘bánh đúc có xương’. Phần 'bánh đúc' ông trời cho tôi thực sự rất ngọt ngào”, Oanh nói.

Lần sinh nở thứ 2, Oanh được mẹ kế chăm sóc chu đáo như lần đầu. Khi chị gái Oanh kết hôn và sinh con, mẹ kế cũng chăm lo tận tình.

Sau khi sinh con, Oanh càng thấu hiểu nỗi lòng cha mẹ. Chị em Oanh thương bố ruột bao nhiêu thì thương mẹ kế bấy nhiêu. Ghi nhớ công ơn mẹ chăm lo, nuôi dưỡng, hai chị em Oanh nhủ sẽ luôn kính trọng, hiếu thảo với mẹ.

Tuy lấy chồng xa nhưng mỗi dịp đặc biệt, hai chị em đều mua quà gửi về tặng mẹ. Chị gái Oanh có điều kiện hơn nên những phần quà cũng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, mẹ không vì thế mà “bên thương bên ghét”. Sự công bằng của bà vẫn trước sau như một.

Mỗi dịp Tết, chị em Oanh đều đưa con cháu về sum vầy bên bố mẹ. Khoảnh khắc cả gia đình quây quần, được mẹ ân cần hỏi những câu giản dị như “con muốn ăn gì?”, “con về chơi được bao lâu?”... luôn khiến cô cảm thấy mình thật may mắn.

Mồ côi mẹ ruột từ nhỏ, nhưng Oanh được bù đắp bằng tình yêu thương bao la của một người mẹ kế tuyệt vời.

“Có câu ‘nước mắt chảy xuôi’. Chính tình yêu thương và sự ân cần của mẹ đã giúp tôi hiểu rằng, mình cũng cần yêu thương và báo đáp mẹ thật nhiều”, Oanh chia sẻ.

Ảnh: NVCC